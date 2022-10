Près de Lyon : le marché du Petit Sorcier inspiré de l’univers de Harry Potter de retour

Les fans de l’univers magique de Harry Potter ont désormais leur point de rendez-vous annuel. Une nouvelle édition du marché du Petit Sorcier est organisée ce dimanche sur la commune de Grigny qui a l’habitude de voir chaque année des milliers de personnes venir sur place pour profiter de l’évènement.

C’est la raison pour laquelle l’évènement propose au public une toute nouvelle formule… payante ! "Cette 5e édition a été repensée pour offrir une expérience plus complète aux visiteurs. Cette année, les 25 animations sont comprises dans le prix de l’entrée, et certaines sont exclusives à Grigny", explique Florian Rapp, adjoint au maire en charge de la communication et de l’évènementiel. Ateliers de cuisine, une enquête, un jeu de piste et des spectacles sont notamment au programme.

Près de 70 exposants seront également présents sur place et proposeront au public de nombreux produits comme des baguettes magiques, des déguisements, des biscuits, de la déco, des bijoux sans oublier des potions et des élixirs.

Il faudra donc bien penser à réserver son billet pour pouvoir accéder à l’évènement. Comptez 15 euros pour les plus de 12 ans. Attention les places sont limitées !

Toutes les informations sur le marché du Petit Sorcier ici