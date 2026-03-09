Lyon : une bagarre dégénère, un homme blessé par balle en pleine rue à la Guillotière

Les faits se sont déroulés samedi 7 mars, peu après 23 heures, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Selon Actu.fr, une bagarre survenue dans la rue Montebello aurait dégénéré.

Au cours de l’altercation, un individu a sorti une arme et tiré, blessant un homme présent sur place. La rue Montebello relie le quai Victor Augagneur à la place Gabriel-Péri, un secteur régulièrement animé.

La victime blessée à la cuisse

Touché aux membres inférieurs, vraisemblablement à la cuisse, l’homme s’est retrouvé au sol, mais toujours conscient lorsque les secours sont arrivés.

Pris en charge par le Samu, il a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé. Un important dispositif policier a été déployé rapidement dans le secteur après les faits. Malgré ces recherches, le tireur n'a pas été interpellé dans l’immédiat. Une enquête a été ouverte afin de retrouver l’auteur du tir et l’arme utilisée.