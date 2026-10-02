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Mobilisation lycéenne : fortes tensions à Lyon, 28 établissements impactés et 26 interpellations

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Mobilisation lycéenne : fortes tensions à Lyon, 28 établissements impactés et 26 interpellations
Mobilisation lycéenne à Lyon : 11 établissements déjà touchés ce vendredi matin, de fortes tensions éclatent devant un lycée

La mobilisation se poursuit aux abords des établissements scolaires de Lyon et de la métropole.

Mise à jour à 12h20 : A la mi-journée, 28 établissements étaient toujours impactés par le mouvement lycéen. "De manière générale, les forces de l'ordre font face à des escarmouches", précisent les services de la Préfecture. Le nombre d'interpellation a progressé, passant de 17 ce matin à 26 ce vendredi midi.

Mise à jour à 10h43 : Le bilan s’alourdit dans le Rhône. Selon les dernières informations communiquées par les autorités, 28 établissements ont désormais été impactés depuis le début de la matinée.

Les forces de l’ordre ont procédé à 17 interpellations, dont 12 en zone police et cinq en zone gendarmerie. Ce nouveau bilan intervient alors que de fortes tensions ont notamment éclaté plus tôt aux abords du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Mise à jour à 9h15 : De fortes tensions ont éclaté ce vendredi matin aux abords du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Mise à jour à 9h00 : Plusieurs chants antifascistes et slogans revendicatifs ont été entendus, tandis que quelques lycéens provoquaient les forces de l’ordre. La situation s’est ensuite tendue : les policiers sont intervenus pour disperser le rassemblement et ont fait usage à plusieurs reprises de moyens lacrymogènes. Plusieurs lycéens se sont retrouvés au sol lors de l’intervention et quelques interpellations ont été constatées sur place.

Article initial : Après une journée de jeudi marquée par des incidents et 38 interpellations, de nouveaux rassemblements et actes isolés sont recensés ce vendredi 2 octobre.

Selon un premier bilan communiqué dans la matinée par les services de l'État, onze établissements ont été impactés, parmi lesquels huit lycées, deux collèges et une université.

Des tirs de mortiers et des poubelles incendiées

Des actes isolés ont été constatés au cours de la matinée, avec notamment des incendies de poubelles et des tirs de mortiers.

Trois rassemblements ont également été signalés : devant le lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon, le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement, ainsi qu'à l'Université Lyon 3.

À Vaulx-en-Velin, des faits significatifs ont par ailleurs été recensés aux abords des collèges Aimé-Césaire et Henri-Barbusse.

Les forces de sécurité intérieure restent mobilisées afin de disperser les attroupements et de permettre aux élèves de rejoindre leurs établissements.

Des restrictions renforcées ce vendredi

Face aux débordements enregistrés depuis le début de la semaine, la préfecture du Rhône avait renforcé son dispositif pour cette nouvelle journée de mobilisation.

Les rassemblements revendicatifs sont notamment interdits de 6 heures à 18 heures dans un rayon de 100 mètres autour de 44 établissements assurant leurs cours à distance. Ces périmètres concernent Lyon mais aussi plusieurs communes de la métropole et du Rhône.

Les autorités ont également encadré l'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'artifices et d'articles pyrotechniques. La distribution, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburants sont également interdits.

Ces mesures interviennent après plusieurs jours de tensions. Jeudi 1er octobre, 41 établissements avaient été concernés et 38 personnes interpellées dans le Rhône. Jeudi soir, le parquet de Lyon faisait par ailleurs état de 85 personnes, principalement mineures, placées en garde à vue depuis mardi pour des infractions présumées commises en marge des rassemblements.

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natko le 02/10/2026 à 16:21
fier d’être français a écrit le 02/10/2026 à 15h37

La génération Z française fait parler d’elle dans le MONDE ENTIER avec les blocus de lycées nos jeunes donne de l’espoir et guide le monde

J'ai bien rigolé, merci :-)

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le prof le 02/10/2026 à 16:08

Quelques lycéens …. perdus au milieu de militants extrémistes de gauche et des casseurs !!!! Rien de nouveau au pays des veaux….

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No pasaran le 02/10/2026 à 16:06
Jérémy a écrit le 02/10/2026 à 13h52

Et les citoyens français pensent que leur salut viendra du RN.
RN qui n'a jamais dénoncé les combustions spontanées ou les émeutes ethniques sous couvert tantôt de victoire du PSG, tantôt de révolte lycéenne, etc...
Ces émeutiers ne sont pas compatibles avec nos valeurs républicaines.
Quand le RN fera les bons diagnostics, il aura de bons remèdes.

"Ces émeutiers ne sont pas compatibles avec nos valeurs républicaines.
Quand le RN fera les bons diagnostics, il aura de bons remèdes."

qu'il commence déjà par lui (le rn) respecter les valeurs républicaines: laicité (La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes) égalité de tous les Français (restriction à certains emplois pour les binationaux).

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Pas fier le 02/10/2026 à 16:02
fier d’être français a écrit le 02/10/2026 à 15h37

La génération Z française fait parler d’elle dans le MONDE ENTIER avec les blocus de lycées nos jeunes donne de l’espoir et guide le monde

Ah bon, sortez de votre trou, allez voir le monde entier et vous ne serez pas déçus de ce qu’ils pensent de la jeunesse française, mdr…

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n’attends pas 2027 le 02/10/2026 à 15:52
solidarite national a écrit le 02/10/2026 à 14h23

ce qui frappe dans le mouvement des lycéens la solidarité entre les lycées dans la compagne avec les les lycées dans les banlieue la France est solidaire le mouvement prends un ampleur nationale tout le monde est touché les lycées dans DOM/TOM se mobilisent Macron va jouer avec les images des poubelles brûlés pour faire sont électoraux soutien total aux lycéens

Un front de la jeunesse et des salariés se met en place pour le 6 octobre, grâce à l'entrée en action décisive des confédérations syndicales. La CGT appelle au 6 octobre, ouvre ses locaux aux jeunes et appelle à se joindre à la protection des jeunes aux côtés des syndicats de l'enseignement. Partout, des délégations de salariés se forment pour assurer la protection des jeunes. Le gouvernement doit cesser de jouer la violence et le pourrissement. Et réviser complètement sa copie « éducation » dans le budget !

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supprimee le senat le 02/10/2026 à 15:39

Concernant les dégâts provoqués par les lycéens sachez qu’ils coûtent à peine ce que nous coûte le train de vie de Gérard Larcher en 1 an

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fier d’être français le 02/10/2026 à 15:37

La génération Z française fait parler d’elle dans le MONDE ENTIER avec les blocus de lycées nos jeunes donne de l’espoir et guide le monde

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fin de Macron le 02/10/2026 à 15:32

Alors que le mouvement touche désormais les universités, plusieurs syndicats appellent à se mobiliser mardi 6 octobre aux côtés des lycéens et étudiants. la CGT la FSU l’Union syndicale Solidaires la fédération Force Ouvrière de l'enseignement les agriculteurs les ports de Marseille et le havre chaque jour le mouvement prend de l’ampleur Macron et l’extrême droite sous estimé le désespoir des français fini le bla-bla

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cbalokanmeme le 02/10/2026 à 15:23

On savait par avance que ça finirait comme ça et c'est voulu...

La DGSI sait très bien qu'à la moindre contestation de masse les casseurs seront de sortie qu'ils soit d'extrême gauche ou droite.

Tout ça est voulu et sert à décrédibiliser le mouvement... La preuve on entend plus parler des revendications initiales.

Et concernant le sujet, si les étudiants attendent que ce soit l'école qui leur apporte tout sur un plateau c'est qu'ils sont encore plus bêtes qu'on ne le pense....

Continuez à manifester, l'IA, elle, ne manifeste pas et vous prendra votre avenir.

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Non le 02/10/2026 à 15:14
solidarite national a écrit le 02/10/2026 à 14h23

ce qui frappe dans le mouvement des lycéens la solidarité entre les lycées dans la compagne avec les les lycées dans les banlieue la France est solidaire le mouvement prends un ampleur nationale tout le monde est touché les lycées dans DOM/TOM se mobilisent Macron va jouer avec les images des poubelles brûlés pour faire sont électoraux soutien total aux lycéens

Il n'y a aucune solidarité ni rien du tout, il n'y a que des casseurs malhonnêtes. Zéro soutient aux destructeurs et aux brutes même si ce sont des pauvres petits lycéens.
Qu'ils remboursent les dégâts causés

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Ju le 02/10/2026 à 15:02
Ils aiment bien les poubelles a écrit le 02/10/2026 à 12h59

Il faut être sacrément teubé pour voir une poubelle dans la rue et décider de l'attaquer...

Les pauvres...

C'est parce qu'il n'ont pas de pneus.
Ca vient plus tard dans la vie, les premiers pneus usés qu'on peut faire brûler devant le portail.

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Solidarité 69 le 02/10/2026 à 15:01
NewFrenchSociety a écrit le 02/10/2026 à 13h52

Les pseudo‑révolutionnaires célèbrent le chaos comme des touristes du néant, et LFI transforme ce vide en marchandise politique : un carnaval de ruines, de slogans creux, de fumée qui se prend pour une vision. Ils ne combattent pas la chute de la société, ils l’accompagnent, ils l’encouragent, ils l’habillent pour la rendre photogénique. C’est la politique comme décomposition, la révolte comme décor, le bruit comme dernier souffle.

Et dans cette obscurité poisseuse, il reste une seule idée presque ironique : si ces logiques LFI de posture, de chaos et de mythologie s’éteignaient enfin, la société aurait peut‑être une chance (minuscule, fragile, mais réelle) de sortir du trou où elle s’enfonce.

Une chance de ne pas finir entièrement dans le néant.

La chance a tourné.
Entre Macron et LFI, l'heure est au renvoi d'ascenseur : après deux ralliements successifs des Insoumis, le chef de l'État paie sa dette politique.

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KV le 02/10/2026 à 14:36
FEELV a écrit le 02/10/2026 à 14h03

Voici la nouvelle France by LFI-EELV
Cela est approuvée et soutenue par Sandrine Rousseau (la pseudo économiste)

et par le RN, qui se délecte de pointer tout ce désordre.
(comme hier)

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Yeeeeeeeees ! le 02/10/2026 à 14:32
lycees bloques a écrit le 02/10/2026 à 14h14

lycée se dégrade mais le gouvernement met 700 000 euros dans des pochettes pour téléphone. Ils disent que c’est un pays libre mais ils interdisent des vêtements. Le prix de l’essence, c’est aussi une conséquence du système. Il faut s’unir 

Bien dit, tu mérites une place au Palais Bourbon à côté de Ptit Louis !

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solidarite national le 02/10/2026 à 14:23

ce qui frappe dans le mouvement des lycéens la solidarité entre les lycées dans la compagne avec les les lycées dans les banlieue la France est solidaire le mouvement prends un ampleur nationale tout le monde est touché les lycées dans DOM/TOM se mobilisent Macron va jouer avec les images des poubelles brûlés pour faire sont électoraux soutien total aux lycéens

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lycees bloques le 02/10/2026 à 14:14

lycée se dégrade mais le gouvernement met 700 000 euros dans des pochettes pour téléphone. Ils disent que c’est un pays libre mais ils interdisent des vêtements. Le prix de l’essence, c’est aussi une conséquence du système. Il faut s’unir 

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FEELV le 02/10/2026 à 14:03

Voici la nouvelle France by LFI-EELV
Cela est approuvée et soutenue par Sandrine Rousseau (la pseudo économiste)

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NewFrenchSociety le 02/10/2026 à 13:52

Les pseudo‑révolutionnaires célèbrent le chaos comme des touristes du néant, et LFI transforme ce vide en marchandise politique : un carnaval de ruines, de slogans creux, de fumée qui se prend pour une vision. Ils ne combattent pas la chute de la société, ils l’accompagnent, ils l’encouragent, ils l’habillent pour la rendre photogénique. C’est la politique comme décomposition, la révolte comme décor, le bruit comme dernier souffle.

Et dans cette obscurité poisseuse, il reste une seule idée presque ironique : si ces logiques LFI de posture, de chaos et de mythologie s’éteignaient enfin, la société aurait peut‑être une chance (minuscule, fragile, mais réelle) de sortir du trou où elle s’enfonce.

Une chance de ne pas finir entièrement dans le néant.

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Jérémy le 02/10/2026 à 13:52
Solidarité 69 a écrit le 02/10/2026 à 12h12

Chut !
Le gouvernement dit révolte lycéenne, c'est donc des lycéens, comme pour les combustions spontanées, c'est spontané.

Et les citoyens français pensent que leur salut viendra du RN.
RN qui n'a jamais dénoncé les combustions spontanées ou les émeutes ethniques sous couvert tantôt de victoire du PSG, tantôt de révolte lycéenne, etc...
Ces émeutiers ne sont pas compatibles avec nos valeurs républicaines.
Quand le RN fera les bons diagnostics, il aura de bons remèdes.

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Strategie politique ? le 02/10/2026 à 13:44
Un grand merci a écrit le 02/10/2026 à 13h07

Nous tenons personnellement à remercier LFI et tous les étudiants bas de plafond pour les voix qu'ils nous rapportent.

Marine et Jordan.

c’est voulu ! pour mieux justifier le chaos qu’il va y avoir après les élections si Rn élu mais pas sûr avec l’affaire Bardella ..

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il est parti le 02/10/2026 à 13:28
Jay a écrit le 02/10/2026 à 13h02

Il semblerait que Macron à définitivement abandonné la France et les français !

comme De Gaulle en Irlande avec sa tante Yvonne

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Revendications ridicules le 02/10/2026 à 13:11

Vous entendez les revendications de certains lycéen Chaise cassée plus de toilettes sol glissant meilleur café poignée de porte de classe ne ferme pas lampe jaune fatiguent les yeux etc etc sérieux ? on créer des assistés en puissance

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Un grand merci le 02/10/2026 à 13:07

Nous tenons personnellement à remercier LFI et tous les étudiants bas de plafond pour les voix qu'ils nous rapportent.

Marine et Jordan.

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 02/10/2026 à 13:06
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 10h26

Maiiiiis qu'est-ce que tu racontes là copain ? Moi, j'adore grave la police ( juste 12 mois de formation, j'adore aussiiiiii la MUMU ( juste à peine 6 mois de formation ), après, pour mesurer le temps réel de formation pour porter un flingue faut enlever les dejà les week-ends, les jours fériés et les arrêts maladies .
L'étudiant ou étudiante porte toujours le stylo qui est toujours à proximité immédiate de la main pour remplir une feuille blanche,
Ce qui est clairement bien dans tout ce délire, c'est que les lycéens apprennent et pendant ce temps là, l'autorité policière oublie son devoir éducatif !
Y a que les cancres qui rentrent dans la police avec les bras croisés 🙂🙂🙂

J'ignorais que le devoir des policiers était d'être visés par des tirs de mortiers.
Tout mon soutien aux forces de l'ordre et aux pompiers, obligés de subir de telles violences signées lfi

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saco697 le 02/10/2026 à 13:04

LCI et ses amis de la bande à Doucet ont tout fait pour arriver à ce résultat et mettre le chaos en France …des mouvements qui semblent bien travailler pour servir les intérêts de Poutine et Trump… il faudra en tirer les enseignements

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Tristane le 02/10/2026 à 13:04

La plupart sont mineurs ou sont les parents ? ces élèves bouffent leur année scolaire c dommage et téléguidé par le LFI ..

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Jay le 02/10/2026 à 13:02

Il semblerait que Macron à définitivement abandonné la France et les français !

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Ils aiment bien les poubelles le 02/10/2026 à 12:59

Il faut être sacrément teubé pour voir une poubelle dans la rue et décider de l'attaquer...

Les pauvres...

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Extrême-gauche, pas des étudiants le 02/10/2026 à 12:58

Quand on est dans la situation d'un lycéen ou d'un étudiant, avec le désir sincère d'apprendre et d'étudier, on n'est capable en rien de se livrer à de tels comportements, encore moins contre son propre lycée...

C'est antinomique.

Ces violents devraient être exclus à vie de tous établissements d'enseignement.

Cela les ferait réfléchir s'ils ne peuvent plus vivre planqués, et ils devront aller trouver du travail (ou chercher à vivre comme des clodos aux dépens de la société en parasitant les diverses allocations qui existent).

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Reveillez vous les jeunes ! le 02/10/2026 à 12:44

Pauvres Lycéens embourbés par le LFI loupent leurs année d’étude, les revendications sont minimes ils sont les victimes d’un système élaboré par le LFI et sert de ces jeunes pour embraser notre pays .. que font nos politiques pour arrêter les membres du LFI ??

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Racailles de m... le 02/10/2026 à 12:38

Manifestations de racailles, et qui va payer ? Nicolas...

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Jérémy le 02/10/2026 à 12:36
Solidarité 69 a écrit le 02/10/2026 à 10h25

Le chaos ne peut être que la solution quand un président égocentrique a été élu à 2 reprises grâce aux voix de l'infamie et de la violence extrême.

Deux possibilités face au chaos : soit l'État passe en mode Bukele, soit on continue à descendre vers l'Afrique du Sud, chacun pour les siens et le tiers-monde pour tous.
La seconde option semble bien engagée.

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Si tu croises un Cooper S noire essence le 02/10/2026 à 12:33
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 11h55

Pourquoi, tu veux un verre d'eau ?

Tu sauras que je n'ai pas besoin de verre d'eau

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les guignols le 02/10/2026 à 12:24

" Blocage des lycées : Gérald Darmanin souhaite faire «payer les réparations» aux parents "

Blablablablabla👌

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lyon avec Zemmour le 02/10/2026 à 12:18

Nous les retraités devons aller protéger nos braves CRS de ces racailles qui veulent nous voler nos logements et nos pensions acquise à la sueur de notre front. Mettons de côté nos différents avec les macronistes et allions nous avec eux pour combattre ces dangereux lfistes.

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c'est chaud le 02/10/2026 à 12:16
crade la haine a écrit le 02/10/2026 à 11h41

et un camion de pompier en feu. 👌

J'ai vu hier aux infos un manifestant en feu! J'espère que les pompiers l'ont laissé ce consummé 😉😉

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Ex Précisions le 02/10/2026 à 12:13

Quel est le ratio casseurs/étudiants dans le lot ?
En même temps j'ai vu ce matin des étudiants qui "soutenaient les casseurs sur le fond pas la forme", ce qui ne veut rien dire, pas étonnant le classement PISA...

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Solidarité 69 le 02/10/2026 à 12:12
Jérémy a écrit le 02/10/2026 à 11h40

A Lyon que j'ai vu de mes propres yeux hier et vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux dans d'autres villes, nous sommes dans une insurrection ethnique et certainement plus dans une insurrection lycéenne.
Ce n'est qu'à partir d'un bon diagnostic que l'on peut proposer le meilleur remède.

Chut !
Le gouvernement dit révolte lycéenne, c'est donc des lycéens, comme pour les combustions spontanées, c'est spontané.

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--Forza EELV-- le 02/10/2026 à 11:56
Bilan a écrit le 02/10/2026 à 11h46

Le bilan carbone de lfi dans ces émeutes n’est pas top! pour ces pseudo ecolos, ils ont même brûlé des vélos

Nous croyons à la sincérité de la forte préoccupation écologique de MOsieur Mélenchon... Surtout s'il nous laisse quelques bonnes places...

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Calahann le 02/10/2026 à 11:55
Troll lyon mag a écrit le 02/10/2026 à 11h41

Un petit stagiaire gochard qui sert de régulateur

Pourquoi, tu veux un verre d'eau ?

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Le Président c'est Lui ! le 02/10/2026 à 11:53
Jérémy a écrit le 02/10/2026 à 11h40

A Lyon que j'ai vu de mes propres yeux hier et vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux dans d'autres villes, nous sommes dans une insurrection ethnique et certainement plus dans une insurrection lycéenne.
Ce n'est qu'à partir d'un bon diagnostic que l'on peut proposer le meilleur remède.

Le début officiel de la campagne de Jean Luc...

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--Forza EELV-- le 02/10/2026 à 11:48
raleur a écrit le 02/10/2026 à 11h37

essayez de vous centrer sur la reconstruction de l’école plutôt que sur des casseurs

Et la déconstruction aussi !

Je sais, cet oubli est le fruit de votre angoisse climatique : oubli pardonné ami.e écocitoyen.ne. !

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Bilan le 02/10/2026 à 11:46

Le bilan carbone de lfi dans ces émeutes n’est pas top! pour ces pseudo ecolos, ils ont même brûlé des vélos

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Césarion le 02/10/2026 à 11:42
lyon avec Zemmour a écrit le 02/10/2026 à 10h09

Nous les retraités devons nous mobiliser contre la racaille lycéenne . Ces énergumènes veulent nous voler le fruit de notre travail.

traite les bien c'est eux qui vont payer ta retraite.
j'espère qu'ils se souviendront de vos propos et qu'ils ne manifesteront pas quand on réduira vos pensions.
ni oubli ni pardon.

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Troll lyon mag le 02/10/2026 à 11:41
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 11h01

Repasse plus tard stoplet avec ton discours classique et ennuyant que tu dois impérativement améliorer. La langue française te permettra aussi d'être élégant dans ton discours .

Un petit stagiaire gochard qui sert de régulateur

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crade la haine le 02/10/2026 à 11:41
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 09h32

Le stylo ou le flingue ;
Le doigt sur la connaissance ou sur la gâchette ;
Le savoir ou le désavoir étatique ;
La plume ou l'enclume..

et un camion de pompier en feu. 👌

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Jérémy le 02/10/2026 à 11:40
NewFrenchSociety a écrit le 02/10/2026 à 08h57

La mobilisation lycéenne à Lyon, c’est juste le symptôme clinique d’un modèle politique où LFI, EELV et Doucet produisent mécaniquement du désordre faute de produire du réel : quand on remplace la compétence par le slogan, la stratégie par la posture et la gestion par l’incantation, on finit avec des rues qui ressemblent à la conséquence logique d’un système incapable de tenir debout autrement que par le bruit qu’il génère.

A Lyon que j'ai vu de mes propres yeux hier et vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux dans d'autres villes, nous sommes dans une insurrection ethnique et certainement plus dans une insurrection lycéenne.
Ce n'est qu'à partir d'un bon diagnostic que l'on peut proposer le meilleur remède.

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Pseudomilitant le 02/10/2026 à 11:40

Bravo à l’ultra et l’extrême gauche un grand merci à LFI pour profiter des lycéens comme chair à canon. Par contre on ne parle plus de l’état de délabrement des lycées ou des conditions de travail des profs et des lycéens,dommage ce n’est plus des manifs mais des émeutes ?

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chouine tant que tu le peux le 02/10/2026 à 11:40
Calahann a écrit le 02/10/2026 à 10h52

LFI bien sur mon frère, avec tout ce que g dit en plus qui ne sont pas des options en plus 🫠
Merci à touaaaa !

aie !! c'est incompréhensible 🙄 st jean de dieu ne t'as pas fourni tes pilules 🤣

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Césarion le 02/10/2026 à 11:38
papyrebel a écrit le 02/10/2026 à 11h02

Pour faire cesser rapidement cette " chienlit" il suffit de neutraliser Monsieur Mélenchon et réclamer l'interdiction de LFI comme savent si bien le faire " les Gauchistes" à l'encontre de certains partis politiques . Le citoyen lambda paye les dégradations commises sur les biens privés et publics et les petits C...continuent à casser car rien de concret et efficace n'est fait pour stopper ces émeutes et palier à la faiblesse du Gouvernement.

ou alors plus démocratique TU DONNES DES BONNES CONDITIONS D'EDUCATION AUX LYCEENS

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