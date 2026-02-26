Affaire Quentin : la piste d’un scooter pourrait tout changer dans le dossier, une requalification des faits en assassinat ?

L’enquête sur l’homicide de Quentin Deranque connaît un nouveau chapitre. Alors que sept personnes ont déjà été mises en examen dans ce dossier, les investigations se concentrent désormais sur un scooter signalé le jour des faits à proximité immédiate de la scène.

D’après des éléments révélés par Europe 1, ce deux-roues aurait été filmé à plusieurs reprises par les caméras de vidéoprotection du quartier.

Repéré à plusieurs reprises sur les caméras, le scooter intrigue les enquêteurs, qui soupçonnent des repérages avant l’attaque. Un témoin impliqué dans la rixe a même communiqué sa plaque d’immatriculation, mais le véhicule demeure introuvable.

Les enquêteurs examinent notamment si le mode opératoire observé correspond à d’autres violences urbaines impliquant des groupes radicaux, où des deux-roues auraient servi à repérer des cibles isolées avant de tendre des embuscades. Si l’implication directe du conducteur était établie, la qualification pénale pourrait évoluer vers l’assassinat, la préméditation devenant alors un élément central du dossier.