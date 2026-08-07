Rillieux-la-Pape : surpris en train de se masturber dans la rue, il nie les faits alors que son pantalon est encore baissé

La scène s’est déroulée peu après minuit cette nuit, rue Jacques-Prévert, à Rillieux-la-Pape.
Une riveraine a aperçu un homme devant son logement, le pantalon baissé, en train de se masturber. Elle a immédiatement alerté les forces de l’ordre.
Une équipe de la police municipale s’est rapidement rendue sur place et a découvert le suspect, âgé de 28 ans, toujours dans une situation particulièrement compromettante.
Malgré les circonstances de son interpellation - son pantalon étant toujours descendu sur les chevilles -, l’homme aurait contesté les faits devant les policiers.
Il a finalement été interpellé afin que les circonstances précises de son comportement soient établies. On ignore encore s'il était déjà connu ou non des autorités pour ce type de comportement.
çà pissait pas loinSignaler Répondre
il avait plus de pression dans la lance?Signaler Répondre
Ben quoi il fait si xhaudSignaler Répondre
Faut être encore ++++ débile pour commenter une phrase débile.Signaler Répondre
Pour comprendre et connaître les fous, bin faut être encore plus fou 🤔
Vas-y, je te laisse en liberté, tu peux dégager 🤣🤣🤣
C'est un peu comme la roulette russe, c'est le hasard de l'info qui sort du canon.Signaler Répondre
C'est bien aussi d'avoir de l'information dans toute sa splendeur .
Merci Poutine 🤣🤣🤣
Commentaire de Débile 👌👌Signaler Répondre
C'était une publicité pour une demande en mariage ?Signaler Répondre
Est-ce que l'arme du crime a été mise sous scellée ?Signaler Répondre
En fait il s'en branle de se faire arrêter...Signaler Répondre
Les bancs …Signaler Répondre
Bravo LM, c'est une info quelques degrés en dessous de la rubrique des chiens écrasés !Signaler Répondre
Vous chutez vraiment dans le journalisme de m.rde. Ressaisissez vous, vite !
"C'est pas moi m'dame"!Signaler Répondre
Il aurait pu faire un concours avec la mumu pour savoir qui a la plus grosse .Signaler Répondre
Un homme se promenait tout nu dans la rue , l habit a la main.Signaler Répondre
Sans doute pour "évacuer" un trop plein de chaleur ..Signaler Répondre
il manquait de liquideSignaler Répondre