Scène de panique à bord d’un train Genève-Lyon : un passager arrêté après des propos inquiétants

La scène a semé l’inquiétude parmi les voyageurs.

Ce vendredi 30 janvier, un homme circulant à bord d’un train reliant Genève à Lyon a été interpellé par les forces de l’ordre à Ambérieu-en-Bugey (Ain).

Selon les informations communiquées par la préfecture de l’Ain, l’individu adoptait un comportement particulièrement virulent à l’encontre des autres passagers. Il criait et tenait des propos menaçants, évoquant notamment le risque d’une explosion, laissant craindre une situation potentiellement dangereuse. Ce dernier présentait des caractéristiques de troubles psychiatriques.

Alertés, les gendarmes sont intervenus vers 13h, au moment où l’homme descendait du train sur le quai de la gare d’Ambérieu-en-Bugey. Il a été immédiatement interpellé, puis placé en garde à vue.

Par mesure de sécurité, le train a fait l’objet d’une inspection complète. Les bagages ont également été contrôlés afin d’écarter tout danger. À l’issue des vérifications, aucune menace n’a été détectée et la circulation ferroviaire a pu reprendre normalement en direction de Lyon. 

4 commentaires
avatar
LFI Pue ! le 31/01/2026 à 09:38

Voter LFI ne serait-ce pas un indice de racisme ?

avatar
3615 le 31/01/2026 à 09:30

Tout le monde sait et a compris :)

avatar
LFI 69 le 31/01/2026 à 09:21

Voter RN ne serait-ce pas un indice de troubles psychiatriques ?

avatar
J6 le 31/01/2026 à 09:12

Lui mettre une amende de 50k€ saisissable de suite + déchéance de nationalité

