A Grigny, le maire accuse l'opposition de préférer l'apéro au conseil municipal

Dans un communiqué, l'édile LR fustige la seconde absence totale des élus LFI, EELV et PCF depuis un an. "Après avoir fait le choix, au mois de septembre, de préférer le concert au conseil, la NUPES a préféré (vendredi) l'apéro en terrasse à la mobilisation contre les PFAS. Pourtant (vendredi) soir, la municipalité s'est prononcée par le biais d'un voeu en faveur de la transparence sur ces polluants éternels présents dans nos nappes phréatiques pour faire toute la lumière sur leurs impacts sur notre santé", regrette Xavier Odo.

"La municipalité continue et continuera à porter une ambition pour Grigny. Il appartient à chacun d'assumer son rôle d'élu et ses responsabilités vis-à-vis des Grignerots", conclut-il.

La réponse des "fêtards" n'a pas tardé. Le groupe Grigny écologiste et solidaire accuse Xavier Odo d'être à l'origine de leur changement de plan pour la soirée : "Nous n’avons pas siégé car à 20h, heure de la convocation du conseil, le maire était absent et constatant l’absence de quorum nous avons quitté la salle puisque le conseil ne pouvait pas se tenir sans nous et que nous ne sommes pas là pour pallier aux manques de sa majorité. Sur les 24 élus de la majorité seulement 14 étaient présents".

Les écologistes s'étonnent également de voir Xavier Odo révéler ce qu'ils faisaient en dehors du conseil municipal : "Pour ce qui est de la suite de la soirée cela relève de notre vie privée et nous souhaitons qu’elle soit respectée, c’est un principe qui doit s’appliquer à tous. Nous espérons que les caméras de surveillance ne servent pas seulement à surveiller nos déplacements".