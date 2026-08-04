Politique Par La rédaction



Stéphanie Pernod perd son mandat régional après son arrivée à la Métropole de Lyon comme bras droit de Véronique Sarselli

Le Conseil d’État a validé l’incompatibilité entre le mandat de conseillère régionale de Stéphanie Pernod et ses fonctions de directrice de cabinet de Véronique Sarselli. L’ancienne première vice-présidente de la Région quittera donc l’assemblée auvergnate et rhônalpine.