Grosse pagaille sur le réseau SNCF à Lyon : tous les trains arrêtés, ce qu’il s’est passé

Aux alentours de 16h25, la SNCF annonce une interruption du trafic dans la métropole, évoquant la présence d’une personne sur les voies entre les gares de Part-Dieu et Perrache. Une intervention est immédiatement engagée afin de sécuriser la zone.

À 17h, la situation reste inchangée. La SNCF confirme que le trafic est toujours interrompu dans Lyon, précisant qu'une intervention des pompiers est en cours. L’incident perturbe alors l’ensemble des lignes autour de l’agglomération lyonnaise. Car par mesure de sécurité, l’électricité avait été coupée durant l’intervention, ce qui a provoqué de très nombreuses perturbations sur le réseau et désorganisé le trafic en pleine heure de pointe.

À 17h20, les pompiers nous indiquent que l’intervention est terminée. Il s’agissait en réalité d’une levée de doute et aucune personne n’a finalement été retrouvée sur les voies.

Mais les conséquences ont été importantes pour les voyageurs. À la gare de la Part-Dieu, des retards d’au moins 50 minutes au départ et pouvant atteindre 1h30 à l’arrivée ont été observés, aussi bien pour les TGV que pour les TER. À Perrache, les départs affichaient un retard minimum de 30 minutes. Du côté de Jean-Macé, les TER accusaient en moyenne 50 minutes de retard.

"La reprise très progressive du trafic dans Lyon débute" : annonçait la SNCF à 17h30.