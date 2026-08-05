Faits Divers

Lyon : une mère soupçonnée d’avoir tué sa fille de 3 ans en lui administrant des médicaments

Lyon : une mère soupçonnée d’avoir tué sa fille de 3 ans en lui administrant des médicaments

Une fillette de trois ans a été retrouvée morte mardi 4 août dans un appartement du 8e arrondissement de Lyon. Sa mère, soupçonnée de lui avoir donné des médicaments, a été placée en garde à vue et doit être présentée à la justice ce jeudi.

La mort d’une enfant de trois ans fait l’objet d’une enquête particulièrement sensible à Lyon.

Le corps de la fillette a été découvert mardi dans un logement du 8e arrondissement. Selon les premiers éléments révélés par le Progrès, sa mère pourrait lui avoir administré des médicaments ayant entraîné son décès.

La femme a été placée en garde à vue et devrait être déférée ce jeudi devant un magistrat. À ce stade, les enquêteurs doivent encore déterminer si la mort de l’enfant résulte d’un geste volontaire ou d’un accident.

Une famille suivie par les services sociaux

La mère et sa fille vivaient dans une situation de grande précarité. La famille faisait également l’objet d’un accompagnement social.

Les circonstances exactes du drame restent encore largement inconnues. L’enquête, confiée à la police judiciaire, devra notamment préciser la nature et la quantité des médicaments administrés ainsi que le déroulement des heures précédant le décès.

1 commentaire
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encore un pauvre enfant le 05/08/2026 à 19:57

encore un infanticide. il serait temps de protéger ces enfants des génitrices. cela devient dangereux d'être un enfant en présence d'une femme.

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