Lyon : le musée des Confluences devient partenaire du musée des Cultures de Milan 

Les deux établissements ont conclu un partenariat pluriannuel pour les années 2027 à 2034. Ce partenariat "vise à développer l’offre culturelle entre les deux institutions, à promouvoir un patrimoine universel et à favoriser la circulation des oeuvres et des connaissances", indique le musée lyonnais dans un communiqué.

L’objectif de ce partenariat sera notamment de favoriser l’échange d’expositions et la coproduction d’expositions temporaires produites tant par le MUDEC que par le musée des Confluences.

"L’accord prévoit également des prêts et des dépôts d’objets conservés par le musée des Confluences, destinés à la nouvelle exposition permanente du MUDEC. Les deux institutions pourront mener conjointement études scientifiques, formations croisées des équipes, et organisation de conférences et événements culturels", est-il également précisé.

"Le musée des Confluences et le musée des Cultures de Milan partagent la même ouverture au monde par un propos interdisciplinaire. Cet accord de collaboration ouvre la voie à une programmation croisée et renforce le lien entre deux institutions et leurs territoires", s’est félicité Hélène Lafont-Couturier, la directrice générale du musée des Confluences.