Lyon : l’homme qui a frappé le maire de Grigny jugé ce lundi

L’homme âgé d’une trentaine d’années qui a frappé au visage le maire de la commune, Xavier Odo, sera jugé en comparution immédiate dans l’après-midi au tribunal judiciaire de Lyon. Interpellé immédiatement après les faits, il a été présenté au parquet samedi où il lui a été signifié qu’il comparaîtrait pour "violences aggravées" et "violences avec arme sur personnes dépositaires de l’autorité publique".

Outre le coup infligé à Xavier Odo, l’individu avait également insulté et menacé de mort le maire à l’aide d’un couteau, ainsi qu’un conseiller municipal et deux policiers municipaux présents sur la place Jean-Jaurès.

L’audience sera peut-être l’occasion pour cet habitant de Grigny de s’expliquer face aux juges sur son geste violent. Dans le communiqué de la mairie révélant l’agression de l’édile, il était précisé qu’il "avait pourtant été accompagné, et ce depuis de nombreuses années et sur de nombreux sujets, par les services de la ville ainsi que les élus. Il avait déjà fait l’objet de plainte pour dégradations et agressé des agents municipaux".

Ce samedi, des dizaines de maires, parlementaires et conseillers municipaux de l’agglomération lyonnaise se sont rendus à la mairie de Grigny pour poser aux côtés de Xavier Odo et dénoncer les agressions de plus en plus nombreuses commises contre les élus.