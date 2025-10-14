Braquage à 40 millions en Suisse : rejugé à Lyon après avoir fait opposition, le "cerveau" présumé voit sa peine légèrement réduite

En mai 2017, un fourgon blindé Loomis est intercepté près de Nyon, en Suisse romande. Le commando, composé de six malfaiteurs chevronnés – dont trois Lyonnais – s’empare de 40 millions de francs suisses, soit environ 37 millions d’euros, un butin record.

Les convoyeurs sont ligotés, le véhicule déplacé, espèces et pierres précieuses raflées. L’enquête progresse rapidement : les suspects sont interpellés dès le matin même en Haute-Savoie par la brigade antigang (BRI) de la PJ de Lyon.

Le procès s’ouvre une première fois en janvier 2024 devant la cour d’assises du Rhône, après un report initial. Les six accusés sont jugés, mais trois d’entre eux manquent à l'appel. Ils avaient pris la fuite après avoir été libérés à l’issue de leur détention provisoire. Le 26 janvier 2024, les trois absents – tous récidivistes – écopent de 20 ans de réclusion criminelle, la peine la plus lourde. Les trois présents sont condamnés à 16, 12 et 7 ans de prison après cinq jours de débats.

Parmi les fugitifs : Mehdi K., originaire d’Irigny. Connu de la justice et déjà condamné en Suisse pour brigandage, il est considéré par les enquêteurs comme le cerveau présumé du gang. Dans son ordonnance de renvoi, le juge d’instruction lui attribue "une position prééminente dans l’organisation de la logistique" et estimait qu’il avait "constitué un membre central de l’équipe lyonnaise". Identifié par ADN, il reconnaît sa participation et certains préparatifs, admet avoir posé un faux cadre d’explosif sur la vitre du fourgon pour effrayer les convoyeurs, tout en contestant être l’architecte de l’opération.

Après un an de cavale, Mehdi K. se rend à la police à Lyon en avril 2024 et fait opposition à la condamnation prononcée en son absence. Son nouveau procès devait se tenir du 9 au 14 octobre 2025 devant la cour d’assises du Rhône. Le verdict est finalement tombé ce lundi 13 octobre 2025.

La cour d’assises du Rhône a légèrement réduit la peine de Mehdi K., défendu par Me Raphaël Chiche. Ce dernier a finalement été condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Le parquet avait quant à lui requis de nouveau 20 ans de réclusion.