Audi volée, refus d’obtempérer et coup de feu : scène tendue au sud de Lyon

L’intervention s’est déroulée mercredi en début d’après-midi dans un lotissement de Saint-Symphorien-d’Ozon, commune située au sud de Lyon. Les gendarmes intervenaient après le signalement du vol d’un véhicule en Suisse.

Le propriétaire de l’Audi S3 avait en effet indiqué avoir géolocalisé sa voiture dans le secteur. Sur place, les militaires se sont approchés du véhicule une première fois, puis une seconde, quelques minutes plus tard, alors qu’ils attendaient l’arrivée de la fourrière.

C’est à ce moment que la situation a basculé. Selon Actu Lyon, le conducteur a d’abord reculé à vive allure avant de repartir en marche avant en direction des forces de l’ordre. Face à la menace, un gendarme a tiré à au moins une reprise en direction du véhicule.

Malgré un pneu crevé, le chauffard est parvenu à s’enfuir. Aucun blessé n’est à déplorer, ni parmi les militaires ni du côté du suspect.

Véhicule retrouvé à Feyzin

La voiture, déclarée volée en Suisse, a finalement été retrouvée quelques heures plus tard à Feyzin. Le conducteur, lui, était toujours activement recherché jeudi après-midi.

D’importants moyens ont été mobilisés à la suite des faits : des effectifs de la compagnie de gendarmerie de Bron, les brigades de recherches de Bron et de Lyon ainsi que la cellule d’identification criminelle du Rhône ont été engagés afin de mener les investigations scientifiques et techniques.

Une enquête est en cours.