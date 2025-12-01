Lyon : après une explosion et un incendie, le restaurant Casabea rouvre ce lundi

Déjà frappé par une explosion le 30 septembre, une catastrophe qui avait grièvement blessé trois employés, le restaurant avait de nouveau été touché, cette fois-ci par un incendie sur sa terrasse, durant la nuit du 8 au 9 octobre. Les lieux étaient alors placés sous scellés dans le cadre de l’enquête. Un quinquagénaire avait été interpellé le 9 octobre, soupçonné d’être à l’origine du feu. "Défavorablement connu du quartier," affirmaient alors les gérants.

Ce lundi 1ᵉʳ décembre, l’établissement dit être prêt à accueillir de nouveau ses clients. Le Casabea indique être "heureux d’annoncer sa réouverture ce lundi 1ᵉʳ décembre à partir de 17h." Les responsables expliquent que "des travaux de rénovation ont été entrepris", permettant au restaurant de rouvrir "dans les meilleures conditions."

L’équipe évoque une ambiance renouvelée, précisant que le lieu est désormais "habillé d’une chaleureuse décoration de Noël." L’établissement affirme "retrouver enfin son énergie et son atmosphère singulière," avec une nouvelle carte de saison hiver 2025-2026, des desserts du chef pâtissier et des cocktails signature.

Les gérants, Béatrice et Grégoire Talamon, déclarent : "Nous sommes impatients de tous vous retrouver." Ils ajoutent : "Nous tenons à adresser un immense merci à nos clients, voisins et soutiens pour leur présence et leurs messages tout au long de ces dernières semaines. Nous remercions également notre équipe, restée soudée et mobilisée durant cette période, et aujourd’hui à pied d’œuvre pour accueillir à nouveau nos clients. Nous avons enfin une pensée particulière pour notre chef Suren, encore en convalescence, mais qui continue malgré tout à participer activement aux préparatifs."