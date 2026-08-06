JO 2030 : Eric Ciotti répond à Cyrille Isaac-Sibille et lui prédit une fin de vie politique imminente

Certains le qualifieraient d'animal politique à sang froid. Mais Eric Ciotti semble avoir été légèrement chauffé par le pied-de-nez réalisé à son encontre par Cyrille Isaac-Sibille.
Le député MoDem de la 12e circonscription du Rhône avait ironiquement remercié le patron de l'UDR d'avoir poussé le COJOP à renoncer à organiser les épreuves de glace à Nice pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Puisque par ricochet, Lyon a récupéré le lot, et le village olympique sera installé à Oullins-Pierre-Bénite, dans le quartier de la Saulaie.
Eric Ciotti a donc pris sa plume à son tour pour souhaiter de bons JO à Cyrille Isaac-Sibille, mais en prophétisant que d'ici 2030, le centriste aura perdu son écharpe de parlementaire et ne sera plus là pour couper les rubans du village olympique oullinois : "Cher Cyrille, je te remercie de ta sollicitude. Mais, en 2030, cela fera longtemps qu’avec ton ami Muselier, qui a enlevé les JO à Nice, vous ne ferez plus de politique : les électeurs auront renvoyé les macronistes à leurs affaires. Rendez-vous en 2027 !"
Cher Cyrille, je te remercie de ta sollicitude.— Eric Ciotti (@eciotti) August 6, 2026
Mais, en 2030, cela fera longtemps qu’avec ton ami Muselier, qui a enlevé les JO à Nice, vous ne ferez plus de politique : les électeurs auront renvoyé les macronistes à leurs affaires. Rendez-vous en 2027 ! https://t.co/etfdsPgkRV
Comme en hockey, la bagarre était autorisée entre les deux hommes. Reste à déterminer qui est sorti vainqueur de cet affrontement par tweets interposés.
Vu l'état de la france, ils sont bien ridicules avec leurs petites querelles.Signaler Répondre
Des indemnités pour çà.
On a ironisé sur un allié de Marine, les droitardés font aussitôt bloc. De quoi s'agit-il ? Ils ne savent pas vraiment mais c'est pas grave, il faut se mobiliser car on ne doit pas rire du RN ou de ses potes.Signaler Répondre
Il est bien possible que...Signaler Répondre
Tu permets que je me marre devant tant de certitudes ?
C'est tout à fait ça !!! :-DSignaler Répondre
D'ici 2030 il est bien possible que le comité olympique retire les JO à la FranceSignaler Répondre
et les bonnes raisons ne manqueront pas...
on ajoute à ça, la répartition des lumières.......Signaler Répondre
À la fin de la 2 eme guerre, il y en a qui se croyaient arrivés au sommet ! Ils ont vite déchanté parceque les Français ont des valeurs que certains comme alias benito ont oublié !!!Signaler Répondre
Sibille député, Rudrigoz maire ... oui on a eu un temps du EELVSignaler Répondre
On rigole des bobo de Croix Rousse mais dans ce coin on aime aussi mettre du gros bourgeois mollasson comme élu.
Rien n'empêche que je m'en tape le cul sur la banquise des JO 2030. Aujourd'hui tout le monde a énormément de problèmes urgents, il faut faire des choix drastique pour sauver un peu ce pays et un député Modem-Renaissance vient faire le "con" en parlant de JO qui déjà à l'origine n'étaient pas souhaités par une majorité des gens.
Ceux qui ont du mal à finir les fins de mois, ceux qui sont choqués par les pédophiles en liberté, par les narcos etc etc quand ils lisent les commentaires de ce pseudo député , ils vont penser quoi ?? encore un député connecté qui ne sert à rien et qui est à côté de la plaque.
J'entendais à la radio que le chef de ce Sibille, Mr Bayrou était toujours en piste car il fait des réunions secrètes pour proposer en candidat en 2027 Thierry Breton ancien ministre et ancien commissaire européen. Un débatteur à la radio disait de lui un "professionnel" et un "chef d'entreprise"... puis un auditeur est intervenu dans le vrai en précisant que ce Monsieur Breton (parti faire du fric dans une banque américaine) avait en réalité quasiment toujours fait couler les boites qu'il dirigeait
Pas si sur , la 12 eme était à droite avant ces années Macron , elle y reviendra et à la vraie droite !Signaler Répondre
Ciotti est le seul LR qui survivra au macronisme. Je pense qu'il a fait le bon choix. Les autres vont se faire Attaliser profond.Signaler Répondre
Le modem, c'est un 56k. Ils ne sont pas passé à la fibre. Ils vont disparaitre dans l'indifférence générale.Signaler Répondre
En effet apparemment Muselier a PACA cela tripatouille bien. Il semblerait qu'il irait au Senat et que Estrosi le perdant de Nice reprenne la Région.Signaler Répondre
Le bon système mafieux. Les copains lyonnais de ses gens en profitent aussi au passage... entre "familles " on s'entend bien.
Concernant Mr Ciotti, il se pourrait fort que lui aussi "retourne à ses affaires" en 2027... Ce cher monsieur ayant à peu près tout du cloporte politique ! Une "variété" qui certes prolifère à droite ces temps-ci, mais tout de même ^^.Signaler Répondre
Éric Ciotti est le plus petit Bonsaï de France.Signaler Répondre
Il est incapable d'être à la hauteur de ces concitoyens sauf pour satisfaire les tordus des électeurs du RN .
Il montre simplement ça grande gueule, pourtant il a des difficultés à mordre .
C'est une ruine à lui seul.
Retailleau s'est d'ailleurs retiré à l'Ile d'Yeu...Signaler Répondre
Motif: il ne faut pas ennuyer les Français pendant les vacances...
Les caisses sont videsSignaler Répondre
Le pays en faillite
On voit depuis des mois scandales sur scandales... et un député Modem Renaissance parle des JO2030 ???? Il se fou de notre gueule ?
Mr Ciotti se trompe car là ou est élu ce député même une chèvre centriste serait élu... donc malheureusement il sera là encore longtemps voir ses enfants après lui.
Ciotti ! Ce petit bonhomme si ridicule penché à la fenêtre du bureau du groupe des L R .Signaler Répondre
Non , je ne vous ouvrirait pas
C'est moi le chef !
C'est moi le patron des L R
Je ne vous rendrais pas les clés !
il était monté sur un tabouret pour regarder par la fenêtre ; qu'est-ce qu'il a pû vous faire rigoler !
Un échantillon d'homme politique sans honneur et fierté qui à rejoint le parti des voleurs pensant avoir un grand destin pour la France .
Et ils se disent Gaulliste , ça fout la trouille. J.M
Au moins ça fait sortir ces politiques de leur torpeur estivale...Signaler Répondre
il ne risque pas d'être tondu a la libération Ciotti..Signaler Répondre
Pas un poil sur le caillou.
ASKIP, il s'épile le crane a la cire.
Il n'est jamais complètement inutile de se moquer d'un chauve ridicule qui a pour plan de carrière de lécher l'extrême droite et des retraités anciens de l'OAS pour prendre la place de son mentor Estrosi, qui a lancé sa carrière..Signaler Répondre
il a toujours eu une tête de traitre, et il ne croit en rien a par a sa carrière et ses indemnités de fonction..
On voit là, la stupidité de nos politiques. En 2027 il faut tout balancer avec l'eau du bainSignaler Répondre
En faisant de la "destruction créatrice "
Ce n'est pas parce qu'il s'est moqué d'un autre politicien que ça le rend utile.Signaler Répondre
Bin quoi ? C'est l'heure de la récréation 😊Signaler Répondre
Ciotti a raison : lui ne risque rien en 27, il collabore déjà avec le RN, c'est plus pour la suite que je m'inquiète pour lui...Signaler Répondre
Mr le député du Rhône devrait savoir qu'on ne tire pas sur un collègue, même s'il est opposé. L'avenir lui apprendra certainement qu'il a eu tort.Signaler Répondre
Ils ont fini ces politiciens avec leurs chamailleries d'école primaire ??Signaler Répondre
Ça devient pénible...
Octogone direct ... Bim bam boum 🥊🥊🥊Signaler Répondre
Le nain qui se prend pour un caïdSignaler Répondre
Il a raison Ciotti, ce piètre député qui méprise les gens au profit de sa carrière en se gavant d’argent public sera certainement uniquement spectateur en 2030...Signaler Répondre
Espérons que Ciotti ait raisonSignaler Répondre
Un peu gamin, le député du Rhône.Signaler Répondre
Il aurait fermé sa gueule, tout se passait bien, on se croirait dans une cour d'école.
Ciotti, béquille et larbin du Rassemblement national, a gagné les municipales 2026 sur un malentendu (car tout le monde détestait Estrosi et les électeurs Niçois ont refusé de jouer les castors)Signaler Répondre
Un alignement de planètes qui ne se reproduira pas de si tôt..
Ciotti, faux gaulliste, allié a un RN dont les militants en PACA sont souvent des anciens de l'OAS. (ceux qui ont maintes fois tenté d'assassiner De Gaulle)
En 2032 Ciotti va retourner dans les poubelles de l'histoire Niçoise, dont il n'aurait jamais du sortir..
N'importe quel candidat de droite républicaine en face de lui, n'importe lequel, et il se fera défoncer au second tour..
Il est a Nice, pas a Saint Tropez ni a Menton. Nice est une ville relativement populaire et métissée ou les fachos ne sont pas majoritaires, ne lui en déplaise..
Il est sur un siège éjectable.
Inutile ? Pas tant que ça vu la réaction du petit Riquet.Signaler Répondre
un peu grincheux le maire de Nice visiblement Nice devient une ville à éviter …Signaler Répondre
Gamineries du député macronistes, qu'il paie donc le coût énorme des jos...Signaler Répondre
Cyrille depute inutile !Signaler Répondre
Les réseaux sociaux favorisent la régression des profils psychologiques immatures, quelle que soit la position sociale des individus concernés et leur façade. À l’ère de l’exhibitionnisme, cette façade a tôt fait de s’effondrer. La classe politique française est indigne du peuple.Signaler Répondre
et pourquoi pas venissieux !! quartier craignos . pauvres athlètes … il a raison ciotti … en plus la patinoire est loin d oullins ….Signaler Répondre
Le petit Éric attend sa maman à la sortie de la cour d'école.Signaler Répondre
Maman qui est convoquée chez la directrice car Éric s'est plaint des attaques virulentes de Cyrille.