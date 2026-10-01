Un incendie s’est déclaré aux alentours de 3 heures du matin ce jeudi 1er octobre dans un bâtiment industriel situé rue de Provence à Saint-Priest.

Des images impressionnantes du sinistre, montrant notamment l’ampleur des flammes, ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

L'incendie a touché le garage Multimarque auto. 42 sapeurs-pompiers et 15 engins ont été mobilisés. Les opérations se sont poursuivies jusqu’aux environs de 6h.

Le sinistre a touché le garage Multimarque auto. Face à l’ampleur des flammes, 42 sapeurs-pompiers et 15 engins ont été mobilisés. Les opérations se sont poursuivies jusqu’aux environs de 6h.

1 500 m² détruits par les flammes

Aucune victime n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Environ 1 500 m² de locaux ont été détruits par l’incendie. Plusieurs véhicules légers auraient également été ravagés par les flammes.

À ce stade, l’origine du feu n’est pas connue.

Le garage avait été fermé administrativement fin 2025

Cet établissement avait déjà fait parler de lui quelques mois auparavant. En décembre 2025, la préfecture avait prononcé une fermeture administrative de trois mois à la suite d’un contrôle mené dans le cadre du Codaf.

Cette opération, à laquelle avaient notamment participé policiers, Urssaf, services fiscaux et services départementaux, avait conduit les autorités à relever des faits de travail dissimulé et de dissimulation d’activité. Des travailleurs étrangers en situation irrégulière avaient notamment été évoqués par l’administration.