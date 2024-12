Quick renoue avec le basket en devenant partenaire de l'ASVEL

Quick marque son retour dans l’univers du basket en devenant partenaire du LDLC ASVEL. Ce partenariat, annoncé officiellement par l’enseigne de restauration rapide et le club, fait écho à une histoire commune, puisque Quick avait déjà soutenu l’ASVEL au début des années 2010.

Selon le communiqué de presse, "Quick et ses restaurants de Lyon République, La Part-Dieu, Confluence, Villefranche-sur-Saône, Écully et Villeurbanne" seront impliqués dans ce partenariat. "Ce sponsoring illustre parfaitement la volonté de l’enseigne et de ses franchisés de renouer avec le basket avec un retour en force de Quick dans la région."

Le logo de Quick sera visible dans les deux enceintes du club, l’Astroballe et la LDLC Arena, pendant les matchs. En outre, 100 places par rencontre seront offertes aux clients et aux équipes des restaurants partenaires, permettant à tous de venir soutenir l’équipe sur le terrain.

Cette collaboration s’inscrit dans la dynamique de développement de Quick, qui vise à atteindre 300 restaurants en France d’ici 2028.