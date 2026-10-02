Mise à jour à 12h20 : A la mi-journée, 28 établissements étaient toujours impactés par le mouvement lycéen. "De manière générale, les forces de l'ordre font face à des escarmouches", précisent les services de la Préfecture. Le nombre d'interpellation a progressé, passant de 17 ce matin à 26 ce vendredi midi.
Mise à jour à 10h43 : Le bilan s’alourdit dans le Rhône. Selon les dernières informations communiquées par les autorités, 28 établissements ont désormais été impactés depuis le début de la matinée.
Les forces de l’ordre ont procédé à 17 interpellations, dont 12 en zone police et cinq en zone gendarmerie. Ce nouveau bilan intervient alors que de fortes tensions ont notamment éclaté plus tôt aux abords du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon.
Mise à jour à 9h15 : De fortes tensions ont éclaté ce vendredi matin aux abords du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon.
🔴 Après les incidents, plusieurs groupes quittent les abords immédiats du lycée Édouard-Herriot. Certains se dirigent notamment vers le secteur Foch. pic.twitter.com/LfEGrgK3wM— Lyon Mag (@lyonmag) October 2, 2026
Mise à jour à 9h00 : Plusieurs chants antifascistes et slogans revendicatifs ont été entendus, tandis que quelques lycéens provoquaient les forces de l’ordre. La situation s’est ensuite tendue : les policiers sont intervenus pour disperser le rassemblement et ont fait usage à plusieurs reprises de moyens lacrymogènes. Plusieurs lycéens se sont retrouvés au sol lors de l’intervention et quelques interpellations ont été constatées sur place.
🔥 La situation se tend aux abords du lycée Édouard-Herriot. Des poubelles sont incendiées à proximité de l'établissement alors que la mobilisation lycéenne se poursuit à Lyon. pic.twitter.com/vb8s11u0Kr— Lyon Mag (@lyonmag) October 2, 2026
Article initial : Après une journée de jeudi marquée par des incidents et 38 interpellations, de nouveaux rassemblements et actes isolés sont recensés ce vendredi 2 octobre.
Selon un premier bilan communiqué dans la matinée par les services de l'État, onze établissements ont été impactés, parmi lesquels huit lycées, deux collèges et une université.
Des tirs de mortiers et des poubelles incendiées
Des actes isolés ont été constatés au cours de la matinée, avec notamment des incendies de poubelles et des tirs de mortiers.
Trois rassemblements ont également été signalés : devant le lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon, le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement, ainsi qu'à l'Université Lyon 3.
À Vaulx-en-Velin, des faits significatifs ont par ailleurs été recensés aux abords des collèges Aimé-Césaire et Henri-Barbusse.
Les forces de sécurité intérieure restent mobilisées afin de disperser les attroupements et de permettre aux élèves de rejoindre leurs établissements.
Des restrictions renforcées ce vendredi
Face aux débordements enregistrés depuis le début de la semaine, la préfecture du Rhône avait renforcé son dispositif pour cette nouvelle journée de mobilisation.
Les rassemblements revendicatifs sont notamment interdits de 6 heures à 18 heures dans un rayon de 100 mètres autour de 44 établissements assurant leurs cours à distance. Ces périmètres concernent Lyon mais aussi plusieurs communes de la métropole et du Rhône.
Les autorités ont également encadré l'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'artifices et d'articles pyrotechniques. La distribution, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburants sont également interdits.
Ces mesures interviennent après plusieurs jours de tensions. Jeudi 1er octobre, 41 établissements avaient été concernés et 38 personnes interpellées dans le Rhône. Jeudi soir, le parquet de Lyon faisait par ailleurs état de 85 personnes, principalement mineures, placées en garde à vue depuis mardi pour des infractions présumées commises en marge des rassemblements.
J'ai bien rigolé, merci :-)Signaler Répondre
Quelques lycéens …. perdus au milieu de militants extrémistes de gauche et des casseurs !!!! Rien de nouveau au pays des veaux….Signaler Répondre
"Ces émeutiers ne sont pas compatibles avec nos valeurs républicaines.Signaler Répondre
Quand le RN fera les bons diagnostics, il aura de bons remèdes."
qu'il commence déjà par lui (le rn) respecter les valeurs républicaines: laicité (La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes) égalité de tous les Français (restriction à certains emplois pour les binationaux).
Ah bon, sortez de votre trou, allez voir le monde entier et vous ne serez pas déçus de ce qu’ils pensent de la jeunesse française, mdr…Signaler Répondre
Un front de la jeunesse et des salariés se met en place pour le 6 octobre, grâce à l'entrée en action décisive des confédérations syndicales. La CGT appelle au 6 octobre, ouvre ses locaux aux jeunes et appelle à se joindre à la protection des jeunes aux côtés des syndicats de l'enseignement. Partout, des délégations de salariés se forment pour assurer la protection des jeunes. Le gouvernement doit cesser de jouer la violence et le pourrissement. Et réviser complètement sa copie « éducation » dans le budget !Signaler Répondre
Concernant les dégâts provoqués par les lycéens sachez qu’ils coûtent à peine ce que nous coûte le train de vie de Gérard Larcher en 1 anSignaler Répondre
La génération Z française fait parler d’elle dans le MONDE ENTIER avec les blocus de lycées nos jeunes donne de l’espoir et guide le mondeSignaler Répondre
Alors que le mouvement touche désormais les universités, plusieurs syndicats appellent à se mobiliser mardi 6 octobre aux côtés des lycéens et étudiants. la CGT la FSU l’Union syndicale Solidaires la fédération Force Ouvrière de l'enseignement les agriculteurs les ports de Marseille et le havre chaque jour le mouvement prend de l’ampleur Macron et l’extrême droite sous estimé le désespoir des français fini le bla-blaSignaler Répondre
On savait par avance que ça finirait comme ça et c'est voulu...Signaler Répondre
La DGSI sait très bien qu'à la moindre contestation de masse les casseurs seront de sortie qu'ils soit d'extrême gauche ou droite.
Tout ça est voulu et sert à décrédibiliser le mouvement... La preuve on entend plus parler des revendications initiales.
Et concernant le sujet, si les étudiants attendent que ce soit l'école qui leur apporte tout sur un plateau c'est qu'ils sont encore plus bêtes qu'on ne le pense....
Continuez à manifester, l'IA, elle, ne manifeste pas et vous prendra votre avenir.
Il n'y a aucune solidarité ni rien du tout, il n'y a que des casseurs malhonnêtes. Zéro soutient aux destructeurs et aux brutes même si ce sont des pauvres petits lycéens.Signaler Répondre
Qu'ils remboursent les dégâts causés
C'est parce qu'il n'ont pas de pneus.Signaler Répondre
Ca vient plus tard dans la vie, les premiers pneus usés qu'on peut faire brûler devant le portail.
La chance a tourné.Signaler Répondre
Entre Macron et LFI, l'heure est au renvoi d'ascenseur : après deux ralliements successifs des Insoumis, le chef de l'État paie sa dette politique.
et par le RN, qui se délecte de pointer tout ce désordre.Signaler Répondre
(comme hier)
Bien dit, tu mérites une place au Palais Bourbon à côté de Ptit Louis !Signaler Répondre
ce qui frappe dans le mouvement des lycéens la solidarité entre les lycées dans la compagne avec les les lycées dans les banlieue la France est solidaire le mouvement prends un ampleur nationale tout le monde est touché les lycées dans DOM/TOM se mobilisent Macron va jouer avec les images des poubelles brûlés pour faire sont électoraux soutien total aux lycéensSignaler Répondre
lycée se dégrade mais le gouvernement met 700 000 euros dans des pochettes pour téléphone. Ils disent que c’est un pays libre mais ils interdisent des vêtements. Le prix de l’essence, c’est aussi une conséquence du système. Il faut s’unirSignaler Répondre
Voici la nouvelle France by LFI-EELVSignaler Répondre
Cela est approuvée et soutenue par Sandrine Rousseau (la pseudo économiste)
Les pseudo‑révolutionnaires célèbrent le chaos comme des touristes du néant, et LFI transforme ce vide en marchandise politique : un carnaval de ruines, de slogans creux, de fumée qui se prend pour une vision. Ils ne combattent pas la chute de la société, ils l’accompagnent, ils l’encouragent, ils l’habillent pour la rendre photogénique. C’est la politique comme décomposition, la révolte comme décor, le bruit comme dernier souffle.Signaler Répondre
Et dans cette obscurité poisseuse, il reste une seule idée presque ironique : si ces logiques LFI de posture, de chaos et de mythologie s’éteignaient enfin, la société aurait peut‑être une chance (minuscule, fragile, mais réelle) de sortir du trou où elle s’enfonce.
Une chance de ne pas finir entièrement dans le néant.
Et les citoyens français pensent que leur salut viendra du RN.Signaler Répondre
RN qui n'a jamais dénoncé les combustions spontanées ou les émeutes ethniques sous couvert tantôt de victoire du PSG, tantôt de révolte lycéenne, etc...
Ces émeutiers ne sont pas compatibles avec nos valeurs républicaines.
Quand le RN fera les bons diagnostics, il aura de bons remèdes.
c’est voulu ! pour mieux justifier le chaos qu’il va y avoir après les élections si Rn élu mais pas sûr avec l’affaire Bardella ..Signaler Répondre
comme De Gaulle en Irlande avec sa tante YvonneSignaler Répondre
Vous entendez les revendications de certains lycéen Chaise cassée plus de toilettes sol glissant meilleur café poignée de porte de classe ne ferme pas lampe jaune fatiguent les yeux etc etc sérieux ? on créer des assistés en puissanceSignaler Répondre
Nous tenons personnellement à remercier LFI et tous les étudiants bas de plafond pour les voix qu'ils nous rapportent.Signaler Répondre
Marine et Jordan.
J'ignorais que le devoir des policiers était d'être visés par des tirs de mortiers.Signaler Répondre
Tout mon soutien aux forces de l'ordre et aux pompiers, obligés de subir de telles violences signées lfi
LCI et ses amis de la bande à Doucet ont tout fait pour arriver à ce résultat et mettre le chaos en France …des mouvements qui semblent bien travailler pour servir les intérêts de Poutine et Trump… il faudra en tirer les enseignementsSignaler Répondre
La plupart sont mineurs ou sont les parents ? ces élèves bouffent leur année scolaire c dommage et téléguidé par le LFI ..Signaler Répondre
Il semblerait que Macron à définitivement abandonné la France et les français !Signaler Répondre
Il faut être sacrément teubé pour voir une poubelle dans la rue et décider de l'attaquer...Signaler Répondre
Les pauvres...
Quand on est dans la situation d'un lycéen ou d'un étudiant, avec le désir sincère d'apprendre et d'étudier, on n'est capable en rien de se livrer à de tels comportements, encore moins contre son propre lycée...Signaler Répondre
C'est antinomique.
Ces violents devraient être exclus à vie de tous établissements d'enseignement.
Cela les ferait réfléchir s'ils ne peuvent plus vivre planqués, et ils devront aller trouver du travail (ou chercher à vivre comme des clodos aux dépens de la société en parasitant les diverses allocations qui existent).
Pauvres Lycéens embourbés par le LFI loupent leurs année d’étude, les revendications sont minimes ils sont les victimes d’un système élaboré par le LFI et sert de ces jeunes pour embraser notre pays .. que font nos politiques pour arrêter les membres du LFI ??Signaler Répondre
Manifestations de racailles, et qui va payer ? Nicolas...Signaler Répondre
Deux possibilités face au chaos : soit l'État passe en mode Bukele, soit on continue à descendre vers l'Afrique du Sud, chacun pour les siens et le tiers-monde pour tous.Signaler Répondre
La seconde option semble bien engagée.
Tu sauras que je n'ai pas besoin de verre d'eauSignaler Répondre
" Blocage des lycées : Gérald Darmanin souhaite faire «payer les réparations» aux parents "Signaler Répondre
Blablablablabla👌
Nous les retraités devons aller protéger nos braves CRS de ces racailles qui veulent nous voler nos logements et nos pensions acquise à la sueur de notre front. Mettons de côté nos différents avec les macronistes et allions nous avec eux pour combattre ces dangereux lfistes.Signaler Répondre
J'ai vu hier aux infos un manifestant en feu! J'espère que les pompiers l'ont laissé ce consummé 😉😉Signaler Répondre
Quel est le ratio casseurs/étudiants dans le lot ?Signaler Répondre
En même temps j'ai vu ce matin des étudiants qui "soutenaient les casseurs sur le fond pas la forme", ce qui ne veut rien dire, pas étonnant le classement PISA...
Chut !Signaler Répondre
Le gouvernement dit révolte lycéenne, c'est donc des lycéens, comme pour les combustions spontanées, c'est spontané.
Nous croyons à la sincérité de la forte préoccupation écologique de MOsieur Mélenchon... Surtout s'il nous laisse quelques bonnes places...Signaler Répondre
Pourquoi, tu veux un verre d'eau ?Signaler Répondre
Le début officiel de la campagne de Jean Luc...Signaler Répondre
Et la déconstruction aussi !Signaler Répondre
Je sais, cet oubli est le fruit de votre angoisse climatique : oubli pardonné ami.e écocitoyen.ne. !
Le bilan carbone de lfi dans ces émeutes n’est pas top! pour ces pseudo ecolos, ils ont même brûlé des vélosSignaler Répondre
traite les bien c'est eux qui vont payer ta retraite.Signaler Répondre
j'espère qu'ils se souviendront de vos propos et qu'ils ne manifesteront pas quand on réduira vos pensions.
ni oubli ni pardon.
Un petit stagiaire gochard qui sert de régulateurSignaler Répondre
et un camion de pompier en feu. 👌Signaler Répondre
A Lyon que j'ai vu de mes propres yeux hier et vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux dans d'autres villes, nous sommes dans une insurrection ethnique et certainement plus dans une insurrection lycéenne.Signaler Répondre
Ce n'est qu'à partir d'un bon diagnostic que l'on peut proposer le meilleur remède.
Bravo à l’ultra et l’extrême gauche un grand merci à LFI pour profiter des lycéens comme chair à canon. Par contre on ne parle plus de l’état de délabrement des lycées ou des conditions de travail des profs et des lycéens,dommage ce n’est plus des manifs mais des émeutes ?Signaler Répondre
aie !! c'est incompréhensible 🙄 st jean de dieu ne t'as pas fourni tes pilules 🤣Signaler Répondre
ou alors plus démocratique TU DONNES DES BONNES CONDITIONS D'EDUCATION AUX LYCEENSSignaler Répondre