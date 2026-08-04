Politique

Stéphanie Pernod perd son mandat régional après son arrivée à la Métropole de Lyon comme bras droit de Véronique Sarselli

Stéphanie Pernod perd son mandat régional après son arrivée à la Métropole de Lyon comme bras droit de Véronique Sarselli

Le Conseil d’État a validé l’incompatibilité entre le mandat de conseillère régionale de Stéphanie Pernod et ses fonctions de directrice de cabinet de Véronique Sarselli. L’ancienne première vice-présidente de la Région quittera donc l’assemblée auvergnate et rhônalpine.

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Stéphanie Pernod Beaudon

Région Auvergne-Rhône-Alpes

6 commentaires
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Ex Précisions le 04/08/2026 à 11:42

Abandon du cumul des mandats c'est très bien !
Par contre c'est de sa propre initiative ou forcé ? J'ai déjà une idée ;-)

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pierre 2 le 04/08/2026 à 11:05

ça veut gratter de partout

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saco697 le 04/08/2026 à 11:02

une vraie politicarde qui voulait s’en mettre plein les poches sur le dos des Rhône-alpins… ou des grand lyonnais car de toute façon elle n’aurait pas pu serieusement assurer ses dix fonctions…et donc un des salaire n’aurait pas été mérité, mais elle voulait quand même l’empocher… ça donne une idée de la mentalité…

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Et surtout le 04/08/2026 à 10:39

Maintenant j'ai envie d'un verre de Ricard avec des glaçons

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Titus69 le 04/08/2026 à 08:41

Elle voulait quoi? cumuler les 2 et faire faire en réalité le travail par des petites mains comme c'est souvent le cas?

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Pour une dir cab , pas anticiper, ça craint le 04/08/2026 à 08:36

Ne sas avoir capté le sujet en amont, et se voir démissionner : ce n est pas être clairvoyante

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