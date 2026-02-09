Politique

"Tu passeras pas les élections sale salope" : des tags injuriant le maire de Grigny-sur-Rhône découverts, Xavier Odo porte plainte

"Tu passeras pas les élections sale salope" : des tags injuriant le maire de Grigny-sur-Rhône découverts, Xavier Odo porte plainte - DR

Une nouvelle fois, un maire de l'agglomération lyonnaise a été pris pour cible dans des tags injurieux. Ils visent Xavier Odo, premier magistrat de Grigny-sur-Rhône, ainsi que la police municipale.

"Menace de mort ou électorale ?".

Xavier Odo s'interroge après la découverte de tags sur le rideau de fer de la buvette du club de la pétanque du Goret. Comme révélé par le maire de Grigny-sur-Rhône, les propos inscrits sont vulgaires et menaçants : "Oh le Xavier Odo la pute, retourne pas ton blouson", "Tu passera par les élections sale salope", "Et nique la mumu ptite pute". Le tout accompagné de belles fautes d'orthographe.

"Je le dis clairement : ce n’est pas du débat démocratique, ce n’est pas de la liberté d’expression, ce sont des attaques, des intimidations, des dégradations. La démocratie mérite mieux que des insultes jetées sur les murs. Elle mérite des idées, des débats, du respect et du courage. À Grigny sur Rhône, je refuse que ce climat s’installe", s'emporte le maire, qui annonce avoir porté plainte ce week-end.

Alors que tout laisse à croire que ces tags ont pu être réalisés par des délinquants ou des dealers, Xavier Odo semble y voir la marque d'adversaires politiques. "La campagne doit se faire à visage découvert, sur le terrain des projets et du vivre ensemble, pas sur celui de la haine", conclut-il.

Xavier Odo a connu une agression physique durant le mandat, il avait été attaqué et frappé au visage en février 2022. Des tags reprenant des termes aussi fleuris que ceux découverts ce week-end avaient aussi été dénoncés par l'intéressé à l'automne 2020.

Tags :

Xavier Odo

Grigny-sur-Rhône

0 commentaire
