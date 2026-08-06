JO 2030 : Eric Ciotti répond à Cyrille Isaac-Sibille et lui prédit une fin de vie politique imminente

Certains le qualifieraient d'animal politique à sang froid. Mais Eric Ciotti semble avoir été légèrement chauffé par le pied-de-nez réalisé à son encontre par Cyrille Isaac-Sibille.

Le député MoDem de la 12e circonscription du Rhône avait ironiquement remercié le patron de l'UDR d'avoir poussé le COJOP à renoncer à organiser les épreuves de glace à Nice pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Puisque par ricochet, Lyon a récupéré le lot, et le village olympique sera installé à Oullins-Pierre-Bénite, dans le quartier de la Saulaie.

Eric Ciotti a donc pris sa plume à son tour pour souhaiter de bons JO à Cyrille Isaac-Sibille, mais en prophétisant que d'ici 2030, le centriste aura perdu son écharpe de parlementaire et ne sera plus là pour couper les rubans du village olympique oullinois : "Cher Cyrille, je te remercie de ta sollicitude. Mais, en 2030, cela fera longtemps qu’avec ton ami Muselier, qui a enlevé les JO à Nice, vous ne ferez plus de politique : les électeurs auront renvoyé les macronistes à leurs affaires. Rendez-vous en 2027 !"

Cher Cyrille, je te remercie de ta sollicitude.



Mais, en 2030, cela fera longtemps qu’avec ton ami Muselier, qui a enlevé les JO à Nice, vous ne ferez plus de politique : les électeurs auront renvoyé les macronistes à leurs affaires. Rendez-vous en 2027 ! https://t.co/etfdsPgkRV — Eric Ciotti (@eciotti) August 6, 2026

Comme en hockey, la bagarre était autorisée entre les deux hommes. Reste à déterminer qui est sorti vainqueur de cet affrontement par tweets interposés.