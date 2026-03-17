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Métropole de Lyon : LFI maintient ses listes et critique Bruno Bernard, "prisonnier" du PS

Métropole de Lyon : LFI maintient ses listes et critique Bruno Bernard, "prisonnier" du PS

Le ciel s'assombrit pour Bruno Bernard. Le président écologiste de la Métropole de Lyon n'a pas trouvé d'accord avec la France insoumise, qui annonce se maintenir dans sept circonscriptions pour le second tour des métropolitaines.

Si l'accord entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi a été ficelé dès lundi après-midi, celui entre Bruno Bernard et LFI vient de capoter.

Le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon a échoué à convaincre ses partenaires de gauche à laisser de la place aux insoumis menés par Florestan Groult. Et notamment Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaulx-en-Velin qui conduit la liste d'union de la gauche dans la circonscription Rhône Amont et qui a rejeté un accord avec le parti qui la challenge dans sa ville aux municipales.

Le député LFI et candidat dans la circonscription villeurbannaise Gabriel Amard a annoncé que le parti mélenchoniste déposait ses listes dans les sept circonscriptions où il s'est qualifié pour le second tour.

"À la Métropole de Lyon nous aurons tout fait pour trouver un accord de fusion pour battre la droite et l’extrême droite. Monsieur Bruno Bernard est prisonnier de ses accords avec le vieux monde politique du PS notamment. Il n’est plus maître à bord de son système. Incapable de répondre présent à notre main tendue sur toutes les circonscriptions métropolitaines", a fustigé Gabriel Amard, qui affrontera ce dimanche... Bruno Bernard à Villeurbanne.

C'est une véritable catastrophe pour Bruno Bernard, qui a déjà été battu à plates coutures au premier tour dans quatre circonscriptions, offrant déjà 30 sièges au futur conseil métropolitain à Véronique Sarselli.

Dans plusieurs circonscriptions où la gauche était favorite, comme Portes du Sud, Rhône Amont ou Lyon-Est, la dispersion des voix à venir entre écologistes et insoumis risque de lui coûter toute chance de victoire.

Le président écologiste sortant a réagi dans un communiqué, n'ayant pas un mot pour LFI, préférant se poser en alternative à Grand Coeur Lyonnais : "Nous portons un projet solide et concret : continuer à développer les transports, agir pour le logement accessible, renforcer les solidarités, accélérer la transition écologique et protéger le pouvoir d’achat. Un projet construit avec les habitants, ancré dans le réel et tourné vers l’avenir de notre Métropole.  J’appelle donc les électeurs, par leur vote, à faire gagner ce projet. Partout dans la métropole, chacun doit se saisir de notre bulletin de vote : c’est le seul vote utile pour faire barrage à cette droite et à son projet rétrograde".

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LFI

Bruno Bernard

17 commentaires
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DigneBB le 17/03/2026 à 15:54

Bravo M. BERNARD. Vous avez fait preuve de courage, pas comme Doucet. Il ne faut pas vendre son âme au diable.

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LéoChater le 17/03/2026 à 15:44
Garou loup a écrit le 17/03/2026 à 15h02

le LFI mets à l’amende tout le monde ils veulent manger dans tout les râteliers

Ils mettent personne a "l'amende" sauf quelques gauchistes du PS ou écologistes.

Sur les 241 villes de plus de 20 000 habitants en France :

LFI fait beaucoup de bruit, mais leurs résultats au niveau national est totalement ridicule (3 % à 8 %), ils ont gagné une seule ville au 1er tour St Denis (93) et sont en tête sur 5 autres villes soit 6 villes potentielles sans compter Lyon.
Les médias ne parlent que d'eux alors qu'ils ont des résultats risibles.

EEVL (leurs vassaux) eux n'ont remporté aucunes villes au 1er tour et sont en tête dans seulement 2 villes dont Lyon.

RN a gagné au 1er tour 24 villes et sont en tête dans 64 villes de plus de 20 000 habitants.

PS dirige déjà un quart des villes Françaises de plus de 20 000 habitants soit environ 60 villes, ils sont en tête dans chacune d'elles pour le 2ème tour.

Le reste se partage entre LR (qui eux ce sont effondrés) et des plus petits partis divers gauche / centre / droite / sans étiquette.

Donc pas de panique, LFI ne fait que du bruit, un peu comme le front nationale de Jean Marie Le Pen a l'époque.

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Hugogreen le 17/03/2026 à 15:42

Bernard a une face lui au moins Doucet joue un jeu dangereux qui peut le faire gagner mais les lyonnais sont mécontents LFI à lyon c’est pas top

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Solidarité 69 le 17/03/2026 à 15:42

J'aurais pu voter Bernard au second tour s'il avait dit, il faut faire barrage à Aulas et LFI en votant pour moi.
Mais là si c'est juste faire barrage à Aulas et pas LFI, je voterai Coeur lyonnais.

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Citoyen1 le 17/03/2026 à 15:39
france22 a écrit le 17/03/2026 à 15h24

Merci pour la précision.... Désolé d'avoir surestimé la hauteur de vue de M. Bernad. Vive la soupe, à bas les principes !

Ah ben pareil.
Il était remonté dans mon estime mais non il est bien aussi infect que son alter ego Doucet

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Hildegonde le 17/03/2026 à 15:38
Green et clean a écrit le 17/03/2026 à 15h16

Faux. Monsieur Doucet représente le progrès et la justice sociale. LFI n'a jamais s'est immiscée dans la politique de l'EELV depuis l'installation du maire écologiste en 2020. Même pas peur : votez Doucet ce dimanche pour protéger la Lyon que nous chérissons. Celles et ceux qui nous critiquent ne sont que des esprits chagrins qui souffrent apparemment de graves problèmes neurologiques.
Vert toujours ^^ !

Ont plutôt des problèmes neurologiques ceux qui cherchent des fouets pour se faire battre
La France Incompétente devient très vite La France Impitoyable

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Lficestrififi.... le 17/03/2026 à 15:37

C est simple la vie .
Penser et faire tout le contraire de LFI et là on est bien dans sa tête.... on garde son honneur et sa dignité...

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Con-verse le 17/03/2026 à 15:32

Ça renforcera le bon vote !

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france22 le 17/03/2026 à 15:24
JCBLYON a écrit le 17/03/2026 à 15h12

Vous vous méprenez, ce sont les socialistes de la Métro qui ont refusé un tel accord. Sa Suffisance Bruno Bernard était lui prêt à tout, comme son alter ego Doucet. Mais ça n'a pas marché...

Merci pour la précision.... Désolé d'avoir surestimé la hauteur de vue de M. Bernad. Vive la soupe, à bas les principes !

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et ca vote ca le 17/03/2026 à 15:19
JCBLYON a écrit le 17/03/2026 à 15h06

Excellente nouvelle pour pour JMA, la meilleure raison de voter pour lui à Lyon, même si l'on aime pas le personnage...
Car imagine-t-on 7 ans de castagne Ville de Lyon/Métropole ? Lyonnais, soyez pragmatiques !

bien sur je vais voter aulas pour être en adéquation avec les banlieusards avec qui je n'ai aucun intérêt commun?

elles tiennent pas à grand chose tes convictions

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Alouf1959 le 17/03/2026 à 15:18

Un beau panier de crabes !!!

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Green et clean le 17/03/2026 à 15:16
france22 a écrit le 17/03/2026 à 15h01

M.Bernard, avec qui je ne partage pas du tout ses idées, a un honneur contrairement à M.Doucet prêt à vendre son âme au diable....pour un poste.

Faux. Monsieur Doucet représente le progrès et la justice sociale. LFI n'a jamais s'est immiscée dans la politique de l'EELV depuis l'installation du maire écologiste en 2020. Même pas peur : votez Doucet ce dimanche pour protéger la Lyon que nous chérissons. Celles et ceux qui nous critiquent ne sont que des esprits chagrins qui souffrent apparemment de graves problèmes neurologiques.
Vert toujours ^^ !

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JCBLYON le 17/03/2026 à 15:12
france22 a écrit le 17/03/2026 à 15h01

M.Bernard, avec qui je ne partage pas du tout ses idées, a un honneur contrairement à M.Doucet prêt à vendre son âme au diable....pour un poste.

Vous vous méprenez, ce sont les socialistes de la Métro qui ont refusé un tel accord. Sa Suffisance Bruno Bernard était lui prêt à tout, comme son alter ego Doucet. Mais ça n'a pas marché...

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Ex Précisions le 17/03/2026 à 15:09

LFI vs Bernard = Guerre
LFI vs Doucet = Amour torride
C'est tout LFI, peu importe de quel bord est la personne elle doit faire et exécuter leurs ordres, sinon...

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JCBLYON le 17/03/2026 à 15:06

Excellente nouvelle pour pour JMA, la meilleure raison de voter pour lui à Lyon, même si l'on aime pas le personnage...
Car imagine-t-on 7 ans de castagne Ville de Lyon/Métropole ? Lyonnais, soyez pragmatiques !

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Garou loup le 17/03/2026 à 15:02

le LFI mets à l’amende tout le monde ils veulent manger dans tout les râteliers

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france22 le 17/03/2026 à 15:01

M.Bernard, avec qui je ne partage pas du tout ses idées, a un honneur contrairement à M.Doucet prêt à vendre son âme au diable....pour un poste.

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