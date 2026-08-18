Prison de Villefranche-sur-Saône : un mineur interpellé avec six colis destinés à des détenus

Les livraisons par drone se poursuivent autour de la prison de Villefranche-sur-Saône. Vendredi soir, peu avant minuit, des policiers ont repéré un appareil effectuant des mouvements suspects à proximité de l’établissement pénitentiaire.

En suivant sa trajectoire à pied, ils ont découvert un jeune homme boulevard Burdeau, une télécommande à la main. Celui-ci a tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement intercepté.

Le drone, lui, s’est écrasé à l’intérieur de la prison et y a été retrouvé.

Cannabis, téléphones et cigarettes

À proximité du suspect depuis placé en garde à vue, les policiers ont découvert six colis portant les surnoms de leurs destinataires présumés.

Ils contenaient deux iPhones, cinq cartes SIM, 230 grammes de résine de cannabis et trois paquets de cigarettes. Le mineur était également en possession de batteries supplémentaires pour les drones et leurs télécommandes. Le parfait attirail pour réaliser des livraisons aux détenus.

L’adolescent devra s’expliquer devant le juge des enfants du tribunal de Lyon en novembre prochain.