Meurtre d’un jeune de 22 ans en marge des manifestations à Lyon : un suspect s’est rendu à la police

Un jeune de 19 ans s’est rendu à la police ce jeudi dans l’enquête sur la mort d’un homme de 22 ans, mercredi à Lyon.

Ce jeune de 19 ans s’est présenté ce jeudi en fin de matinée au commissariat de Villeurbanne, a indiqué la police à l’AFP. Aux policiers, il a affirmé être l’auteur des tirs mortels qui ont coûté la vie à un homme de 22 ans, rue Duguesclin mercredi. La victime avait été prise en charge dans un état critique après avoir été touchée par cinq balles. Son décès a été annoncé ce jeudi.

Mercredi soir, la préfecture du Rhône avait précisé qu’aucun lien n’avait été établi à ce stade avec les manifestations du mouvement Bloquons Tout alors que de nombreux cortèges sauvages avaient été signalés dans le centre-ville de Lyon tout au long de la journée.

Selon le parquet, les tirs seraient survenus à la suite d’une rixe.

lyyyooonnn le 11/09/2025 à 19:26

ça paraît un peu trop beau pour être vrai, on parlait de 4-5 tireurs il me semble

Aladin le 11/09/2025 à 18:49

Se pays est foutu et cette ville aussi

Mdr ! le 11/09/2025 à 18:28

A la suite d'une rixe..
Donc un gamin de 19 ans se promène avec une arme à feu comme ça.. normal.

