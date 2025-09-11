Meurtre d’un jeune de 22 ans en marge des manifestations à Lyon : un suspect s’est rendu à la police

Ce jeune de 19 ans s’est présenté ce jeudi en fin de matinée au commissariat de Villeurbanne, a indiqué la police à l’AFP. Aux policiers, il a affirmé être l’auteur des tirs mortels qui ont coûté la vie à un homme de 22 ans, rue Duguesclin mercredi. La victime avait été prise en charge dans un état critique après avoir été touchée par cinq balles. Son décès a été annoncé ce jeudi.

Mercredi soir, la préfecture du Rhône avait précisé qu’aucun lien n’avait été établi à ce stade avec les manifestations du mouvement Bloquons Tout alors que de nombreux cortèges sauvages avaient été signalés dans le centre-ville de Lyon tout au long de la journée.

Selon le parquet, les tirs seraient survenus à la suite d’une rixe.