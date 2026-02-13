Braquage à 50 millions en Suisse : deux Lyonnais arrêtés après trois ans de cavale

Deux hommes de 40 ans, impliqués dans l’attaque spectaculaire d’un fourgon blindé en Suisse en mai 2017, ont été arrêtés.

Trois ans après leur fuite, Farid A., originaire de Vaulx-en-Velin, et Jonathan F., domicilié à Caluire-et-Cuire, ont été interpellés à quelques jours d’intervalle en Haute-Savoie par la brigade nationale de recherche des fugitifs (OCLCO-BNRF), rapporte le Parisien et RTL. Le premier a été arrêté le 2 février à Annemasse, le second le 10 février dans une autre commune du département.

Les deux quadragénaires étaient recherchés dans le cadre du braquage du fourgon blindé commis en Suisse en 2017.Les deux hommes, fichés au grand banditisme, avaient été condamnés début 2024 par la cour d’assises du Rhône à vingt ans de réclusion criminelle, en leur absence.

Placés en détention après leur interpellation, ils pourront faire opposition à cette décision et être rejugés devant la même juridiction. Pour rappel, dans la nuit du 23 au 24 mai 2017, un fourgon blindé de la société Loomis avait été attaqué sur une autoroute suisse, près d’Eysins, entre Lausanne et Genève.

Le commando, équipé de faux équipements de police et armé, avait contraint les convoyeurs à ouvrir le véhicule. Les victimes avaient été ligotées puis abandonnées dans l’Ain, tandis que le fourgon était vidé puis incendié à Divonne-les-Bains.Le butin était considérable : billets en différentes devises, pierres précieuses et lingots d’or, pour un préjudice estimé à près de 50 millions d’euros.

Une interpellation rapide… en 2017

Malgré l’ampleur du braquage, l’enquête menée par la police judiciaire de Lyon avait permis l’arrestation d’une partie du groupe seulement quatre heures après les faits, dans une villa de Chavanod (Haute-Savoie).Surveillés depuis des mois, les suspects avaient été interpellés en possession du butin, qui venait d’être partagé. Des armes et des véhicules volés avaient également été découverts.

Le procès, initialement prévu en 2021, avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. La durée maximale de détention provisoire ayant été atteinte, plusieurs accusés avaient été remis en liberté avant l’ouverture des débats en 2023. Trois ne s’étaient pas présentés à l’audience, entraînant l’émission de mandats d’arrêt.

Arrestations en Haute-Savoie et découverte d’un arsenal

Les deux quadragénaires ont finalement été interpellés sans violence, l’un sur la voie publique à Annemasse, l’autre dans un logement d’une autre commune haut-savoyarde.Lors des perquisitions, un important arsenal a été saisi, notamment dans un box situé dans la région d’Annecy : explosif, arme longue, grenade, gilet pare-balles et véhicule volé.

Une enquête a été confiée au service interdépartemental de la police judiciaire de Lyon afin de déterminer si les intéressés ont participé ou projetaient de nouveaux vols à main armée.Un troisième fugitif, qui s’était rendu de lui-même en avril 2024, a été rejugé en octobre par la cour d’assises du Rhône et condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Il n’a pas fait appel.

Concernant les deux hommes arrêtés début février, leur nouveau procès pourrait intervenir dans un délai théorique d’un an, susceptible d’être prolongé. Au regard du calendrier judiciaire lyonnais, leur comparution ne devrait pas avoir lieu avant 2027.