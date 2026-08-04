Faits Divers

Saint-Priest : deux suspects retrouvés neuf mois après l’incendie des véhicules du club de foot

Saint-Priest : deux suspects retrouvés neuf mois après l’incendie des véhicules du club de foot
DR AS Saint-Priest

Six minibus de l’AS Saint-Priest avaient été détruits par les flammes pendant la nuit d’Halloween, causant plus de 360 000 euros de dégâts. Deux hommes ont désormais été interpellés et comparaîtront devant le tribunal de Lyon en novembre prochain.

Neuf mois après l’incendie qui avait privé l’AS Saint-Priest d’une grande partie de ses moyens de transport, l’enquête a conduit à l’arrestation de deux suspects.

Les deux hommes auraient été interpellés jeudi 30 juillet. L’un d’eux a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur procès, prévu le 18 novembre devant le tribunal de Lyon.

Ils devront répondre de destructions ou dégradations de biens privés et d’intérêt public par un moyen dangereux pour les personnes.

Une nuit d’Halloween particulièrement coûteuse

Les flammes avaient ravagé le stade Jacques-Joly, avenue Jean-Jaurès, pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Six minibus appartenant au club avaient été entièrement détruits. Chaque véhicule était estimé à près de 60 000 euros, portant le seul préjudice matériel lié à la flotte à environ 360 000 euros.

Le feu avait également endommagé une partie du club-house, des filets de protection et un poteau d’éclairage du terrain.

Des vidéos tournées au moment des faits avaient rapidement circulé en ligne. Sur l’une d’elles, un individu proférait une insulte visant directement l’AS Saint-Priest.

Les auteurs présumés apparaissaient également sur les caméras de vidéoprotection municipales, avait indiqué à l’époque le maire Gilles Gascon. Ces images ont pu contribuer à l’identification des deux hommes désormais renvoyés devant la justice.

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AS Saint-Priest

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10 commentaires
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Kanj le 04/08/2026 à 11:55
Société tu n'm'auras pas a écrit le 04/08/2026 à 10h26

La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.

Jean-Jacques Rousseau

Quand je lis les commentaires sur ce forum,je me dis qu’il a bien raison,sur ce sujet,notre cher J.J.R!!

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Ex Précisions le 04/08/2026 à 11:40

9 mois ? Il ont eu le temps de faire un gosse qui va les dédouaner de sanctions ;-)

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Vive le roi le 04/08/2026 à 11:16
Et malgré un tel spectaculaire de destruction a écrit le 04/08/2026 à 10h55

Les peines prononcées seront d'un minime qui ne fera absolument pas réfléchir ceux qui seront tentés de commettre de même faits dans le futur.

Il faut un choc de sévérité pour la Justice, non pas augmenter les peines de 20% ou 50%, mais les quintupler.

Cela seul fera baisser délinquance et criminalité.

Le Salvador de Nayib Bukele a démontré à l'échelle d'un pays entier l'efficacité d'une telle position.

Et tant pis pour les 8% d'innocents arrêtés a tort.
On est bien loin de voltaire et du siècle des lumières qui ont illuminé le monde.

Il n'y a jamais eu autant de gens en prison qu'actuellement. Comme quoi tout miser sur la repression ça marche.
Pour rappel c'est sarko élu avec les voies du fn qui a dispensé les personnes condamnées a 2 ans de prisons de peine.

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Et malgré un tel spectaculaire de destruction le 04/08/2026 à 10:55

Les peines prononcées seront d'un minime qui ne fera absolument pas réfléchir ceux qui seront tentés de commettre de même faits dans le futur.

Il faut un choc de sévérité pour la Justice, non pas augmenter les peines de 20% ou 50%, mais les quintupler.

Cela seul fera baisser délinquance et criminalité.

Le Salvador de Nayib Bukele a démontré à l'échelle d'un pays entier l'efficacité d'une telle position.

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pognon de dingue le 04/08/2026 à 10:41
Rb6528 a écrit le 04/08/2026 à 10h22

3ans de prison remboursement des véhicules et saisie de leur bien ça fait réfléchir !!!!!

Meme en travaillant toute leur vie ils ne pourront jamais rembourser cette somme,d ailleurs je doute fort que ce soit des travailleurs
la dette de la france c est la retraite,la secu payées avec les cotisations, rien à voir avec ce genre d individus

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titeuf69 le 04/08/2026 à 10:29

On va faire croire qu'ils vont devoir payer mais au final ils ne payeront rien

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Société tu n'm'auras pas le 04/08/2026 à 10:26

La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable.

Jean-Jacques Rousseau

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Rb6528 le 04/08/2026 à 10:22

3ans de prison remboursement des véhicules et saisie de leur bien ça fait réfléchir !!!!!

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ordrejuste le 04/08/2026 à 10:09
1789 a écrit le 04/08/2026 à 09h29

Les bénévoles ne leurs disent pas merci.

Reste maintenant à déterminer comment ces deux individus vont rembourser. Et la ce n'est pas gagné.

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1789 le 04/08/2026 à 09:29

Les bénévoles ne leurs disent pas merci.

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