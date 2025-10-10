Incendie au restaurant Casabea à Lyon : un homme "connu du quartier" arrêté

Le Casabea, restaurant situé rue de la Monnaie à Lyon, déjà frappé par une explosion le 30 septembre dernier, avait de nouveau été touché par un incident.
Dans la nuit du 8 au 9 octobre, un incendie s’est déclaré sur la terrasse de l’établissement, toujours placé sous scellé depuis le précédent drame où trois employés avaient été grièvement blessés.
Ce jeudi 9 octobre, un quinquagénaire a été interpellé. Il est soupçonné d’être à l’origine du feu. Selon les gérants, l’individu est "défavorablement connu du quartier."
Dans un communiqué, les responsables du restaurant précisentque : "les premières images de la vidéo-surveillance laissent apparaître un individu,[…] s’introduire sur la terrasse, puis en ressortir rapidement avant l’apparition des fumées et de l’incendie."
L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie.
Il existe une différence entre commenter et diffamer . que mes commentaires ne vous plaise pas c'est le but .Signaler Répondre
Parce que pour vous estimez que vos commentaires sont toujours de bon niveau ?Signaler Répondre
J'en connais qui doivent se faire petit après avoir publier des diffamations dans les articles précédents.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/147302/lyon-qui-en-veut-au-casabea-victime-d-un-incendie-apres-l-explosion