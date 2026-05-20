Après avoir écarté Lyon, Safran lance la concertation de sa future usine dans l’Ain

Le dossier industriel qui avait échappé à l’agglomération lyonnaise entre dans une nouvelle phase.

Le groupe aéronautique Safran Landing Systems a annoncé l’ouverture d’une concertation préalable du 27 mai au 17 juillet autour de son projet de nouvelle usine de production de freins carbone aéronautiques, baptisé "projet 4U", au sein du Parc industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA), à proximité de Lyon.

Une annonce particulièrement observée dans la région lyonnaise : avant de choisir la Plaine de l’Ain, Safran avait un temps envisagé une implantation dans l’agglomération lyonnaise, avant d’abandonner cette piste au profit du site de Saint-Vulbas, dans l’Ain.

Officialisé à l’été 2025, ce projet industriel vise à augmenter les capacités de production de freins carbone pour avions, afin de répondre à la croissance du secteur aéronautique. L’usine doit s’appuyer sur des procédés industriels présentés comme plus sobres, avec une réduction annoncée de 80 % de la consommation d’eau et de 30 % de la consommation énergétique par rapport aux installations actuelles du groupe.

Le projet comprend également des travaux pilotés par RTE, avec la création d’une liaison électrique souterraine en 63 kV destinée à raccorder le futur site au réseau de transport d’électricité.

Réunions publiques et consultation des habitants

Sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), la concertation doit permettre au public de débattre de l’opportunité du projet, de ses retombées économiques, mais aussi de ses impacts environnementaux et territoriaux. Deux garants indépendants ont été désignés pour superviser les échanges.

Les habitants pourront contribuer via une plateforme numérique, dans des registres disponibles en mairie, notamment à Saint-Vulbas, Blyes, Lagnieu, Loyettes et Saint-Maurice-de-Gourdans, ou encore lors de réunions publiques et ateliers thématiques organisés sur le territoire.

Le bilan de cette concertation doit être rendu à l’été, avant une réponse des maîtres d’ouvrage attendue en octobre 2026.