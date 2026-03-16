Métropolitaines : Véronique Sarselli a déjà remporté 30 sièges, pourquoi Lyon va être déterminant

Bruno Bernard avait la tête des mauvais jours dimanche à la préfecture du Rhône. Le président écologiste sortant n'imaginait probablement pas un tel rejet de sa candidature dans les circonscriptions les plus éloignées de la ville-centre.

Car Véronique Sarselli et Grand Coeur Lyonnais raflaient Val de Saône, Ouest, Porte des Alpes et Plateau-Nord Caluire dès le 1er tour, s'octroyant un nombre non négligeable de sièges au conseil métropolitain.

La répartition des sièges distribués dès le 1er tour des métropolitaines :

Val de Saône (12 sièges Sarselli, 1 siège Bernard, 1 siège Joncour)

Ouest (8 sièges Sarselli, 1 siège Bernard)

Plateau Nord Caluire (7 sièges Sarselli, 1 siège Bernard)

Porte des Alpes (10 sièges Sarselli, 1 siège Bernard, 1 siège Joncour)

Véronique Sarselli est arrivée à la préfecture du Rhône avec Jean-Michel Aulas et Pierre Oliver, elle s'exprime sur les premières estimations. #Coeurlyonnais #municipales #jeanmichelaulas pic.twitter.com/RlFytyQItQ — Lyon Mag (@lyonmag) March 15, 2026

Véronique Sarselli dispose donc déjà de 30 sièges, contre seulement 4 pour Bruno Bernard et 2 pour Tiffany Joncour. La députée RN du Rhône a d'ailleurs validé son accession au conseil métropolitain, se présentant dans la circonscription Porte des Alpes en tête de liste.

Une avance confortable, mais qui ne doit surtout pas traduire d'un scrutin joué d'avance avant le second tour du 22 mars. Car il reste encore 107 sièges à répartir entre Grand Coeur Lyonnais, l'union de la gauche et le RN.

Certaines circonscriptions semblent prêtes à tomber dans l'escarcelle de Véronique Sarselli, comme Lones et Coteaux et ses 12 sièges au total - Jérôme Moroge a obtenu 43,39% au 1er tour. Ou Lyon-Ouest et ses 11 sièges, avec Yann Cucherat en tête au 1er tour avec 41,19%. Lyon-Nord (9 sièges) est également vivement convoitée.

Mais Bruno Bernard n'a pas dit son dernier mot. Les circonscriptions Lyon-Sud (8 sièges) et surtout Villeurbanne (17 sièges) devraient lui sourire dimanche prochain.

Quant à Lyon-Centre (11 sièges), Lyon-Est (7 sièges), Lyon Sud-Est (9 sièges), Portes du Sud (11 sièges), Rhône Amont (12 sièges) Grand Coeur Lyonnais et Avançons Ensemble s'y tiennent dans un mouchoir de poche.