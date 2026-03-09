Lyon : une bagarre dégénère, un homme blessé par balle en pleine rue à la Guillotière

Les faits se sont déroulés samedi 7 mars, peu après 23 heures, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Selon Actu.fr, une bagarre survenue dans la rue Montebello aurait dégénéré.
Au cours de l’altercation, un individu a sorti une arme et tiré, blessant un homme présent sur place. La rue Montebello relie le quai Victor Augagneur à la place Gabriel-Péri, un secteur régulièrement animé.
La victime blessée à la cuisse
Touché aux membres inférieurs, vraisemblablement à la cuisse, l’homme s’est retrouvé au sol, mais toujours conscient lorsque les secours sont arrivés.
Pris en charge par le Samu, il a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé. Un important dispositif policier a été déployé rapidement dans le secteur après les faits. Malgré ces recherches, le tireur n'a pas été interpellé dans l’immédiat. Une enquête a été ouverte afin de retrouver l’auteur du tir et l’arme utilisée.
Lyon ,ville apaisee selon l'executif lyonnais bravoSignaler Répondre
La technique des écolos c'est de changer de trottoir, regarder ailleurs et d'être content d' eux même en toutes circonstances sans jamais se remettre en question...et bien entendu mépriser et stigmatiser ceux qui osent les remettent en question.Signaler Répondre
demandons vite aux « différents acteurs du quartier du monde associatif et pédagogique » de réaliser une fresque inclusive pour dans un souci d’apaisement.Signaler Répondre
La maladie du 1er degré a encore frappé...Signaler Répondre
On peut pas passer 5 ans a planté des arbustes rikiki enlever du stationnement pour mettre des pistes cyclables personne utilise ou très peu . Après la délinquance a la Guillotière depuis suis a Lyon y as tjr eu mais dire tout va bien on a réaménager tout va bien ( sa sert au dealer vos réaménagement)Signaler Répondre
Depuis que les écologistes dirigent cette vielle, la criminalité a explosé.Signaler Répondre
Bientôt un règlement de compte par balle chaque semaine, ce n'était clairement pas le cas avant, quoi qu'on en dise.
Les 15 et 22 mars, faisons le pari du changement !
... qui vitupère contre Jean-Michel...Signaler Répondre
Ça c'est le nouveau siècle planifié par Doucet.Signaler Répondre
Qu'il arrête de nous raconter ses salades.
Lyon, c'est sale, bétonné à cause des pistes cyclables, des voies de bus et de tramway, et ça devient insécure.
Et une fusillade de plus et la vie continue quoi !Signaler Répondre
La routine dans ce quartier... On a de la chance de ne déplorer aucune victime innocente...Signaler Répondre
Houlala!!! Comment en faire des caisses a partir d un épi phénomène... Lyon est safe!!! Les touristes adorent flâner a la guill une fois le soleil couché.Signaler Répondre
Ah, oui, bien, viens chez moi, dans le 8ème, si là, c'est apaisé. Que ne faut il pas entendre !Signaler Répondre
c’est quand même bizarre, parce qu’avec les pistes cyclables les bacs de compost et les arbres qui ont été plantés dans ce quartier, je croyais qu’il était devenu apaiséSignaler Répondre
Une ville apaisée...Signaler Répondre
Pourtant les escrologistes nous ont bien affirmé qu'il n'y avait plus aucuns problèmes à la guillotiere et qu'il fallait arrêter d'en parler..... votez bien dimanche prochain les amis....Signaler Répondre
Il faut changer les bacs à compost car l'apaisement ne semble être efficace ou changer les militants écolos qui servent de responsables publics depuis plusieurs années ?Signaler Répondre
Il manque un bac à compost dans le secteur....Signaler Répondre
Que voulez-vous , les gouvernements qui se sont succédé , les Maires et Préfets de Lyon ont montré depuis des années leurs incapacité ou leur non-vouloir à résoudre définitivement ces problèmes qui détruisent l'harmonie de la société ! Cela permet à certains de toujours occuper de bonnes places et vivre dans l'opulence tandis que le petit peuple subit : Notons que ceux qui votent ont une très forte responsabilité / Ils donnent le pouvoir aux élus !Signaler Répondre
Encore une provocation de Némésis ?Signaler Répondre
Ou encore des sympathisants d'extrême gauche ?
Depuis le premier jour son élection, doucet nous a dit qu'il s'était occupé de la (sa) sécurité donc tout va bien y a pas mort d'hommeSignaler Répondre
Pour Doucet c'est un quartier tranquille, pas de soucis.....Signaler Répondre
Tout va bien! Pas facile de prendre le tram direction Feyssine et franchir la Guillotière. Quand on le fait, c'est au péril de sa vie.Signaler Répondre
Lyon est une ville géniale où il fait bon de vivre il ya même des pistes cyclablesSignaler Répondre
Une journée ordinaire dans une ville apaisée et non genrée.Signaler Répondre
"un secteur régulièrement animé" dans une métropole apaisée...Signaler Répondre
Ça fait au moins 200 ans que la Guill est le point d'arrivée des migrants sur Lyon.Signaler Répondre
Ou on fait le ménage en amont ou la Guill devrait être un centre de rétention administrative (CRA), politiques qui les soutiennent y compris ;-)
Tout va bien, n'est-ce pas Doucet ?Signaler Répondre
je le félicite d’avoir quitté Lyon et sa métropoleSignaler Répondre
Le danger a Lyon c est lesstreme drooaaate heinSignaler Répondre
Greg,ta ville est elle toujours aussi apaisée ??????????????????Signaler Répondre