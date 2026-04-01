Accords et désaccords : Grégory Doucet et Véronique Sarselli ont notamment évoqué la Presqu'île et les JO 2030

Véronique Sarselli avait vendu la mèche la première, mais la présidente de la Métropole de Lyon n'avait pas dévoilé le contenu de son premier échange avec le maire Grégory Doucet ce mercredi 1er avril.
Selon le cabinet du maire, cet échange a été "chaleureux et constructif", permettant de poser les bases de la relation entre la Ville et la Métropole pour les années à venir.
Les deux élus auraient notamment affiché une préoccupation partagée pour le commerce lyonnais, avec la volonté de travailler conjointement pour accompagner les professionnels.
D’autres sujets ont été identifiés comme prioritaires : l’aménagement urbain, les mobilités, les politiques de solidarité, la culture et le sport.
Grégory Doucet a également profité de cette rencontre pour défendre sa vision de la ville, en particulier concernant la Presqu’île. Le maire écologiste a insisté sur un équilibre entre dynamisme économique et qualité de vie des habitants, dans un contexte où les transformations urbaines suscitent régulièrement des débats. Une manière de s'opposer à l'arrêt du projet Rive Droite décidé par Véronique Sarselli.
Une candidature aux JO 2030 évoquée
Parmi les propositions constructives avancées entre les deux élus : une candidature commune Ville-Métropole pour accueillir des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.
Plusieurs sites lyonnais sont évoqués, dont les patinoires Baraban et Charlemagne, ainsi que la Halle Tony Garnier, qui pourrait accueillir certaines compétitions.
La première adjointe au maire, Audrey Hénocque, en charge de la coopération territoriale, doit prochainement entrer en relation avec Jean-Michel Aulas pour approfondir le travail entre les deux institutions.
À Lyon, ce premier rendez-vous donne le ton d’un début de mandat qui s’annonce sous le signe du dialogue. Reste à voir si cette entente affichée résistera aux divergences politiques à venir et aux affres du temps.
Ah, réduire la TVA sur le carburant, l'idée de Marine, elle qui prétend que son parti est celui des travailleurs, mais qui souhaite aider les propriétaires de Ferrari et Lamborghini, c'est émouvant.Signaler Répondre
plus cynique que Aulas sa va être difficileSignaler Répondre
> Le pacte européen sur l'énergie fait que le tarif de l'électricité de calquer sur le prix du gazSignaler Répondre
C’est dû au fait qu’on refuse de nationaliser les centrales au gaz. Si elles étaient traitées comme une réserve stratégique, qu’on emploie en dernier recours, (comme ce qui existe par exemple côté carburants) leur utilisation ne pourrait faire exploser les prix de l’énergie. Ça coûterait au contribuable, mais beaucoup moins que la situation actuelle où leurs propriétaires peuvent dicter un prix parce que leur centrale au gaz ne coûte pas grand chose à l’arrêt, et si on fait appel à elle c’est qu’il ne reste rien d’autre de disponible. À partir du moment où les propriétaires de centrales au gaz peuvent exiger des prix astronomiques en cas de pénurie tous les autres s’alignent c’est normal dans un marché.
à energie non nucleaire?,non eolienne ?(ni à voile ,ni à vapeur) mais ...musculaire!Signaler Répondre
Il faut raser le Vieux Lyon, et y faire passer l'autoroute.Signaler Répondre
Louis Pradel voulait le faire, mais hélas les gauchiasses utopiques ont fait pression et ont fait capoter ce magnifique projet.
Ce n'est que partie remise, nous détenons la métropole et cette fois nous pouvons le faire, si les juges rouges ne nous bloquent pas.
Transports n commun efficaces ??? c’est un avis de qqn qui ne les ulisise pas bcp !!Signaler Répondre
Quand 2 politiques diamétralement opposé se rencontrent qu'est ce qu'ils se passent?Signaler Répondre
Bah ils cherchent des intérêts communs pour leur propre intérêt personnel..
Du coup on met les désaccord sous le tapis et on parle de ce qu'il va se passer dans 4 ans et dont tout le monde s'en fou, les JO ...
charges des JO y veillera de toutes façons..ne t excite pas sur ton steack vegan ecolo..c est dorenavant dans les moeurs(je precise que je suis vroomer-boomer-et pedaleur)Signaler Répondre
"Les transports en commun sont desormais efficaces !" 🤣 Vous ne devez pas prendre souvent le métro aux heures de pointe ...Signaler Répondre
Plusieurs articles ses derniers jours que les JO2030 dans différents papiers (dont certains pour dire qu'il ne faut pas faire de cérémonie à Nice depuis l'élection de Mr Ciotti).Signaler Répondre
Mais moi ce qui me dérange le plus c'est de constater très honnêtement que tout le monde s'en fou royalement des JO 2030. Ce n'est pas le sujet et ce n'est sûrement pas la préoccupation essentielle des gens aujourd'hui et ses prochaines années.
On voudrait plutôt savoir comment finir les fins de mois et si on aura encore un boulot les prochaines années... on sait très bien quelles sont les prévisions économiques de la France pour les prochaines années, assez mauvaises donc les JO 2030 on s'en tape le cul sur la banquise !!!
On n'est pas capable de réduire la TVA sur l'essence à la pompe mais par contre on est capable de mettre de l'argent sur l'organisation de JO... puis ne vener par dire qu'il faut électrifier pour réduire la dépendance svp c'est prendre les gens pour des imbéciles. Le pacte européen sur l'énergie fait que le tarif de l'électricité de calquer sur le prix du gaz (merci l'Allemagne), certains économistes prédisent que les factures pour le prochain hivers seront largement à la hausse pour les familles. On prend vraiment les gens pour des imbéciles.
Surtout pas de retour de milliers de voitures en centre ville. ( sante publique pollution loi F et EU). Les transports en commun sont desormais efficaces !Signaler Répondre
"réserver les grands axes uniquement aux voitures"...: ça s'appelle une autoroute ça, y'en a plein autour de Lyon pour ceux qui veulent circuler uniquement entre congénères.Signaler Répondre
Sinon, en ville il faut faire avec les autres... C'est comme ça, on est tous des piétons à un moment de la journée.
Depuis quand Doucet se préoccupe des commerçants ??? Pendant 6 ans il n'a fait que les esquiver, mépriser avec Bernard ...Signaler Répondre
Encore une fois il louvoie. Ce type est réellement cynique....
Ah c'est sûr que ce mandat ne va pas ressembler au précédent et c'est tant mieux. Le vent a tourné pour ce dogmatique militant qui n'a jamais discuté mais toujours imposé ses délires avec son accolyte millionnaire à la métropole.Signaler Répondre
Il va devoir s'abaisser sinon tout sera bloqué par Véro.
Le boomerang en pleine figure...mais lol mille fois lol.
Il faut démolir et effacer tout ce qu’il a dégradé et faire payer à son groupuscule utopique et dogmatique ! Ouvrir presqu’île à la circulation, réserver les grands axes uniquement aux voitures, interdire les trottinettes et immatriculer des vélos pour les verbaliser !Signaler Répondre
Tu aimes bien poster le même commentaire sur tout les sites, tu as du temps libre ? On t’avais promis un poste à la mairie ?Signaler Répondre
Ont-ils tendu la main aux Lyonnais ces six dernières années ?Signaler Répondre
La “loi du karma” pour les sectaires écolos–LFI–PS 😉
Je suis curieux de voir quelle fable ils vont encore nous servir pour la présidentielle…
Le peti khmer avec son conseil à 1/2 dans l'opposition et son petit budget 4 fois inferieur à ceui de la métropole, ne peut que tendre la main !Signaler Répondre