Par La rédaction
Mardi 4 Août 2026 à 08h30
Mardi 4 Août 2026 à 08h30
Stéphanie Pernod perd son mandat régional après son arrivée à la Métropole de Lyon comme bras droit de Véronique Sarselli
Le Conseil d’État a validé l’incompatibilité entre le mandat de conseillère régionale de Stéphanie Pernod et ses fonctions de directrice de cabinet de Véronique Sarselli. L’ancienne première vice-présidente de la Région quittera donc l’assemblée auvergnate et rhônalpine.
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Abandon du cumul des mandats c'est très bien !Signaler Répondre
Par contre c'est de sa propre initiative ou forcé ? J'ai déjà une idée ;-)
ça veut gratter de partoutSignaler Répondre
une vraie politicarde qui voulait s’en mettre plein les poches sur le dos des Rhône-alpins… ou des grand lyonnais car de toute façon elle n’aurait pas pu serieusement assurer ses dix fonctions…et donc un des salaire n’aurait pas été mérité, mais elle voulait quand même l’empocher… ça donne une idée de la mentalité…Signaler Répondre
Maintenant j'ai envie d'un verre de Ricard avec des glaçonsSignaler Répondre
Elle voulait quoi? cumuler les 2 et faire faire en réalité le travail par des petites mains comme c'est souvent le cas?Signaler Répondre
Ne sas avoir capté le sujet en amont, et se voir démissionner : ce n est pas être clairvoyanteSignaler Répondre