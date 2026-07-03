Auvergne-Rhône-Alpes : la Région et le ministère des Armées renforcent leur partenariat

La défense devient un axe renforcé de la politique régionale.

Réunis à l’Hôtel de Région, la ministre Catherine Vautrin et le président de la collectivité Fabrice Pannekoucke ont signé ce jeudi 2 juillet une convention de partenariat visant à développer les coopérations entre l’État et la collectivité régionale dans le domaine de la défense.

Cette signature est intervenue à l’occasion des premières Assises régionales des correspondants défense, organisées à Lyon.

La convention prévoit notamment un renforcement du soutien à la Base industrielle et technologique de défense (BITD) régionale.

Parmi les mesures annoncées figurent un accès facilité aux aides régionales pour les entreprises stratégiques, ainsi que la mise en place d’un système d’alerte avec la Direction générale de l’armement lorsqu’une entreprise sous-traitante rencontre des difficultés ou fait l’objet de tentatives de prise de contrôle par des intérêts étrangers.

En cas d’alerte, un accompagnement spécifique à la relocalisation pourra être proposé.

La Région et le ministère entendent également mobiliser plusieurs dispositifs de soutien à l’innovation pour accompagner les projets liés à la défense.

Les programmes France 2030 régionalisé, R&D Booster ou encore Emploi Jeunes Doctorants pourront être mobilisés, avec un intérêt particulier pour l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et la lutte contre la désinformation.

Renforcer le lien Armées-Nation

Un second volet de la convention concerne le lien entre les armées et la société civile.

Le texte prévoit notamment un accompagnement renforcé des familles de militaires, un soutien aux blessés et à la reconversion professionnelle, la promotion de la réserve opérationnelle et citoyenne ainsi qu’un appui renouvelé au Service militaire volontaire.

Selon les chiffres avancés par la Région, l’Auvergne-Rhône-Alpes accueille près de 800 entreprises travaillant directement pour les secteurs de la défense et de l’armement, dont 738 PME et ETI représentant environ 25 000 emplois industriels.

Le territoire compte également plus de 21 000 emplois militaires et civils répartis sur près de 200 sites militaires et structures liées à la défense.

La signature de cette convention s’est déroulée dans le cadre des premières Assises régionales des correspondants défense. Organisée à l’initiative du général Alain Lardet, la rencontre a rassemblé près de 500 correspondants défense désignés dans les communes de la région à la suite des élections municipales de 2026.

Les échanges ont notamment porté sur le contexte géopolitique actuel, la résilience nationale et la contribution des collectivités territoriales à l’effort de défense.