Métropolitaines : Véronique Sarselli a déjà remporté 30 sièges, pourquoi Lyon va être déterminant

Bruno Bernard avait la tête des mauvais jours dimanche à la préfecture du Rhône. Le président écologiste sortant n'imaginait probablement pas un tel rejet de sa candidature dans les circonscriptions les plus éloignées de la ville-centre.
Car Véronique Sarselli et Grand Coeur Lyonnais raflaient Val de Saône, Ouest, Porte des Alpes et Plateau-Nord Caluire dès le 1er tour, s'octroyant un nombre non négligeable de sièges au conseil métropolitain.
La répartition des sièges distribués dès le 1er tour des métropolitaines :
Val de Saône (12 sièges Sarselli, 1 siège Bernard, 1 siège Joncour)
Ouest (8 sièges Sarselli, 1 siège Bernard)
Plateau Nord Caluire (7 sièges Sarselli, 1 siège Bernard)
Porte des Alpes (10 sièges Sarselli, 1 siège Bernard, 1 siège Joncour)
Véronique Sarselli est arrivée à la préfecture du Rhône avec Jean-Michel Aulas et Pierre Oliver, elle s'exprime sur les premières estimations. #Coeurlyonnais #municipales #jeanmichelaulas pic.twitter.com/RlFytyQItQ— Lyon Mag (@lyonmag) March 15, 2026
Véronique Sarselli dispose donc déjà de 30 sièges, contre seulement 4 pour Bruno Bernard et 2 pour Tiffany Joncour. La députée RN du Rhône a d'ailleurs validé son accession au conseil métropolitain, se présentant dans la circonscription Porte des Alpes en tête de liste.
Une avance confortable, mais qui ne doit surtout pas traduire d'un scrutin joué d'avance avant le second tour du 22 mars. Car il reste encore 107 sièges à répartir entre Grand Coeur Lyonnais, l'union de la gauche et le RN.
Certaines circonscriptions semblent prêtes à tomber dans l'escarcelle de Véronique Sarselli, comme Lones et Coteaux et ses 12 sièges au total - Jérôme Moroge a obtenu 43,39% au 1er tour. Ou Lyon-Ouest et ses 11 sièges, avec Yann Cucherat en tête au 1er tour avec 41,19%. Lyon-Nord (9 sièges) est également vivement convoitée.
Mais Bruno Bernard n'a pas dit son dernier mot. Les circonscriptions Lyon-Sud (8 sièges) et surtout Villeurbanne (17 sièges) devraient lui sourire dimanche prochain.
Quant à Lyon-Centre (11 sièges), Lyon-Est (7 sièges), Lyon Sud-Est (9 sièges), Portes du Sud (11 sièges), Rhône Amont (12 sièges) Grand Coeur Lyonnais et Avançons Ensemble s'y tiennent dans un mouchoir de poche.
Lyon et Villeurbanne vont donc décider pour les 56 autres communes de la Métropole. Ce n'est pas très juste.Signaler Répondre
Euh non..Signaler Répondre
C'est pas parce que tu as l'impression que tu as raison que les autres pensent comme toi..
Si les gens avaient le choix il prendraient systématiquement leur voiture...Signaler Répondre
Il y a des circonscriptions à Lyon que les écologistes vont perdre comme Lyon ouest et Lyon nord, et de nombreuses autres sont prenables par grand coeur lyonnais, mais pour ça il faut savoir lire.Signaler Répondre
Les bagnolards sont drogués à leur bagnole. Tu leurs mets des transports en commun, ils les prennent même pas !Signaler Répondre
Cependant, vu qu'il y a répartition des sièges, si la différence des sièges est faible entre Aulas et Doucet, la Métropole peut basculer à droite car il y aura au final plus de soutiens de Coeur LyonnaisSignaler Répondre
On a besoin d'une voiture pour aller travailler.Signaler Répondre
Et du coup on travailles pour rembourser la voiture que l'on vient d'acheter..
On nous enferme dans ce genre de cercle vicieux en nous faisant croire qu'il n'y a pas d'autre solution et ensuite quand tout le monde à adopté ce que les sachants nous ont imposé, d'autre sachants nous impose autre chose car ce que l'on nous a obligé de faire ne va pas dans le bon sens..
Mais les sachants d'avants n'ont pas dit leur dernier mots ils espèrent inverser la tendance et revenir au monde qu'ils proposait avant, sans ce soucier une minute des désagrément que ca engendre économiquement et sur l'environnement..
Sincèrement dépenser 300 balle d'essence par mois quand en plus ta le credit de la voiture à rembourser parce que tu te sent pas la force d'aller au travail autrement qu'en voiture alors qu'il se trouve à 10km et que tu gagne moins de 2000€ est ce bien utile?
Surtout pour rester bloqué dans les embouteillages et rouler à 20km h de moyenne, si tout ceux la (ceux qui utilise une voiture pour aller à moins de 10km de chez eux au travail ou à moins d'un km pour emmener les enfants à l'école) changerai de fonctionnement les autres qui viennent de l'extérieur passerait moins de temp dans les bouchons.
Ce n'est que mon avis, j'ai choisis pour des raisons économiques et de temp de vendre ma voiture avant que les ecolos ne soient en place, avant tout pour moi mais aussi un peu pour permettre aux autre qui ont vraiment besoin de leur voiture de le faire, parce que moi je vis dans la metropole et je travaille dans la metropole, à quoi ca sert de passer une heure chaque jours dans les bouchons en dépensant une fortune alors que je met 2 fois moins de temp gratuitement en vélo?
La est la question..
Mais cette question devraient etre poser et etre débattu sans etre imposé par des nouveaux sachants qui passe en force aux détriment de ceux qui se ruine en pensant faire ce qui est juste et normal, c'est aussi ca pour moi la démocratie, c'est pas parce qu'on a été élu qu'ils faut cracher à la figure de ceux qui ne pensent pas la meme chose, ca évite de basculer dans une guerre fratricide entre des gens qui ont juste une vision différente des choses..
Et malheureusement la politique ne rassemble pas elle divise.
Plutôt de venir exposer ton côté primaire et simpliste de l'idiot qui n'a jamais lu un programme politique de sa vie et qui se croit pertinent avec "la droite défend les riches et la gauche défend les pauvres"...Signaler Répondre
On croirait un gamin de 5 ans qui veut attirer l'attention et se mêle d'une discussion d'adultes pour se faire remarquer en disant "les cowboys sont les gentils et les indiens sont des méchants"...
Dommage pour toi que tu ne comprennes pas l'absurdité de ton commentaire qui expose ta bêtise et ton inculture politique, ça t'aurait évité de passer pour un abruti et un clown... mais bon, pour oser écrire ce genre d'âneries,... effectivement t'es pas équipé intellectuellement pour percevoir cette dimension.. Sinon tu te serais abstenu.
alors va voter pour Bernard, et tu échapperas peut etre à l'ange rédempteur!
il ne faut pas utiliser le mot "sécurité" et lui préférer le terme de "sureté" Ca sent les camps de rééducation politiques !Signaler Répondre
Je dis juste que le vote est logique aujourd'hui. La banlieue a besoin, pour le moment, de la voiture. Mais la banlieue ne se donne pas les moyens d'un avenir sans voiture. Voter pour Sarselli, c'est se donner un répit de 10 ans avec voiture qui deviendra de plus en plus cher, mais aussi 10 ans de retard sur les infrastructures utiles.Signaler Répondre
Je précise que je ne suis pas anti-voiture, mais plutôt quelqu'un qui équilibre les usages de la voiture et les transports, et j'adorerais qu'il y ait plus de moyens de se déplacer et pas exclusivement la voiture.
Le débat où Doucet a dit qu'il ne désarmerait pas la police et où LFI a dit qu'il ne faut pas armer la police et qu'il ne faut pas utiliser le mot "sécurité" et lui préférer le terme de "sureté". C'est de ce débat dont tu parles ?Signaler Répondre
Et comment dire, la négo avec Jean-Luc, ça va passer crème ... Ahahah
pour les socialistes et les écolosSignaler Répondre
...si la gauche remporte les élections à Villeurbanne et Lyon, la Métropole ne sera pas à droite!Signaler Répondre
Lyon+Villeurbanne = 50% de la population de la Métropole, donc quand on gagne dans ces communes en général on gagne la Métropole.
Je pense que tu as pas écouté le débat sur BFM toiSignaler Répondre
Le cauchemar si les écolos s’abaissent à faire alliance avec LFI. Mais paraît il que c’est Mélenchon qui décide, un grand lyonnais pacifiste comme chacun sait…Signaler Répondre
La situation de la Métropole inquiète les écolos, qui ne sont pas en position favorable après le 1er tour. Tout va donc se jouer au 2nd tour et avec le maintien ou pas de LFI.Signaler Répondre
Doucet maire de Lyon avec les prérogatives d'un maire, face à une métropole aux pleins pouvoirs à droite, c'est un mandat perdu pour les écolos.
Lors du débat, Doucet a expliqué que les pistes cyclables c’était lui. La vérité est que la voirie est une compétence de la Métropole de Lyon et non de la mairie.
Par contre, Doucet doit s'expliquer sur la question du désarment de sa police municipale, dans le cas d'un accord avec LFI. Et là, c'est le gros caillou dans sa godasse. Cela pourrait même faire gagner la mairie à Aulas, si ce dernier sait appuyer là où ça fait mal.
Non, les banlieusards ne sont pas des bagnolards mais ils se sentent rejeté du centre alors même que pour eux la voiture est un outil indispensable. Ils n'ont pas le choix!Signaler Répondre
Dimanche prochain la fdroite va remporter lla métropole qui à le fric 4 fois celui de la ville !Signaler Répondre
Le montant du budget 2026 de la Métropole de Lyon est de 3 974,4 millions d'euros. Celui da la mairie centrale c'est 1 183 310 939,17 €.. Pas photo.Signaler Répondre
Le scalp de Bruno est plus payant que celui de Greg malgré ses groupies !
La banlieue ne jure que par la voiture, normal ces votes… Mais il faudra pas venir se plaindre dans 30 ans quand ça sera plus compliqué pour les carburants. Déjà qu'aujourd'hui, il suffit de bloquer un détroit pour qu'on prenne tarif.Signaler Répondre
Grand coeur lyonnais en tête seulement grâce à la soumission des centristes/macroniste à LR/Aulas, sinon ni l'un ni l'autre ne pourrait être majoritaireSignaler Répondre
T'es encore là toi ???Signaler Répondre
Va te cacher dans les jupons d'Aulas 😂
Il rêve, le bernard ! Pourquoi s'est-il porté candidat, alors qu'il sait qu'il sera rejeté dimanche prochain ?Signaler Répondre
Bravo à Mme Sarselli, félicitations.
en 2020 c’ete a peut prêt les meme scores au 1er tour que 2026 la plus grosse bataille est dimanche prochain la gauche va remporter la ville et la métropoleSignaler Répondre
Il est perdu et Doucet SANS lui avecSignaler Répondre