Saint-Priest : deux suspects retrouvés neuf mois après l’incendie des véhicules du club de foot

Neuf mois après l’incendie qui avait privé l’AS Saint-Priest d’une grande partie de ses moyens de transport, l’enquête a conduit à l’arrestation de deux suspects.
Les deux hommes auraient été interpellés jeudi 30 juillet. L’un d’eux a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur procès, prévu le 18 novembre devant le tribunal de Lyon.
Ils devront répondre de destructions ou dégradations de biens privés et d’intérêt public par un moyen dangereux pour les personnes.
Une nuit d’Halloween particulièrement coûteuse
Les flammes avaient ravagé le stade Jacques-Joly, avenue Jean-Jaurès, pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Six minibus appartenant au club avaient été entièrement détruits. Chaque véhicule était estimé à près de 60 000 euros, portant le seul préjudice matériel lié à la flotte à environ 360 000 euros.
Le feu avait également endommagé une partie du club-house, des filets de protection et un poteau d’éclairage du terrain.
Des vidéos tournées au moment des faits avaient rapidement circulé en ligne. Sur l’une d’elles, un individu proférait une insulte visant directement l’AS Saint-Priest.
Les auteurs présumés apparaissaient également sur les caméras de vidéoprotection municipales, avait indiqué à l’époque le maire Gilles Gascon. Ces images ont pu contribuer à l’identification des deux hommes désormais renvoyés devant la justice.
Quand je lis les commentaires sur ce forum,je me dis qu’il a bien raison,sur ce sujet,notre cher J.J.R!!Signaler Répondre
9 mois ? Il ont eu le temps de faire un gosse qui va les dédouaner de sanctions ;-)Signaler Répondre
Et tant pis pour les 8% d'innocents arrêtés a tort.Signaler Répondre
On est bien loin de voltaire et du siècle des lumières qui ont illuminé le monde.
Il n'y a jamais eu autant de gens en prison qu'actuellement. Comme quoi tout miser sur la repression ça marche.
Pour rappel c'est sarko élu avec les voies du fn qui a dispensé les personnes condamnées a 2 ans de prisons de peine.
Les peines prononcées seront d'un minime qui ne fera absolument pas réfléchir ceux qui seront tentés de commettre de même faits dans le futur.Signaler Répondre
Il faut un choc de sévérité pour la Justice, non pas augmenter les peines de 20% ou 50%, mais les quintupler.
Cela seul fera baisser délinquance et criminalité.
Le Salvador de Nayib Bukele a démontré à l'échelle d'un pays entier l'efficacité d'une telle position.
Meme en travaillant toute leur vie ils ne pourront jamais rembourser cette somme,d ailleurs je doute fort que ce soit des travailleursSignaler Répondre
la dette de la france c est la retraite,la secu payées avec les cotisations, rien à voir avec ce genre d individus
On va faire croire qu'ils vont devoir payer mais au final ils ne payeront rienSignaler Répondre
La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.Signaler Répondre
Jean-Jacques Rousseau
3ans de prison remboursement des véhicules et saisie de leur bien ça fait réfléchir !!!!!Signaler Répondre
Reste maintenant à déterminer comment ces deux individus vont rembourser. Et la ce n'est pas gagné.Signaler Répondre
Les bénévoles ne leurs disent pas merci.Signaler Répondre