Un athlète de l’équipe de France victime de cyberharcèlement : Aqua Synchro Lyon monte au créneau pour défendre Milan Violon

Son tort aux yeux de plusieurs dizaines d'individus mal intentionnés sur les réseaux sociaux ? Etre un jeune athlète homme performer au sein de l'Equipe de France de natation artistique.

Aqua Synchro Lyon affiche publiquement son soutien à Milan Violon, l’un de ses athlètes, actuellement visé par une campagne de cyberharcèlement.

Dans un communiqué signé par son président Jacky Richard, le club lyonnais condamne "avec la plus grande fermeté les propos injurieux, les attaques personnelles, les menaces et tout comportement visant à porter atteinte à sa dignité, à son intégrité ou à sa santé psychologique".

Le club rappelle qu’aucun désaccord concernant une décision sportive ne peut légitimer de tels comportements. "Le cyberharcèlement n’est pas une opinion. C’est un comportement pouvant constituer une infraction pénale et dont les conséquences humaines peuvent être particulièrement graves", insiste Aqua Synchro Lyon.

Les attaques et commentaires haineux visant Milan Violon sont inacceptables.



À 17 ans, il fait honneur à la France par son talent. Ces attaques sont contraires aux valeurs sportives.



À Milan Violon, j'adresse mon soutien plein et entier. — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) August 5, 2026

Le communiqué met également en avant le parcours particulièrement rapide du jeune nageur, qui aurait intégré l’équipe de France après seulement quatre années de pratique.

"Derrière chaque sportif de haut niveau se trouve avant tout un jeune qui consacre une grande partie de sa vie à sa passion", poursuit le club, évoquant des entraînements quotidiens, l’éloignement de la famille et les sacrifices consentis pour atteindre ce niveau.

Le club prêt à soutenir d’éventuelles démarches

Aqua Synchro Lyon affirme accompagner pleinement son athlète et rester vigilant quant à sa protection. Dirigeants, entraîneurs, bénévoles et licenciés lui apportent leur soutien. Le club appelle également les internautes à faire preuve de "responsabilité et de discernement" dans leurs prises de parole : "Les critiques peuvent exister dans le sport, mais elles ne doivent jamais se transformer en insultes, en menaces ou en harcèlement".

Les auteurs de messages injurieux, menaçants ou diffamatoires s’exposent à des poursuites, rappelle encore Aqua Synchro Lyon, qui se dit prêt à soutenir toute démarche de Milan Violon destinée à faire cesser les attaques.

"Le talent mérite le respect. Les sacrifices méritent la reconnaissance. La haine n’a pas sa place dans le sport", conclut le club lyonnais.