Métropole de Lyon : LFI maintient ses listes et critique Bruno Bernard, "prisonnier" du PS

Si l'accord entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi a été ficelé dès lundi après-midi, celui entre Bruno Bernard et LFI vient de capoter.

Le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon a échoué à convaincre ses partenaires de gauche à laisser de la place aux insoumis menés par Florestan Groult. Et notamment Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaulx-en-Velin qui conduit la liste d'union de la gauche dans la circonscription Rhône Amont et qui a rejeté un accord avec le parti qui la challenge dans sa ville aux municipales.

Le député LFI et candidat dans la circonscription villeurbannaise Gabriel Amard a annoncé que le parti mélenchoniste déposait ses listes dans les sept circonscriptions où il s'est qualifié pour le second tour.

"À la Métropole de Lyon nous aurons tout fait pour trouver un accord de fusion pour battre la droite et l’extrême droite. Monsieur Bruno Bernard est prisonnier de ses accords avec le vieux monde politique du PS notamment. Il n’est plus maître à bord de son système. Incapable de répondre présent à notre main tendue sur toutes les circonscriptions métropolitaines", a fustigé Gabriel Amard, qui affrontera ce dimanche... Bruno Bernard à Villeurbanne.

C’est fini. Nous déposons nos listes pour le 2e tour. L’heure est à la mobilisation pour fédérer le peuple au delà des appareils politiques en perte de cohérence et prêts à faire gagner la droite.



À la Métropole de Lyon nous aurons tout fait pour trouver un accord de fusion pour… — Gabriel Amard (@gabrielamard) March 17, 2026

C'est une véritable catastrophe pour Bruno Bernard, qui a déjà été battu à plates coutures au premier tour dans quatre circonscriptions, offrant déjà 30 sièges au futur conseil métropolitain à Véronique Sarselli.

Dans plusieurs circonscriptions où la gauche était favorite, comme Portes du Sud, Rhône Amont ou Lyon-Est, la dispersion des voix à venir entre écologistes et insoumis risque de lui coûter toute chance de victoire.

Le président écologiste sortant a réagi dans un communiqué, n'ayant pas un mot pour LFI, préférant se poser en alternative à Grand Coeur Lyonnais : "Nous portons un projet solide et concret : continuer à développer les transports, agir pour le logement accessible, renforcer les solidarités, accélérer la transition écologique et protéger le pouvoir d’achat. Un projet construit avec les habitants, ancré dans le réel et tourné vers l’avenir de notre Métropole. J’appelle donc les électeurs, par leur vote, à faire gagner ce projet. Partout dans la métropole, chacun doit se saisir de notre bulletin de vote : c’est le seul vote utile pour faire barrage à cette droite et à son projet rétrograde".