Un avion avec près de 200 passagers dérouté en urgence vers Lyon après un départ de feu à bord

Samedi soir, un Airbus A321-200 de Lufthansa assurant la liaison entre Francfort et Lisbonne a été contraint de se dérouter vers Lyon après un départ de feu à bord.

L’incident s’est produit sur le vol LH1170 et concernait une batterie externe appartenant à l’un des passagers. Selon les informations communiquées par la compagnie et rapportées par l’AFP, l’équipage est rapidement intervenu pour placer la batterie dans un sac de protection adapté aux batteries au lithium.

Une situation d’urgence déclarée avant l’atterrissage

Alors que l’appareil transportait 198 passagers, les pilotes ont décidé de ne pas poursuivre leur trajet jusqu’à Lisbonne. Une situation d’urgence a été déclarée afin de permettre à l’avion d’être prioritaire pour son atterrissage à Lyon.

L’Airbus s’est finalement posé sans incident peu avant 20 heures GMT. Aucun blessé n’a été recensé et les passagers ont pu quitter normalement l’appareil.

Les 198 voyageurs et les six membres d’équipage ont ensuite passé la nuit à l’hôtel. Leur voyage vers la capitale portugaise a pu reprendre dimanche.