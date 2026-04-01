Accords et désaccords : Grégory Doucet et Véronique Sarselli ont notamment évoqué la Presqu'île et les JO 2030

Véronique Sarselli avait vendu la mèche la première, mais la présidente de la Métropole de Lyon n'avait pas dévoilé le contenu de son premier échange avec le maire Grégory Doucet ce mercredi 1er avril.

Selon le cabinet du maire, cet échange a été "chaleureux et constructif", permettant de poser les bases de la relation entre la Ville et la Métropole pour les années à venir.

Les deux élus auraient notamment affiché une préoccupation partagée pour le commerce lyonnais, avec la volonté de travailler conjointement pour accompagner les professionnels.

D’autres sujets ont été identifiés comme prioritaires : l’aménagement urbain, les mobilités, les politiques de solidarité, la culture et le sport.

Grégory Doucet a également profité de cette rencontre pour défendre sa vision de la ville, en particulier concernant la Presqu’île. Le maire écologiste a insisté sur un équilibre entre dynamisme économique et qualité de vie des habitants, dans un contexte où les transformations urbaines suscitent régulièrement des débats. Une manière de s'opposer à l'arrêt du projet Rive Droite décidé par Véronique Sarselli.

Une candidature aux JO 2030 évoquée

Parmi les propositions constructives avancées entre les deux élus : une candidature commune Ville-Métropole pour accueillir des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.

Plusieurs sites lyonnais sont évoqués, dont les patinoires Baraban et Charlemagne, ainsi que la Halle Tony Garnier, qui pourrait accueillir certaines compétitions.

La première adjointe au maire, Audrey Hénocque, en charge de la coopération territoriale, doit prochainement entrer en relation avec Jean-Michel Aulas pour approfondir le travail entre les deux institutions.

À Lyon, ce premier rendez-vous donne le ton d’un début de mandat qui s’annonce sous le signe du dialogue. Reste à voir si cette entente affichée résistera aux divergences politiques à venir et aux affres du temps.