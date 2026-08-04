Saint-Priest : deux suspects retrouvés neuf mois après l’incendie des véhicules du club de foot

Neuf mois après l’incendie qui avait privé l’AS Saint-Priest d’une grande partie de ses moyens de transport, l’enquête a conduit à l’arrestation de deux suspects.

Les deux hommes auraient été interpellés jeudi 30 juillet. L’un d’eux a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur procès, prévu le 18 novembre devant le tribunal de Lyon.

Ils devront répondre de destructions ou dégradations de biens privés et d’intérêt public par un moyen dangereux pour les personnes.

Une nuit d’Halloween particulièrement coûteuse

Les flammes avaient ravagé le stade Jacques-Joly, avenue Jean-Jaurès, pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Six minibus appartenant au club avaient été entièrement détruits. Chaque véhicule était estimé à près de 60 000 euros, portant le seul préjudice matériel lié à la flotte à environ 360 000 euros.

Le feu avait également endommagé une partie du club-house, des filets de protection et un poteau d’éclairage du terrain.

Des vidéos tournées au moment des faits avaient rapidement circulé en ligne. Sur l’une d’elles, un individu proférait une insulte visant directement l’AS Saint-Priest.

Les auteurs présumés apparaissaient également sur les caméras de vidéoprotection municipales, avait indiqué à l’époque le maire Gilles Gascon. Ces images ont pu contribuer à l’identification des deux hommes désormais renvoyés devant la justice.