Incendie au restaurant Casabea à Lyon : un homme "connu du quartier" arrêté

L’établissement n’avait pas rouvert depuis une explosion survenue fin septembre.

Le Casabea, restaurant situé rue de la Monnaie à Lyon, déjà frappé par une explosion le 30 septembre dernier, avait de nouveau été touché par un incident.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, un incendie s’est déclaré sur la terrasse de l’établissement, toujours placé sous scellé depuis le précédent drame où trois employés avaient été grièvement blessés.

Ce jeudi 9 octobre, un quinquagénaire a été interpellé. Il est soupçonné d’être à l’origine du feu. Selon les gérants, l’individu est "défavorablement connu du quartier."

Dans un communiqué, les responsables du restaurant précisentque : "les premières images de la vidéo-surveillance laissent apparaître un individu,[…] s’introduire sur la terrasse, puis en ressortir rapidement avant l’apparition des fumées et de l’incendie."

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie.

avatar
GLOUGLOU 1er le 10/10/2025 à 13:31
Vous êtes admirable ! a écrit le 10/10/2025 à 13h23

Parce que pour vous estimez que vos commentaires sont toujours de bon niveau ?

Il existe une différence entre commenter et diffamer . que mes commentaires ne vous plaise pas c'est le but .

Vous êtes admirable ! le 10/10/2025 à 13:23
GLOUGLOU 1er a écrit le 10/10/2025 à 12h33

J'en connais qui doivent se faire petit après avoir publier des diffamations dans les articles précédents.
https://www.lyonmag.com/article/147302/lyon-qui-en-veut-au-casabea-victime-d-un-incendie-apres-l-explosion

Parce que pour vous estimez que vos commentaires sont toujours de bon niveau ?

GLOUGLOU 1er le 10/10/2025 à 12:33

J'en connais qui doivent se faire petit après avoir publier des diffamations dans les articles précédents.
https://www.lyonmag.com/article/147302/lyon-qui-en-veut-au-casabea-victime-d-un-incendie-apres-l-explosion

