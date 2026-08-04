Saint-Bonnet-de-Mure : porté disparu après une fête et recherché par les gendarmes, il est retrouvé ivre dans les rues le lendemain soir

Sa soirée du samedi s’est visiblement prolongée bien au-delà de ce que ses proches imaginaient. Dimanche, une habitante de Saint-Bonnet-de-Mure a signalé la disparition inquiétante de son mari, introuvable depuis le petit matin.

Le trentenaire avait passé la nuit avec des amis. Le groupe s’était séparé sur un parking de la commune, puis l’homme n’avait plus donné signe de vie.

Face à l’absence de nouvelles, les gendarmes ont engagé des recherches dans le secteur. Une dizaine de militaires ont été déployés pour tenter de retrouver le disparu.

La chaleur compliquait toutefois l’opération et empêchait notamment l’utilisation d’un chien spécialisé dans la recherche de personnes.

L’alerte a finalement été levée en début de soirée. Vers 19h, l’homme a été aperçu en train de marcher dans les rues de Saint-Bonnet-de-Mure.

Il était sain et sauf, mais présentait encore une importante alcoolisation malgré la journée passée dehors.