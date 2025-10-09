Faits Divers

Lyon : qui en veut au Casabea, victime d'un incendie après l'explosion ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers sont intervenus dans le quartier de la rue Mercière.

Car au 5 rue de la Monnaie, la terrasse extérieure du Casabea était la proie des flammes. Peu avant 2h du matin, les chaises et les tables étaient victimes d'un incendie dont on ignore encore l'origine. Rapidement éteint, le sinistre n'a pas eu le temps de se propager au reste de l'établissement.

Une enquête a été ouverte, d'autant que le restaurant méditerranéen ne s'est pas encore remis de l'explosion survenue le 30 septembre dernier, faisant 3 blessés parmi les salariés.

Aucun lien n'est encore établi entre ces deux faits. Mais la piste criminelle serait privilégiée, car il pourrait s'agir d'un feu volontaire de poubelle qui a débordé sur la terrasse du Casabea.

