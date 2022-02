Près de Lyon : le maire d’Ecully s’indigne de la peine de l’agresseur de Xavier Odo qu’il juge "insuffisante"

Suite à la condamnation ce lundi de l’agresseur de Xavier Odo, le maire de Grigny, Sébastien Michel, maire d’Ecully a dénoncé dans un communiqué "un décalage cinglant entre la fermeté des intentions et la réponse pénale".

En effet, l’agresseur de Xavier Odo qui avait frappé l’élu au visage avant de l’insulter et de le menacer de mort, a écopé de deux ans de prison dont un an avec sursis et 1000 euros de dommages et intérêts. L’individu évitera néanmoins l’incarcération puisqu’il réalisera sa peine à son domicile avec un bracelet électronique, évitant ainsi le mandat de dépôt.

Sébastien Michel s’indigne alors d’une "relative clémence de la part du tribunal" qui, selon lui, n’a pas été davantage sévère en vue du dossier judiciaire de l’accusé.

L’élu de l’Ouest Lyonnais rappelle que la menace de mort ou menace avec arme à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif est passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende d’après le code pénal et dénonce "un décalage criant avec la peine prononcée".

Ce dernier accable le tribunal de Lyon qui "n’a pas souhaité suivre la voie" du gouvernement qui avait la volonté de faire de la lutte contre les violences envers les élus "une priorité absolue". Sébastien Michel a annoncé espérer que le parquet fasse appel de cette décision.

"On ne luttera pas efficacement contre ces nouvelles formes de violences si la réponse pénale n’est pas immédiatement à la hauteur de ces menaces exponentielles", a conclu le maire d’Ecully.