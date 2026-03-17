Métropole de Lyon : LFI maintient ses listes et critique Bruno Bernard, "prisonnier" du PS

Si l'accord entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi a été ficelé dès lundi après-midi, celui entre Bruno Bernard et LFI vient de capoter.
Le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon a échoué à convaincre ses partenaires de gauche à laisser de la place aux insoumis menés par Florestan Groult. Et notamment Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaulx-en-Velin qui conduit la liste d'union de la gauche dans la circonscription Rhône Amont et qui a rejeté un accord avec le parti qui la challenge dans sa ville aux municipales.
Le député LFI et candidat dans la circonscription villeurbannaise Gabriel Amard a annoncé que le parti mélenchoniste déposait ses listes dans les sept circonscriptions où il s'est qualifié pour le second tour.
"À la Métropole de Lyon nous aurons tout fait pour trouver un accord de fusion pour battre la droite et l’extrême droite. Monsieur Bruno Bernard est prisonnier de ses accords avec le vieux monde politique du PS notamment. Il n’est plus maître à bord de son système. Incapable de répondre présent à notre main tendue sur toutes les circonscriptions métropolitaines", a fustigé Gabriel Amard, qui affrontera ce dimanche... Bruno Bernard à Villeurbanne.
C’est fini. Nous déposons nos listes pour le 2e tour. L’heure est à la mobilisation pour fédérer le peuple au delà des appareils politiques en perte de cohérence et prêts à faire gagner la droite.— Gabriel Amard (@gabrielamard) March 17, 2026
À la Métropole de Lyon nous aurons tout fait pour trouver un accord de fusion pour…
C'est une véritable catastrophe pour Bruno Bernard, qui a déjà été battu à plates coutures au premier tour dans quatre circonscriptions, offrant déjà 30 sièges au futur conseil métropolitain à Véronique Sarselli.
Dans plusieurs circonscriptions où la gauche était favorite, comme Portes du Sud, Rhône Amont ou Lyon-Est, la dispersion des voix à venir entre écologistes et insoumis risque de lui coûter toute chance de victoire.
Le président écologiste sortant a réagi dans un communiqué, n'ayant pas un mot pour LFI, préférant se poser en alternative à Grand Coeur Lyonnais : "Nous portons un projet solide et concret : continuer à développer les transports, agir pour le logement accessible, renforcer les solidarités, accélérer la transition écologique et protéger le pouvoir d’achat. Un projet construit avec les habitants, ancré dans le réel et tourné vers l’avenir de notre Métropole. J’appelle donc les électeurs, par leur vote, à faire gagner ce projet. Partout dans la métropole, chacun doit se saisir de notre bulletin de vote : c’est le seul vote utile pour faire barrage à cette droite et à son projet rétrograde".
Bravo M. BERNARD. Vous avez fait preuve de courage, pas comme Doucet. Il ne faut pas vendre son âme au diable.Signaler Répondre
Ils mettent personne a "l'amende" sauf quelques gauchistes du PS ou écologistes.Signaler Répondre
Sur les 241 villes de plus de 20 000 habitants en France :
LFI fait beaucoup de bruit, mais leurs résultats au niveau national est totalement ridicule (3 % à 8 %), ils ont gagné une seule ville au 1er tour St Denis (93) et sont en tête sur 5 autres villes soit 6 villes potentielles sans compter Lyon.
Les médias ne parlent que d'eux alors qu'ils ont des résultats risibles.
EEVL (leurs vassaux) eux n'ont remporté aucunes villes au 1er tour et sont en tête dans seulement 2 villes dont Lyon.
RN a gagné au 1er tour 24 villes et sont en tête dans 64 villes de plus de 20 000 habitants.
PS dirige déjà un quart des villes Françaises de plus de 20 000 habitants soit environ 60 villes, ils sont en tête dans chacune d'elles pour le 2ème tour.
Le reste se partage entre LR (qui eux ce sont effondrés) et des plus petits partis divers gauche / centre / droite / sans étiquette.
Donc pas de panique, LFI ne fait que du bruit, un peu comme le front nationale de Jean Marie Le Pen a l'époque.
Bernard a une face lui au moins Doucet joue un jeu dangereux qui peut le faire gagner mais les lyonnais sont mécontents LFI à lyon c’est pas topSignaler Répondre
J'aurais pu voter Bernard au second tour s'il avait dit, il faut faire barrage à Aulas et LFI en votant pour moi.Signaler Répondre
Mais là si c'est juste faire barrage à Aulas et pas LFI, je voterai Coeur lyonnais.
Ah ben pareil.Signaler Répondre
Il était remonté dans mon estime mais non il est bien aussi infect que son alter ego Doucet
Ont plutôt des problèmes neurologiques ceux qui cherchent des fouets pour se faire battreSignaler Répondre
La France Incompétente devient très vite La France Impitoyable
C est simple la vie .Signaler Répondre
Penser et faire tout le contraire de LFI et là on est bien dans sa tête.... on garde son honneur et sa dignité...
Ça renforcera le bon vote !Signaler Répondre
Merci pour la précision.... Désolé d'avoir surestimé la hauteur de vue de M. Bernad. Vive la soupe, à bas les principes !Signaler Répondre
bien sur je vais voter aulas pour être en adéquation avec les banlieusards avec qui je n'ai aucun intérêt commun?Signaler Répondre
elles tiennent pas à grand chose tes convictions
Un beau panier de crabes !!!Signaler Répondre
Faux. Monsieur Doucet représente le progrès et la justice sociale. LFI n'a jamais s'est immiscée dans la politique de l'EELV depuis l'installation du maire écologiste en 2020. Même pas peur : votez Doucet ce dimanche pour protéger la Lyon que nous chérissons. Celles et ceux qui nous critiquent ne sont que des esprits chagrins qui souffrent apparemment de graves problèmes neurologiques.Signaler Répondre
Vert toujours ^^ !
Vous vous méprenez, ce sont les socialistes de la Métro qui ont refusé un tel accord. Sa Suffisance Bruno Bernard était lui prêt à tout, comme son alter ego Doucet. Mais ça n'a pas marché...Signaler Répondre
LFI vs Bernard = GuerreSignaler Répondre
LFI vs Doucet = Amour torride
C'est tout LFI, peu importe de quel bord est la personne elle doit faire et exécuter leurs ordres, sinon...
Excellente nouvelle pour pour JMA, la meilleure raison de voter pour lui à Lyon, même si l'on aime pas le personnage...Signaler Répondre
Car imagine-t-on 7 ans de castagne Ville de Lyon/Métropole ? Lyonnais, soyez pragmatiques !
le LFI mets à l’amende tout le monde ils veulent manger dans tout les râteliersSignaler Répondre
M.Bernard, avec qui je ne partage pas du tout ses idées, a un honneur contrairement à M.Doucet prêt à vendre son âme au diable....pour un poste.Signaler Répondre