Jérôme Bub : "Rien ne sera sacrifié aux Nuits de Fourvière en 2025"

Président des Nuits de Fourvière, l'élu de Grigny-sur-Rhône Jérôme Bub salue un "modèle vertueux en termes d'argent public" qui "s'autofinance aux trois quarts" et qui a, ces dernières années, oeuvré à une "ouverture vers un public moins habitué de la colline".

Le festival estival est selon lui "un spectacle de proximité par rapport aux machines culturelles que l'on voit ailleurs". Et qui doit "aller vers plus d'éco-responsabilité".

Les Nuits de Fourvière s'apprêtent toutefois à vivre une année 2025 inquiétante, avec les probables efforts demandés par les collectivités écologistes à la culture et au sport. La subvention de la Métropole de Lyon était de 3 278 000 euros l'année dernière, on se dirige vers une coupe d'environ 300 000 euros cette année.

"Rien ne sera sacrifié. On revoit à la baisse un peu partout, on demande aux artistes de faire un effort sur le cachet. On est victime de la mauvaise gestion nationale", promet Jérôme Bub.

00:00 Voeux pour 2025

00:44 Nuits de Fourvière

04:30 Efforts financiers

08:40 Iles et Lônes

10:22 Municipales à Grigny-sur-Rhône