Incendie au restaurant Casabea à Lyon : un homme "connu du quartier" arrêté

Le Casabea, restaurant situé rue de la Monnaie à Lyon, déjà frappé par une explosion le 30 septembre dernier, avait de nouveau été touché par un incident.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, un incendie s’est déclaré sur la terrasse de l’établissement, toujours placé sous scellé depuis le précédent drame où trois employés avaient été grièvement blessés.

Ce jeudi 9 octobre, un quinquagénaire a été interpellé. Il est soupçonné d’être à l’origine du feu. Selon les gérants, l’individu est "défavorablement connu du quartier."

Dans un communiqué, les responsables du restaurant précisentque : "les premières images de la vidéo-surveillance laissent apparaître un individu,[…] s’introduire sur la terrasse, puis en ressortir rapidement avant l’apparition des fumées et de l’incendie."

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie.