Rillieux-la-Pape : surpris en train de se masturber dans la rue, il nie les faits alors que son pantalon est encore baissé

La scène s’est déroulée peu après minuit cette nuit, rue Jacques-Prévert, à Rillieux-la-Pape.

Une riveraine a aperçu un homme devant son logement, le pantalon baissé, en train de se masturber. Elle a immédiatement alerté les forces de l’ordre.

Une équipe de la police municipale s’est rapidement rendue sur place et a découvert le suspect, âgé de 28 ans, toujours dans une situation particulièrement compromettante.

Malgré les circonstances de son interpellation - son pantalon étant toujours descendu sur les chevilles -, l’homme aurait contesté les faits devant les policiers.

Il a finalement été interpellé afin que les circonstances précises de son comportement soient établies. On ignore encore s'il était déjà connu ou non des autorités pour ce type de comportement.