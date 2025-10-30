Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué par un commando lourdement armé

Un braquage d’une rare intensité s’est produit ce jeudi vers 13h30 à Lyon. Plusieurs individus, lourdement armés et porteurs de brassards de couleur jaune ou orange, ont pris d’assaut le laboratoire Pourquery, une entreprise spécialisée dans le traitement de métaux précieux.

Selon les premiers éléments, les braqueurs ont utilisé un véhicule équipé d’un gyrophare pour charger leur butin avant de prendre la fuite, rapporte le Progrès.

Des riverains ont rapporté avoir entendu une forte détonation : les assaillants auraient fait exploser les vitres sécurisées de l’établissement pour pénétrer à l’intérieur.

La scène n’aurait duré que quelques minutes. Aucun blessé n’a été signalé, mais un important dispositif policier a été déployé. La BRI (brigade de recherche et d'intervention) et les pompiers sont rapidement intervenus sur place.

D’après les informations publiées par Actu 17, cinq hommes en fuite ont été interpellés dans la foulée et placés en garde à vue. Leur identité et les circonstances exactes de leur arrestation n’ont pas encore été précisées.

Ce laboratoire n’en est pas à sa première attaque. Le 15 mai dernier, un commando armé avait déjà tenté de braquer ce même établissement avant de prendre la fuite après avoir incendié une Porsche sur place.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si les auteurs de ce nouveau braquage appartiennent au même réseau.