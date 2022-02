Près de Lyon : l’agresseur du maire de Grigny évite l’incarcération !

L’homme âgé d’une trentaine d’années qui avait frappé au visage le maire de Grigny, Xavier Odo, a été jugé en comparution immédiate dans ce lundi soir au tribunal judiciaire de Lyon.

Il a écopé de deux ans de prison dont un an avec sursis et 1000 euros de dommages et intérêts. Néanmoins, l’individu devrait éviter l’incarcération puisqu’il réalisera sa peine à son domicile avec un bracelet électronique. Il devra aussi payer 1000 euros de dommages et intérêts à l’élu de la commune sur laquelle il n’a plus le droit de paraître. C'est à Chaponost, chez sa soeur, qu'il devrait passer son année enfermé. Enfin, l’agresseur a l’obligation de suivre des soins.

Pour rappel, ce dernier avait été interpellé immédiatement après avoir frappé Xavier Odo. Il avait également insulté et menacé de mort le maire à l’aide d’un couteau, ainsi qu’un conseiller municipal et deux policiers municipaux présents sur la place Jean-Jaurès. La raison de ce déferlement de violence ? Il s'était assis à la table du maire à un café sans y être invité et voulait absolument engager la conversation au sujet d'une demande de logement alors que Xavier Odo discutait déjà avec des personnes. Vexé, et passablement alcoolisé, il l'avait alors giflé.

Cette nouvelle attaque d’un élu avait mené ce samedi au rassemblement de dizaines de maires, parlementaires et conseillers municipaux de l’agglomération lyonnaise à la mairie de Grigny pour poser aux côtés de Xavier Odo pour dénoncer les agressions de plus en plus nombreuses commises contre les élus.