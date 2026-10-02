Mise à jour à 12h20 : A la mi-journée, 28 établissements étaient toujours impactés par le mouvement lycéen. "De manière générale, les forces de l'ordre font face à des escarmouches", précisent les services de la Préfecture. Le nombre d'interpellation a progressé, passant de 17 ce matin à 26 ce vendredi midi.

Mise à jour à 10h43 : Le bilan s’alourdit dans le Rhône. Selon les dernières informations communiquées par les autorités, 28 établissements ont désormais été impactés depuis le début de la matinée.

Les forces de l’ordre ont procédé à 17 interpellations, dont 12 en zone police et cinq en zone gendarmerie. Ce nouveau bilan intervient alors que de fortes tensions ont notamment éclaté plus tôt aux abords du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Mise à jour à 9h15 : De fortes tensions ont éclaté ce vendredi matin aux abords du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon.

🔴 Après les incidents, plusieurs groupes quittent les abords immédiats du lycée Édouard-Herriot. Certains se dirigent notamment vers le secteur Foch. pic.twitter.com/LfEGrgK3wM — Lyon Mag (@lyonmag) October 2, 2026

Mise à jour à 9h00 : Plusieurs chants antifascistes et slogans revendicatifs ont été entendus, tandis que quelques lycéens provoquaient les forces de l’ordre. La situation s’est ensuite tendue : les policiers sont intervenus pour disperser le rassemblement et ont fait usage à plusieurs reprises de moyens lacrymogènes. Plusieurs lycéens se sont retrouvés au sol lors de l’intervention et quelques interpellations ont été constatées sur place.

🔥 La situation se tend aux abords du lycée Édouard-Herriot. Des poubelles sont incendiées à proximité de l'établissement alors que la mobilisation lycéenne se poursuit à Lyon. pic.twitter.com/vb8s11u0Kr — Lyon Mag (@lyonmag) October 2, 2026

Article initial : Après une journée de jeudi marquée par des incidents et 38 interpellations, de nouveaux rassemblements et actes isolés sont recensés ce vendredi 2 octobre.

Selon un premier bilan communiqué dans la matinée par les services de l'État, onze établissements ont été impactés, parmi lesquels huit lycées, deux collèges et une université.

Des tirs de mortiers et des poubelles incendiées

Des actes isolés ont été constatés au cours de la matinée, avec notamment des incendies de poubelles et des tirs de mortiers.

Trois rassemblements ont également été signalés : devant le lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon, le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement, ainsi qu'à l'Université Lyon 3.

À Vaulx-en-Velin, des faits significatifs ont par ailleurs été recensés aux abords des collèges Aimé-Césaire et Henri-Barbusse.

Les forces de sécurité intérieure restent mobilisées afin de disperser les attroupements et de permettre aux élèves de rejoindre leurs établissements.

Des restrictions renforcées ce vendredi

Face aux débordements enregistrés depuis le début de la semaine, la préfecture du Rhône avait renforcé son dispositif pour cette nouvelle journée de mobilisation.

Les rassemblements revendicatifs sont notamment interdits de 6 heures à 18 heures dans un rayon de 100 mètres autour de 44 établissements assurant leurs cours à distance. Ces périmètres concernent Lyon mais aussi plusieurs communes de la métropole et du Rhône.

Les autorités ont également encadré l'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'artifices et d'articles pyrotechniques. La distribution, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburants sont également interdits.

Ces mesures interviennent après plusieurs jours de tensions. Jeudi 1er octobre, 41 établissements avaient été concernés et 38 personnes interpellées dans le Rhône. Jeudi soir, le parquet de Lyon faisait par ailleurs état de 85 personnes, principalement mineures, placées en garde à vue depuis mardi pour des infractions présumées commises en marge des rassemblements.