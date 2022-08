L’agresseur du maire de Grigny a été interpellé pour détention d’armes et menace de mort

Un homme, âgé de 36 ans, avait agressé le maire de Grigny, Xavier Odo.

Cette fois-ci, il a été interpellé à cause de détention d’armes et de menaces de mort. Les faits se sont passés le 10 août dernier au cours d’un examen afin de le placer dans un établissement psychiatrique, selon nos confrères du Progrès. L’homme en question avait menacé de mort un médecin de l’hôpital de Montgelas et avait annoncé qu’il s’en prendrait à d’autres personnes à l’extérieur. Alcoolisé et en possession d’un couteau, la police était intervenu afin de calmer la situation.

Malgré les tranquillisants administrés, l’agresseur avait réussi à s’enfuir de l’hôpital. Le parquet avait lancé un mandat de recherche. La police l’avait finalement retrouvé en ville. Par la suite, le suspect a été placé en garde à vue pour menaces de mort et détention d’armes. En attendant d’être jugé en comparution, il a été présenté au parquet puis écroué.

À cause de son agression envers le maire de la commune de Grigny, il avait déjà écopé de deux ans de prison dont un avec sursis. Sa peine avait été aménagée à la suite par une mise sous un bracelet électronique ainsi qu’une obligation d’habiter chez sa sœur.