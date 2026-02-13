Faits Divers

Audi volée, refus d’obtempérer et coup de feu : scène tendue au sud de Lyon

Un gendarme a fait usage de son arme alors que le véhicule fonçait dans leur direction.

L’intervention s’est déroulée mercredi en début d’après-midi dans un lotissement de Saint-Symphorien-d’Ozon, commune située au sud de Lyon. Les gendarmes intervenaient après le signalement du vol d’un véhicule en Suisse.

Le propriétaire de l’Audi S3 avait en effet indiqué avoir géolocalisé sa voiture dans le secteur. Sur place, les militaires se sont approchés du véhicule une première fois, puis une seconde, quelques minutes plus tard, alors qu’ils attendaient l’arrivée de la fourrière.

C’est à ce moment que la situation a basculé. Selon Actu Lyon, le conducteur a d’abord reculé à vive allure avant de repartir en marche avant en direction des forces de l’ordre. Face à la menace, un gendarme a tiré à au moins une reprise en direction du véhicule.

Malgré un pneu crevé, le chauffard est parvenu à s’enfuir. Aucun blessé n’est à déplorer, ni parmi les militaires ni du côté du suspect.

Véhicule retrouvé à Feyzin

La voiture, déclarée volée en Suisse, a finalement été retrouvée quelques heures plus tard à Feyzin. Le conducteur, lui, était toujours activement recherché jeudi après-midi.

D’importants moyens ont été mobilisés à la suite des faits : des effectifs de la compagnie de gendarmerie de Bron, les brigades de recherches de Bron et de Lyon ainsi que la cellule d’identification criminelle du Rhône ont été engagés afin de mener les investigations scientifiques et techniques.

Une enquête est en cours.

alors, je vise le 13/02/2026 à 12:56

Un stage de tir vous ferai du bien!!!!!!

MAMIE BABA le 13/02/2026 à 12:46
Anti gauchosphere a écrit le 13/02/2026 à 11h45

St symphorien était une commune tranquille, maintenant, grâce à l'obligation des 25% de logements sociaux, merci encore la gauchosphere...., on voit arriver une faune en provenance des "quartiers chauds" de la métropole avec des "mœurs" totalement opposés, accessoirement revendeur de végétaux sèchés, qui finissent par pourrir une commune en deux temps trois mouvements...la gauchosphere est un naufrage partout où elle sévit.

Et, à l'école, la gauchosphère a manifestement échoué à vous enseigner l'orthographe.

Police & Réalités le 13/02/2026 à 12:02

Bonjour, ce passage est étrange :

« Sur place, les militaires se sont approchés du véhicule une première fois, puis une seconde, quelques minutes plus tard, alors qu’ils attendaient l’arrivée de la fourrière.

C’est à ce moment que la situation a basculé. Selon Actu Lyon, le conducteur a d’abord reculé à vive allure avant de repartir en marche avant en direction des forces de l’ordre. « 

Anti gauchosphere le 13/02/2026 à 11:45

St symphorien était une commune tranquille, maintenant, grâce à l'obligation des 25% de logements sociaux, merci encore la gauchosphere...., on voit arriver une faune en provenance des "quartiers chauds" de la métropole avec des "mœurs" totalement opposés, accessoirement revendeur de végétaux sèchés, qui finissent par pourrir une commune en deux temps trois mouvements...la gauchosphere est un naufrage partout où elle sévit.

Très très légers le 13/02/2026 à 11:33

Tres limite, les gendarmes sur ce coup là !
Ils s'attendaient a quoi ?
Pas bravo!

