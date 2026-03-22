Politique

Municipales dans l'Ain : les résultats en temps réel (carte interactive)

Municipales dans l'Ain : les résultats en temps réel (carte interactive)

La rédaction de LyonMag vous propose de suivre les résultats du second tour des élections municipales dans l'Ain en temps réel avec notre carte interactive. Elle va se colorer au fur et à mesure de la soirée ce dimanche 22 mars.

Tags :

ain

municipales 2026

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.