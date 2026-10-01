Mise à jour à 18h40 : Aucune nouvelle interpellation n'a été menée au cours de l'après-midi. Dans un communiqué, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, et la rectrice Anne Bisagni-Faure, condamnent "avec la plus grande fermeté les faits de violence observés" et disent soutenir les "équipes éducatives et les forces de l’ordre qui restent pleinement mobilisées, ensemble, afin que enseignants, lycéens et collégiens puissent accéder à leurs établissements et que les cours puissent se dérouler dans les meilleures conditions". Ces derniers "rappellent l'importance du dialogue" et "appellent au calme".

Mise à jour à 17h00 : Depuis mardi, 85 personnes, principalement mineures, suspectées d’avoir participé à la commission d’infractions en marge des rassemblements devant les établissements d’enseignement ont été interpellées et placées en garde à vue, a indiqué le Parquet de Lyon. Les enquêtes portent notamment sur les infractions de violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique, dégradations et dégradations par moyen dangereux du bien d’autrui, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens lors de manifestation sur la voie publique.

Sept mineurs ont été déférés devant le juge des enfants et un majeur a été déféré selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Onze mineurs et un majeur ont été poursuivis aux fins de comparaitre ultérieurement devant la juridiction de jugement et 33 personnes ont fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites, précise le Parquet.

Mise à jour à 15h00 : La situation s’est désormais apaisée dans le Rhône, selon le dernier point communiqué par la préfecture.

Au total, 41 établissements ont été concernés par les mouvements ce jeudi 1er octobre. Les forces de l’ordre ont procédé à 38 interpellations au cours de la journée. Le bilan des blessés reste inchangé, avec trois personnes légèrement blessées.

Mise à jour à 12h30 : A la mi-journée, 40 établissements ont été concernés par les mouvements dans le Rhône. Ce sont en tout 34 personnes qui ont été interpellées. Les incidents ont fait 15 blessés légers.

Mise à jour à 11h00 : Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture, 36 établissements sont désormais concernés par les rassemblements. Les forces de l’ordre ont procédé à 17 interpellations depuis le début de la journée. Trois personnes légèrement blessées ont également été prises en charge.

Mise à jour à 10h19 : Le bilan s’alourdit au fil de la matinée dans le Rhône. Selon un nouveau point de situation communiqué par la préfecture, dix personnes ont désormais été interpellées dans le cadre des rassemblements : huit en zone police et deux en zone gendarmerie. Trois personnes ont également été légèrement blessées, parmi lesquelles un CRS.

Mise à jour : La situation reste tendue ce jeudi matin à Lyon. Cinq individus (3 en zone police et 2 en zone gendarmerie) ont été interpellés depuis le début de la matinée dans le cadre des rassemblements, selon la préfecture du Rhône. Aux abords du lycée Colbert, de nombreux tirs de mortiers ont été effectués par un groupe hostile. Face à la situation, le dispositif des forces de l’ordre a été renforcé sur place.

Article initial 9h41 : Les premiers rassemblements ont débuté peu avant 7h ce jeudi 1er octobre devant plusieurs établissements scolaires du Rhône.

Face aux violences constatées mardi et mercredi, les forces de l'ordre ont été déployées tôt dans la matinée. La préfecture indique avoir mis en place un dispositif destiné à être "robuste et réactif".

27 établissements déjà concernés

Selon un premier bilan communiqué par les services de l'État, 27 établissements du Rhône sont concernés par des rassemblements ce jeudi matin, parmi lesquels cinq collèges.

Des tirs de mortiers d'artifice ont déjà été constatés aux abords de plusieurs établissements : les lycées Aragon à Givors, Beltrame à Meyzieu et Gustave-Eiffel à Brignais, mais aussi les collèges Jean-Jaurès à Villeurbanne, Henri-Barbusse à Vaulx-en-Velin et Victor-Schoelcher dans le 9e arrondissement de Lyon.

Dans ce dernier établissement, un collégien a été légèrement blessé, précise la préfecture.

Un important incendie s’est par ailleurs déclaré ce jeudi matin devant le lycée Lumière, boulevard des États-Unis, à Lyon. La façade de l’établissement a pris feu, nécessitant l’intervention rapide des sapeurs-pompiers. Le trafic est perturbé sur le boulevard ainsi que sur la ligne de tramway T4.

La situation est également suivie de près devant le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement de Lyon, où un rassemblement important est signalé. Aucun débordement n'y avait toutefois été constaté au moment du dernier point de situation.

Jeudi 1er octobre. Rassemblement étudiants et blocages des lycées et universités pour des conditions "d'études dignes". -> Suivez en direct ces rassemblements à Lyon sur le Twitter de LyonMag. pic.twitter.com/2kt7JfrGkq — Lyon Mag (@lyonmag) October 1, 2026

Les forces de l'ordre interviennent ponctuellement

Les forces de sécurité interviennent ponctuellement devant les établissements concernés afin de « faire cesser les actes de violences et de dégradation » et de dégager les accès lors des tentatives de blocage, selon la préfecture.

Cette nouvelle matinée intervient après deux journées particulièrement agitées à Lyon et dans la métropole. Mardi et mercredi, les rassemblements avaient donné lieu à des jets de projectiles, des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de poubelles, des dégradations et plusieurs tentatives de blocage.

Le dernier bilan communiqué mercredi faisait état de 75 interpellations en deux jours et de 15 blessés, dont sept policiers et un gendarme. Neuf établissements avaient également dû être confinés après des intrusions.

Le mouvement national, débuté lundi, avait connu ses premiers débordements importants dans l'agglomération lyonnaise à partir de mardi.