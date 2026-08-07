Faits Divers

Rillieux-la-Pape : surpris en train de se masturber dans la rue, il nie les faits alors que son pantalon est encore baissé

Rillieux-la-Pape : surpris en train de se masturber dans la rue, il nie les faits alors que son pantalon est encore baissé

Un homme de 28 ans a été interpellé dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 août à Rillieux-la-Pape. Une habitante de la rue Jacques-Prévert l’avait surpris en train de se masturber devant une fenêtre de son domicile.

La scène s’est déroulée peu après minuit cette nuit, rue Jacques-Prévert, à Rillieux-la-Pape.

Une riveraine a aperçu un homme devant son logement, le pantalon baissé, en train de se masturber. Elle a immédiatement alerté les forces de l’ordre.

Une équipe de la police municipale s’est rapidement rendue sur place et a découvert le suspect, âgé de 28 ans, toujours dans une situation particulièrement compromettante.

Malgré les circonstances de son interpellation - son pantalon étant toujours descendu sur les chevilles -, l’homme aurait contesté les faits devant les policiers.

Il a finalement été interpellé afin que les circonstances précises de son comportement soient établies. On ignore encore s'il était déjà connu ou non des autorités pour ce type de comportement.

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
soldat du peu le 07/08/2026 à 17:36
soldat du feu a écrit le 07/08/2026 à 17h27

il avait plus de pression dans la lance?

çà pissait pas loin

Signaler Répondre
avatar
soldat du feu le 07/08/2026 à 17:27

il avait plus de pression dans la lance?

Signaler Répondre
avatar
Bonjour bonjour le 07/08/2026 à 16:48

Ben quoi il fait si xhaud

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 07/08/2026 à 16:46
la calamité a écrit le 07/08/2026 à 16h12

Commentaire de Débile 👌👌

Faut être encore ++++ débile pour commenter une phrase débile.
Pour comprendre et connaître les fous, bin faut être encore plus fou 🤔
Vas-y, je te laisse en liberté, tu peux dégager 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 07/08/2026 à 16:18
roulette russe a écrit le 07/08/2026 à 14h56

Bravo LM, c'est une info quelques degrés en dessous de la rubrique des chiens écrasés !
Vous chutez vraiment dans le journalisme de m.rde. Ressaisissez vous, vite !

C'est un peu comme la roulette russe, c'est le hasard de l'info qui sort du canon.
C'est bien aussi d'avoir de l'information dans toute sa splendeur .
Merci Poutine 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
la calamité le 07/08/2026 à 16:12
Calahann a écrit le 07/08/2026 à 15h32

Est-ce que l'arme du crime a été mise sous scellée ?

Commentaire de Débile 👌👌

Signaler Répondre
avatar
strogoff le 07/08/2026 à 16:09

C'était une publicité pour une demande en mariage ?

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 07/08/2026 à 15:32

Est-ce que l'arme du crime a été mise sous scellée ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/08/2026 à 15:29

En fait il s'en branle de se faire arrêter...

Signaler Répondre
avatar
Loool le 07/08/2026 à 15:20

Les bancs …

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 07/08/2026 à 14:56

Bravo LM, c'est une info quelques degrés en dessous de la rubrique des chiens écrasés !
Vous chutez vraiment dans le journalisme de m.rde. Ressaisissez vous, vite !

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 07/08/2026 à 14:54

"C'est pas moi m'dame"!

Signaler Répondre
avatar
Rien dans la tête et tout dans le slip le 07/08/2026 à 14:39

Il aurait pu faire un concours avec la mumu pour savoir qui a la plus grosse .

Signaler Répondre
avatar
Boris V le 07/08/2026 à 14:30

Un homme se promenait tout nu dans la rue , l habit a la main.

Signaler Répondre
avatar
Canicule le 07/08/2026 à 14:16

Sans doute pour "évacuer" un trop plein de chaleur ..

Signaler Répondre
avatar
carnet de chèque le 07/08/2026 à 14:03

il manquait de liquide

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.