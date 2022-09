Près de Lyon : au 30 septembre, cette ville n'aura plus de médecin

Après le 30 septembre, Grigny n'aura plus aucun médecin généraliste en activité sur son territoire.

Le dernier médecin, Sophie Payre-Dumontel, a décidé de quitter la commune située dans le sud de la Métropole de Lyon. Après six ans et ne voyant aucun confrère la rejoindre au Pôle de Santé, elle baisse les bras. Non sans avoir attendu avec espoir durant un an et demi que quelqu'un vienne la remplacer !

Ce sont ainsi 10 000 habitants de Grigny qui devront nécessairement aller dans une autre ville pour bénéficier d'une consultation chez un médecin généraliste.

Dans une interview accordée au Progrès, elle indique que la commune a une mauvaise réputation imméritée et qu'elle n'a connu aucun incident avec un patient.

Quel professionnel de santé osera s'installer ces prochains mois ? Il est en tout cas attendu comme le messie par le maire et ses administrés.