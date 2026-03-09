Faits Divers

Lyon : une bagarre dégénère, un homme blessé par balle en pleine rue à la Guillotière

Une nuit agitée dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

Les faits se sont déroulés samedi 7 mars, peu après 23 heures, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Selon Actu.fr, une bagarre survenue dans la rue Montebello aurait dégénéré.

Au cours de l’altercation, un individu a sorti une arme et tiré, blessant un homme présent sur place. La rue Montebello relie le quai Victor Augagneur à la place Gabriel-Péri, un secteur régulièrement animé.

La victime blessée à la cuisse

Touché aux membres inférieurs, vraisemblablement à la cuisse, l’homme s’est retrouvé au sol, mais toujours conscient lorsque les secours sont arrivés.

Pris en charge par le Samu, il a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé. Un important dispositif policier a été déployé rapidement dans le secteur après les faits. Malgré ces recherches, le tireur n'a pas été interpellé dans l’immédiat. Une enquête a été ouverte afin de retrouver l’auteur du tir et l’arme utilisée.

rixe

tirs

Saviem69 le 09/03/2026 à 14:20

Lyon ,ville apaisee selon l'executif lyonnais bravo

Postures, déni & aveuglement le 09/03/2026 à 13:51

La technique des écolos c'est de changer de trottoir, regarder ailleurs et d'être content d' eux même en toutes circonstances sans jamais se remettre en question...et bien entendu mépriser et stigmatiser ceux qui osent les remettent en question.

Castor le 09/03/2026 à 13:43

demandons vite aux «  différents acteurs du quartier du monde associatif et pédagogique » de réaliser une fresque inclusive pour dans un souci d’apaisement.

Sic le 09/03/2026 à 13:43
Jacques3 a écrit le 09/03/2026 à 12h32

Ah, oui, bien, viens chez moi, dans le 8ème, si là, c'est apaisé. Que ne faut il pas entendre !

La maladie du 1er degré a encore frappé...

johnny le 09/03/2026 à 13:35

On peut pas passer 5 ans a planté des arbustes rikiki enlever du stationnement pour mettre des pistes cyclables personne utilise ou très peu . Après la délinquance a la Guillotière depuis suis a Lyon y as tjr eu mais dire tout va bien on a réaménager tout va bien ( sa sert au dealer vos réaménagement)

Brunet le 09/03/2026 à 13:30

Depuis que les écologistes dirigent cette vielle, la criminalité a explosé.
Bientôt un règlement de compte par balle chaque semaine, ce n'était clairement pas le cas avant, quoi qu'on en dise.

Les 15 et 22 mars, faisons le pari du changement !

et le doudou... le 09/03/2026 à 13:28

... qui vitupère contre Jean-Michel...

alec69 le 09/03/2026 à 13:24
et allez donc a écrit le 09/03/2026 à 13h19

Et une fusillade de plus et la vie continue quoi !

Ça c'est le nouveau siècle planifié par Doucet.
Qu'il arrête de nous raconter ses salades.
Lyon, c'est sale, bétonné à cause des pistes cyclables, des voies de bus et de tramway, et ça devient insécure.

et allez donc le 09/03/2026 à 13:19

Et une fusillade de plus et la vie continue quoi !

Petite Ortie le 09/03/2026 à 12:47

La routine dans ce quartier... On a de la chance de ne déplorer aucune victime innocente...

Francois Legogoloi le 09/03/2026 à 12:44

Houlala!!! Comment en faire des caisses a partir d un épi phénomène... Lyon est safe!!! Les touristes adorent flâner a la guill une fois le soleil couché.

Jacques3 le 09/03/2026 à 12:32
Chris6969699 a écrit le 09/03/2026 à 11h28

"un secteur régulièrement animé" dans une métropole apaisée...

Ah, oui, bien, viens chez moi, dans le 8ème, si là, c'est apaisé. Que ne faut il pas entendre !

martine le 09/03/2026 à 12:12

c’est quand même bizarre, parce qu’avec les pistes cyclables les bacs de compost et les arbres qui ont été plantés dans ce quartier, je croyais qu’il était devenu apaisé

Chris25 le 09/03/2026 à 12:10

Une ville apaisée...

marriaanne le 09/03/2026 à 12:05

Pourtant les escrologistes nous ont bien affirmé qu'il n'y avait plus aucuns problèmes à la guillotiere et qu'il fallait arrêter d'en parler..... votez bien dimanche prochain les amis....

Le changement c'est maintenant le 09/03/2026 à 12:02

Il faut changer les bacs à compost car l'apaisement ne semble être efficace ou changer les militants écolos qui servent de responsables publics depuis plusieurs années ?

Ritchie le 09/03/2026 à 12:01

Il manque un bac à compost dans le secteur....

papyrebel le 09/03/2026 à 11:55

Que voulez-vous , les gouvernements qui se sont succédé , les Maires et Préfets de Lyon ont montré depuis des années leurs incapacité ou leur non-vouloir à résoudre définitivement ces problèmes qui détruisent l'harmonie de la société ! Cela permet à certains de toujours occuper de bonnes places et vivre dans l'opulence tandis que le petit peuple subit : Notons que ceux qui votent ont une très forte responsabilité / Ils donnent le pouvoir aux élus !

Solidarité 69 le 09/03/2026 à 11:52

Encore une provocation de Némésis ?
Ou encore des sympathisants d'extrême gauche ?

Gabin69 le 09/03/2026 à 11:50

Depuis le premier jour son élection, doucet nous a dit qu'il s'était occupé de la (sa) sécurité donc tout va bien y a pas mort d'homme

Vendredi le 09/03/2026 à 11:38

Pour Doucet c'est un quartier tranquille, pas de soucis.....

Cyrielle69 le 09/03/2026 à 11:32

Tout va bien! Pas facile de prendre le tram direction Feyssine et franchir la Guillotière. Quand on le fait, c'est au péril de sa vie.

Jeanlaville le 09/03/2026 à 11:30
Racailles de m... a écrit le 09/03/2026 à 11h18

Tout va bien, n'est-ce pas Doucet ?

Lyon est une ville géniale où il fait bon de vivre il ya même des pistes cyclables

Je me marre le 09/03/2026 à 11:28

Une journée ordinaire dans une ville apaisée et non genrée.

Chris6969699 le 09/03/2026 à 11:28
YES and NO a écrit le 09/03/2026 à 11h06

Greg,ta ville est elle toujours aussi apaisée ??????????????????

"un secteur régulièrement animé" dans une métropole apaisée...

Ex Précisions le 09/03/2026 à 11:27

Ça fait au moins 200 ans que la Guill est le point d'arrivée des migrants sur Lyon.
Ou on fait le ménage en amont ou la Guill devrait être un centre de rétention administrative (CRA), politiques qui les soutiennent y compris ;-)

Racailles de m... le 09/03/2026 à 11:18

Tout va bien, n'est-ce pas Doucet ?

chaque jour le 09/03/2026 à 11:15

je le félicite d’avoir quitté Lyon et sa métropole

Gregory Douillette le 09/03/2026 à 11:14

Le danger a Lyon c est lesstreme drooaaate hein

YES and NO le 09/03/2026 à 11:06

Greg,ta ville est elle toujours aussi apaisée ??????????????????

