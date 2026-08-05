En redressement judiciaire, Digischool change de propriétaire et réduit ses effectifs

Digischool échappe à la disparition, au prix d’une forte réduction de ses équipes.

Selon Lyon Décideurs, l’ensemble des actifs de l’éditeur lyonnais d’applications éducatives est repris par BSG Holding, société fondée par Guillaume Badin et spécialisée dans le rachat et la transformation de PME grâce à l’intelligence artificielle.

Le projet prévoit la poursuite de toutes les activités de Digischool. Sur les 17 salariés encore présents, dix conserveront toutefois leur emploi.

La société avait demandé à être placée sous procédure de sauvegarde en novembre 2025, avant que ses difficultés ne conduisent à l’ouverture d’un redressement judiciaire en juin.

Créée en 2011 par Anthony Kuntz et Thierry Debarnot, Digischool s’est imposée dans les années 2010 avec des applications consacrées au soutien scolaire, aux révisions du brevet et du baccalauréat ou encore à l’apprentissage du Code de la route.

L’entreprise avait alors levé trois millions d’euros en 2013, puis 14 millions trois ans plus tard, devenant l’une des figures les plus visibles de la French Tech lyonnaise.

Le jugement met également un terme à l’aventure d’Anthony Kuntz chez Digischool. Le fondateur affirme ne plus avoir de contact avec l’entreprise et connaître encore peu son repreneur. Sans cacher une certaine amertume, il entend désormais se consacrer à un nouveau projet, qu’il prévoit de dévoiler à la rentrée.