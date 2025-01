Soupçonné d'avoir détourné une trottinette des objets trouvés, le chef de la police municipale de Grigny jugé

L'engin plaît bien au chef de la police municipale, qui fait un tour avec, avant de le faire disparaître avec un faux PV de restitution à un propriétaire inventé.

Selon le Progrès qui révèle l'information, le fonctionnaire est soupçonné d'avoir détourné la trottinette pour la ramener chez lui ou l'offrir. Sauf que ce qui n'arrive probablement jamais est arrivé : le vrai propriétaire de la trottinette s'est rendu au commissariat pour récupérer son engin !

Conscient que son faux PV risquait de lui causer d'importants problèmes, l'intéressé a fait... un second faux PV pour justifier la réapparition de la trottinette au service des objets trouvés et pouvoir la rendre à qui de droit.

Un jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité

Dans des circonstances non communiquées, le pot aux roses a été découvert et l'agent a été jugé ce mardi, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, consécutive à sa garde à vue lundi durant laquelle il a reconnu les faits.

Et il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour abus de confiance, suppression et modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Il a également l'interdiction d'exercer le métier de policier municipal durant un an.