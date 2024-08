Près de Lyon : Grigny deviendra Grigny-sur-Rhône en 2025

Le décret du 8 août signé par le Premier ministre Gabriel Attal et paru samedi au Journal officiel permettra à huit communes de changer de nom au 1er janvier 2025. Et parmi elles, Grigny, au sud de Lyon.

D'ici quelques mois, elle deviendra donc Grigny-sur-Rhône. Une manière d'arrêter d'être confondue avec son homonyme de l'Essonne.

Outre la mauvaise réputation de cette dernière, il est arrivé à la mairie de Grigny la rhodanienne de recevoir des factures qui étaient destinées à la commune francilienne. Ce fut par exemple le cas il y a quelques années d’une note salée de 15 000 euros concernant un changement d’extincteurs. Le client n'ayant pas été réglé, il avait fait parvenir une sommation via un huissier...

Jusqu'à présent, le Conseil d'Etat avait refusé que Grigny change de nom, estimant que l'éloignement géographique avec son homonyme était suffisant pour éviter les désagréments.

"Un grand merci à tous les acteurs qui ont permis cette réussite, les services municipaux, les élus de la municipalité de la Ville de Grigny, du Département du Rhône, des élus de la Métropole de Lyon qui nous ont soutenu en validant notre demande et Etienne Blanc, sénateur du Rhône qui l’a faite avancer dans les services ministériels, s'est félicité le maire LR de Grigny Xavier Odo. Une pensée pour notre collègue et ami Robert Falletti, décédé au mandat dernier et qui avait fait cette demande lors de notre premier conseil municipal en 2014, cette évolution est aussi la tienne".