Mise à jour à 18h40 : Aucune nouvelle interpellation n'a été menée au cours de l'après-midi. Dans un communiqué, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, et la rectrice Anne Bisagni-Faure, condamnent "avec la plus grande fermeté les faits de violence observés" et disent soutenir les "équipes éducatives et les forces de l’ordre qui restent pleinement mobilisées, ensemble, afin que enseignants, lycéens et collégiens puissent accéder à leurs établissements et que les cours puissent se dérouler dans les meilleures conditions". Ces derniers "rappellent l'importance du dialogue" et "appellent au calme".
Mise à jour à 17h00 : Depuis mardi, 85 personnes, principalement mineures, suspectées d’avoir participé à la commission d’infractions en marge des rassemblements devant les établissements d’enseignement ont été interpellées et placées en garde à vue, a indiqué le Parquet de Lyon. Les enquêtes portent notamment sur les infractions de violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique, dégradations et dégradations par moyen dangereux du bien d’autrui, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens lors de manifestation sur la voie publique.
Sept mineurs ont été déférés devant le juge des enfants et un majeur a été déféré selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Onze mineurs et un majeur ont été poursuivis aux fins de comparaitre ultérieurement devant la juridiction de jugement et 33 personnes ont fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites, précise le Parquet.
Mise à jour à 15h00 : La situation s’est désormais apaisée dans le Rhône, selon le dernier point communiqué par la préfecture.
Au total, 41 établissements ont été concernés par les mouvements ce jeudi 1er octobre. Les forces de l’ordre ont procédé à 38 interpellations au cours de la journée. Le bilan des blessés reste inchangé, avec trois personnes légèrement blessées.
Mise à jour à 12h30 : A la mi-journée, 40 établissements ont été concernés par les mouvements dans le Rhône. Ce sont en tout 34 personnes qui ont été interpellées. Les incidents ont fait 15 blessés légers.
Mise à jour à 11h00 : Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture, 36 établissements sont désormais concernés par les rassemblements. Les forces de l’ordre ont procédé à 17 interpellations depuis le début de la journée. Trois personnes légèrement blessées ont également été prises en charge.
Mise à jour à 10h19 : Le bilan s’alourdit au fil de la matinée dans le Rhône. Selon un nouveau point de situation communiqué par la préfecture, dix personnes ont désormais été interpellées dans le cadre des rassemblements : huit en zone police et deux en zone gendarmerie. Trois personnes ont également été légèrement blessées, parmi lesquelles un CRS.
Mise à jour : La situation reste tendue ce jeudi matin à Lyon. Cinq individus (3 en zone police et 2 en zone gendarmerie) ont été interpellés depuis le début de la matinée dans le cadre des rassemblements, selon la préfecture du Rhône. Aux abords du lycée Colbert, de nombreux tirs de mortiers ont été effectués par un groupe hostile. Face à la situation, le dispositif des forces de l’ordre a été renforcé sur place.
Article initial 9h41 : Les premiers rassemblements ont débuté peu avant 7h ce jeudi 1er octobre devant plusieurs établissements scolaires du Rhône.
Face aux violences constatées mardi et mercredi, les forces de l'ordre ont été déployées tôt dans la matinée. La préfecture indique avoir mis en place un dispositif destiné à être "robuste et réactif".
27 établissements déjà concernés
Selon un premier bilan communiqué par les services de l'État, 27 établissements du Rhône sont concernés par des rassemblements ce jeudi matin, parmi lesquels cinq collèges.
Des tirs de mortiers d'artifice ont déjà été constatés aux abords de plusieurs établissements : les lycées Aragon à Givors, Beltrame à Meyzieu et Gustave-Eiffel à Brignais, mais aussi les collèges Jean-Jaurès à Villeurbanne, Henri-Barbusse à Vaulx-en-Velin et Victor-Schoelcher dans le 9e arrondissement de Lyon.
Dans ce dernier établissement, un collégien a été légèrement blessé, précise la préfecture.
Un important incendie s’est par ailleurs déclaré ce jeudi matin devant le lycée Lumière, boulevard des États-Unis, à Lyon. La façade de l’établissement a pris feu, nécessitant l’intervention rapide des sapeurs-pompiers. Le trafic est perturbé sur le boulevard ainsi que sur la ligne de tramway T4.
La situation est également suivie de près devant le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement de Lyon, où un rassemblement important est signalé. Aucun débordement n'y avait toutefois été constaté au moment du dernier point de situation.
Jeudi 1er octobre. Rassemblement étudiants et blocages des lycées et universités pour des conditions "d'études dignes". -> Suivez en direct ces rassemblements à Lyon sur le Twitter de LyonMag. pic.twitter.com/2kt7JfrGkq— Lyon Mag (@lyonmag) October 1, 2026
Les forces de l'ordre interviennent ponctuellement
Les forces de sécurité interviennent ponctuellement devant les établissements concernés afin de « faire cesser les actes de violences et de dégradation » et de dégager les accès lors des tentatives de blocage, selon la préfecture.
Cette nouvelle matinée intervient après deux journées particulièrement agitées à Lyon et dans la métropole. Mardi et mercredi, les rassemblements avaient donné lieu à des jets de projectiles, des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de poubelles, des dégradations et plusieurs tentatives de blocage.
Le dernier bilan communiqué mercredi faisait état de 75 interpellations en deux jours et de 15 blessés, dont sept policiers et un gendarme. Neuf établissements avaient également dû être confinés après des intrusions.
Le mouvement national, débuté lundi, avait connu ses premiers débordements importants dans l'agglomération lyonnaise à partir de mardi.
Et en français, avec des phrases bien construites, ça donne quoi ?Signaler Répondre
Rien compris, si une évidence, il me semble que l ETA n existe plus ?
Tu confirme dans ton premier paragraphe ce que je regrette..Signaler Répondre
Il suffis qu'il y ait un drapeau de la Palestine pour que ceux qui n'en peuvent plus ne veulent pas manifester pour ne pas etre assimilé à des gens qui pensent autrement et vice et versa...
Je trouve cela dommage voila tout, pour moi toutes les composantes du peuple sont dans la merde et tant qu'on ne met pas nos petites querelle de côté ca empirera...
Mais ils ont gagner, ils suffis de lire les commentaires ici pour s'en apercevoir..
Chacun manifestera dans son coin, la c'est les jeunes, demain ca sera les routiers, ensuite les agriculteurs, puis les pompiers, les policiers et les enseignants..
Comment pouvez vous affirmer de telles inepties?Signaler Répondre
Endoctrinée? Naive? profondément stupide?
Tous ceux qui ont la parole, le pouvoir, le titre, aujourd'hui sont complices et coupables de trahison au peuple et à la nation
Tous sommes responsables d'avoir cru, occulté laissé faire
Vous ne payez pas pour cette casse ! vous ne payez pas pour les chomeurs immigrés ou cette jeunesse de sauvages gatés
Vous payez les chauffeurs de ministre, le train de vie de tous ces improductifs qui permettent ce massacre populaire et national
nos députés europeens qui en plus de nous voler, obtiennent une retraite à taux plein avec un seul mandat de 3? 5 ans? cumulable pendant que nous montrons du doigt nos retraités classés riches à partir de 2000€!!!!
Mettez la casse sur la dette comme cela vous vous sentirez moins flouée, puis prenez à votre compte la coke du boss, ses 20000€ de coiffeurs semaine, les centaure et flashballs pour vous eborgner plutot que des canadairs ou des hopitaux fonctionnels et accessibles aux campagnes
Je ne politise rien, je vous conteste par amitié, virons les voleurs de millions avant les profiteurs de cts
Reprenons ensemble les vrais dépenses, les vrais abus, et là vos politiques et opignons constructives pourront être debattues,
Cessez de juger ce que l'on vous oblige a regarder
le RN est aux francais et à la France ce qu'ISRAEL est au juifs
un abus de faiblesse et de pouvoir sur une population aveuglée par la propagande
les socialos menteurs profiteurs qui n en sont pas aux bancs des accusés
Nous exigeons des comptes des coupables! sans cela, sans justice et verité, bouffons notre merde, ou entre nous, c est que nous sommes devenus dès lors
en attendant la haine vise les innocents et les ordures se régalent opulents s'octroyant le droit de violer nos enfants, nos femmes n'étant plus assez rassasiantes
Non je ne pense pasSignaler Répondre
l'électorat LFI est très solide, on a vraiment parfois un total lavage de cerveaux car ils ont plusieurs "réseaux".
j'ai vu des amis rebeux devenir LFI très rapidement alors qu'ils n'ont strictement rien à voir avec ce que prône LFI. Ils sont contre l'assistanat, veulent que les gens bossent, que les sauvages finissent en taule pour longtemps (voir plus...). Mais ils votent LFI ???
J'ai fais bugger une amie rebeux dernièrement. Mère ultra-protectrice et quand on discute du périscolaire, elle est d'avis assez trancher sur ce qu'on doit faire aux pédophiles (solution assez radicale). Quand je lui ai dis que Coquerel (idéologue LFI) parlait de réhabilitation des violeurs de nourrissons (lorsque la gauche a voté contre la perpétuité réelle des pédophiles en série) ben elle a buggé , le regard est parti dans le vide, je voyais ses pupilles bougées dans tous les sens ... mais au final l'idéologie LFI a pris le dessus sur son avis personnel de mère.
Etonnant non? Pas vraiment en réalité car je le dis sur une certaine population on a réellement une sorte de lavage de cerveau car ils baignent continuellement dans cette atmosphère et sont branchés en continu sur radio Nova qui est un canal LFIste assez puissant.
En 2027, je vote pour le parti qui aura dissous LFI, déchu de tous leurs mandats les élus, poursuivis et fait condamner les cadres, gourou de la meute en premier .Signaler Répondre
....quand je dis condamner, pas du sursis, la geôle, la vraie, celle où ils ont plaisir a aller voir les anciens chefs d état comme SARKOZY......
Rejoindre quoi ? des décérébrés uniquement d'ultra gauche qui cassent pour casser et qui parlent de palestine sans même savoir ou cela se trouve?Signaler Répondre
les jeunes "honnêtes" dont vous parlez, ne veulent pas passer leur vie à vivre d'alloc mais ils bosseront très dur pour payer les allocs de ceux qui brulent en ce moment car voilà on a décidé au sommet que les "pigeons" doivent toujours payer.
Ce n'est pas dans l'intérêt de la gauche que les jeunes sans sorte dans la vie ou que les pauvres sortent de la précarité car notre gauche vit grâce à la pauvreté et il lui faut de plus en plus de pauvres pour se maintenir et donc avoir les postes d'élus et autres grassement payés... une bonne vieille oligarchie de privilégiés qui vit sur la misère comme dans tout bon pays dictatorial ou communiste
les Castro sont multimillionnaires pendant que les cubains crèvent la dalle c'est le système que veut Mélenchon car il le sort en exemple continuellement, ou son pote Maduro qui était multimilliardaire... pour un ex sénateur millionnaire sur argent public on comprend vite le système.
C'est vrai le gouvernement ne s'attaque pas à ceux qui croquent de tous les cotés, prestations sociales, gratuité etc ..... sans jamais contribuer à quoi que ce soit, je ne parle même pas de travailler, et en plus, en foutant le bordel.Signaler Répondre
Je vous invite à lire un petit livre sorti il y a quelques mois je retrouverais le titre si vous voulez qui révèle la face cachée des personnages historiques (celle non avouable)Signaler Répondre
Etonnant de savoir ce qu'était réellement Gandhi
Mandela aussi mais là Gandhi c'est assez impressionnant quand on voit ce qu'était réellement le personnage dans le privé.
Comme les jeunes imbéciles qui circulent en reprenant la propagande des gauchistes et en mettant des Tee-shirt du Che ... que dire sur le vrai visage? un bourreau pratiquant la torture, homophobe, sans aucune considération pour la femme... pensez vous que nos jeunes cons le savent ?
allez vous renseigner sur Gandhi peut être qu'on ne le citerait pas continuellement comme "exemple".
LFI fout le bordel pour que le RN gagne la présidentielle. Et ensuite, ils déclencheront la véritable insurrection et feront feu de tout bois pour foutre le bordel pendant 5 ans. Ensuite, ils se poseront en sauveur.Signaler Répondre
Des saccages, des actes violents, haineux voire barbares en guise de revendications avec des drapeaux palestiniens, algériens présents sur les lieux : c'est raccord.Signaler Répondre
L idée est de ne plus financer leurs dégradations...Ainsi ils seront en phase avec les conditions de vie qu ils dénoncent en recréant GAZA.....on laisse aussi faire le marché noir pour les denrées alimentaires, la prostitution pour acheter a manger.....pareil que la bas...et on y fait venir tout LFI pour organiser la gestion..Signaler Répondre
Alors là je commençais à croire que vraiment ils croient a leur cause....
En attendant qu ils se taisent et rangent leur drapeau....
Une bonne nouvelle néanmoins: Mélenchon vient de perdre à l'élection présidentielle de 2027Signaler Répondre
LFI doit payer les dégâts ! pauvres jeunes manipulés gachent leur scolarité et peu de revendications LFI responsable Melanchon doit être arrêté !Signaler Répondre
Les catholiques se réunissent a plus de 1,5 million, pas un vol, pas une agression, des policiers applaudis.Signaler Répondre
LFI organise les manifestations lycéennes, plus de 150 policiers blessés, des millions de degat que nous devrons tous payer ...
A votre avis qui fait le plus rêver ?
Je n'ai pas dis qu'ils fallait etre violent, je parle de solidarité et de fraternité ...Signaler Répondre
Il pleut c’est à cause de LFI, Aujourd’hui il a du vent, c’est à cause de LFI Il y’a un orage, c’est à cause de LFI La jeunesse est énervé car elle abandonné par un système politique majoritairement à droite depuis 40 ans, mais c’est à cause de LFI. Vous êtes ridicule!!!!!!!Signaler Répondre
Je n'en est pas les moyens, sinon ca serait déjà fait..Signaler Répondre
Allez les rejoindre , sous les drapeaux palestiniens et brûlez des camions de pompiers ! Votre euphémisation massive de ce mouvement de casse prouve ce qu’on sait très bien : vous n’êtes qu’une vieille gauchiasse en fin de cycleSignaler Répondre
Ben non la justice a reconnue que LFI était passionnément antisémite dans le procès contre ENTHOVEN......d ailleurs tellement courageux qu ils ne se sont même pas présentes a l audience..pour les autres aucun acte de justice ne mentionne d antisemitisme..Signaler Répondre
👎👎
Demain les universités !! J’ai bien envie d’aller me faire des gens de la cocarde !Signaler Répondre
Quand ton appart aura pris feu grâce a ces " jeunes " comme c est arrivé lors des émeutes du 29 juin 2023 , on en reparlera monsieur au dessus du lotSignaler Répondre
En corse, aucun blocus...aucun LFI sur l' île ..non plus...🤔Signaler Répondre
Nos ministres envoient les blindés sur les agriculteurs qui ne cassent rien et se couchent devant la racailles et LFI. Après m’être fait avoir deux fois par la macronie, je vais voter pour la première fois de ma vie pour le RN !Signaler Répondre
LFI utilise les mêmes méthodes que le mouvement nazi avec ses jeunesses hitlériennes, le désordre, la peur, l agression ..Signaler Répondre
En 1962, il (nelson madela) quitte l'Afrique du Sud pour la première fois avec le soutien du président tanzanien Julius Nyerere. Il entreprend une tournée continentale pour établir des contacts extérieurs et obtenir le soutien des gouvernements africains dans la LUTTE ARMEE contre Pretoria.Signaler Répondre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
gandhi est mort assassiné si c'est pas de la violence ca.
Si en plus il coupe les retraites aux étrangers n ayant jamais cotises, a l aide médicale d état, aux syndicats, associations, agences.Signaler Répondre
Qu il diminue l' aide au développement pour les pays refusant de récupérer leurs OQTF qui nous coûtent de l' argent il récupère tranquille au minimum plus de 50 milliards d euros.
LFI va faire plier le gouvernement et l’ETA sur plusieurs chose le contraire de l’extrême droite qui passe leur temps à faire des discours et des propositions loin du peuple les français savent très bien que les écoles sont dans un état catastrophique et les jeunes sont avenir bien sûr les retraites qui passent leurs journées à regarder cnews et BFM sont facile à manipuler malheureusement c’est eux qui vote lepen et Bardella sont les ennemis des jeunes et l’espoir et la modernitéSignaler Répondre
Dissolution de LFI et que leurs responsables MELENCHON en premier, soient traduits devant les tribunaux.Signaler Répondre
Bien que le vieux se soit protégé juridiquement pour ne pas être attaque ....c est lui qui décide de toutes les actions et les valident.....
Nicolas l' a toujours finance jusque là, et financer encore son séjour en prison me sied vraiment cette fois .
une preuve que les soutiens lfistes aux lycéens n'ont pas de visé électoraliste et relève juste des convictions.Signaler Répondre
Pas sûr que LFI y gagne, à créer ce chaos, l'opinion est en train de se retourner contre eux.Signaler Répondre
Mandela et Gandhi ont renversé des gouvernants autrement plus sanguinaires que ceux qui nous gouvernent....et federe toute une nation avec un message et des actions non violentes.....ils ont gagné....Signaler Répondre
Preuve en est que la violence divise et ne peut rassembler durablement.
Par contre elle sert ceux qui l entretienne......diviser pour mieux régner..
de quoi être fierSignaler Répondre
https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-pen-et-la-torture-l-histoire-qui-s-ecrit-a-coups-de-temoignages-et-de-traces-3884201
On se croirait à la finale du PSG en ligue des champions. Les cerveaux sont les mêmes en tout cas.Signaler Répondre
Libre à toi d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs.Signaler Répondre
Le gouvernement veut PRÉLEVER 17 pourcents sur les comptes bancaires, Livrets A et assurances-vie oubliés transférés à la Caisse des dépôts, afin de récupérer 1,4 milliard d’euros en 2027. Les titulaires pourront toujours récupérer l’intégralité de leur argent, avec les intérêts. (BFM BusinessSignaler Répondre
Heureusement que les résistants n'ont pas fait comme ça lors des deux dernières guerres ...Signaler Répondre
Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que la France devient et si je comprends qu'on puisse en avoir ras le bol au point de vouloir la quitter, on ne peut pas se résigner à laisser tomber ce beau pays ...
MATIGNON - Ce que décide la cellule interministérielle de crise 🕵️ Origine du mouvement Selon Matignon, les services de renseignement partagent la même analyse : le mouvement serait « organisé par LFI et ses proxys de l’ultragauche ». ⚠️ « Bascule » vers des violences urbaines L’exécutif considère qu’on n’est désormais plus seulement face à des blocages ou des blocus de lycées, mais à des « violences urbaines ». 🏫 Des lycées vont passer en distanciel Matignon estime que la situation « rend impossible la continuité du service public dans certains établissements et expose élèves et personnels ». Le ministre de l’Éducation arrête donc une nouvelle doctrine : dans les prochaines heures, préfets et recteurs vont établir une liste de lycées placés en « protection », avec bascule des cours en distanciel. Le ministre doit détailler le dispositif au 20H ce soir. 🎓 Les organisations lycéennes reçues Le ministre de l’Éducation nationale doit également rencontrer les organisations représentatives des lycéens. ⚖️ Réponse pénale Enfin, le garde des Sceaux réunit cet après-midi les procureurs généraux en visioconférence pour organiser la réponse judiciaire après les interpellations.Signaler Répondre
Ah bon ! Parceque le père Lepen n'a jamais été défendre son pays ni appelé dans l'armée ?Signaler Répondre
Ca c'est du courage,se cacher derrière un masque!Signaler Répondre
Facturation des frais médicaux, et des amendes aux parents, ils sont responsables de leurs enfants,Signaler Répondre
- si pas solvable, la tole
- si non français suppression des aides , et retour au pays
- pour les bi nationaux, suppression nationalité française
C'est dommage de ne pas profiter de la colère de ces jeunes pour que ceux qui en ont marre qu'on leur augmente, loyer, bouffe, energie, essence...Signaler Répondre
Ceux à qui on demande de travailler plus pour avoir droit à une retraite miserable, ceux qui en ont marre de ne pas savoir ou vont leurs impots, ceux qui en ont marre de devoir faire 100km pour trouver les urgences, ceux qui en ont marre de ne jamais voir leur fiche de salaire augmenter..
C'est dommage que tous ceux la ne rejoignent pas le mouvement pour manifester leur colere parce que la c'est une occasion en or que les policiers et l'armée nous rejoignent, si on etait vraiment tous soudé.
Non au lieu de cela on préfère stigmatiser des feux de poubelles et nous sommes incapable de faire front commun pour changer ce systeme qui nous fait crever, car c'est impossible d'être côte à côte tellement les gens se deteste, alors que nous sommes le peuple de France et que c'est tres grave ce qu'il se passe.
Triste réalité, hé ben faites vous la guerre, espérer que vos petit bulletin changeront les choses dans 200 jours et tourner en rond comme des hamsters..
on est bien d'accord tous les deuxSignaler Répondre
Déjà aujourd'hui il a plut, donc la moitié sont retourné chez eux :)Signaler Répondre
grand père sévère!Signaler Répondre
Oui oui, allez du calme, tu vas faire tomber ton IphoneSignaler Répondre
Et pourtant mon grand père, prisonnier de guerre n aurait jamais vote LFI....De même que la grand mère de mon amie juive ayant fui l allemagne nazi ...les temps changent, ...Signaler Répondre
Le NFP, c est a dire PS, PC EELV, LFI, donc vous vous y êtes mis a 4.....un peu comme dans vos attaques avec la jeune garde. ....Signaler Répondre
Et pour nous proposer comme premier ministre une illustre directrice des services financiers de la ville de Paris, qui a coulé les finances....tiens au même moment que sévissait le scandale du périscolaire....
Ça donne vraiment envie de remettre le couvert pour tous ces partis en 2027....
Balayeuse, tronçonneuse, debardeuse, le choix est vaste pour illustrer le travail qu il faudra faire pour démonter ces 40 ans d imposture..
Bisous d Argentine..
toustes une sans faire bouger l 'autre..Signaler Répondre
Soutien aux FDO et aux pompiers agressés par les lycéens!Signaler Répondre
Si cette France vous plait votez Mélenchon ou un macroniste. La France est aux 3/4 ruinée, le boulot est bien commencé. Continuons à faire rire le monde entier.Signaler Répondre