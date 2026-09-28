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Un avion avec près de 200 passagers dérouté en urgence vers Lyon après un départ de feu à bord

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Un avion avec près de 200 passagers dérouté en urgence vers Lyon après un départ de feu à bord
Un avion avec près de 200 passagers dérouté en urgence vers Lyon après un départ de feu à bord

Un imprévu en plein vol qui a conduit l’équipage à modifier son itinéraire.

Samedi soir, un Airbus A321-200 de Lufthansa assurant la liaison entre Francfort et Lisbonne a été contraint de se dérouter vers Lyon après un départ de feu à bord.

L’incident s’est produit sur le vol LH1170 et concernait une batterie externe appartenant à l’un des passagers. Selon les informations communiquées par la compagnie et rapportées par l’AFP, l’équipage est rapidement intervenu pour placer la batterie dans un sac de protection adapté aux batteries au lithium.

Une situation d’urgence déclarée avant l’atterrissage

Alors que l’appareil transportait 198 passagers, les pilotes ont décidé de ne pas poursuivre leur trajet jusqu’à Lisbonne. Une situation d’urgence a été déclarée afin de permettre à l’avion d’être prioritaire pour son atterrissage à Lyon.

L’Airbus s’est finalement posé sans incident peu avant 20 heures GMT. Aucun blessé n’a été recensé et les passagers ont pu quitter normalement l’appareil.

Les 198 voyageurs et les six membres d’équipage ont ensuite passé la nuit à l’hôtel. Leur voyage vers la capitale portugaise a pu reprendre dimanche.

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8 commentaires
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Effectivement, éclaire-nous le 28/09/2026 à 18:56
Effectivement a écrit le 28/09/2026 à 17h36

Tragédie évitée par le professionnalisme des membres de l'équipage.
Par contre, combien de logements sont détruits par les flammes entraînant parfois des décès, suite à des batteries qui s'enflamment en pleine nuit, lors de charge.
Batterie de vélo, de trotinette, de smartphones ou d'ordinateur ??

Justement, combien ?
C'est bien joli ce genre de commentaire qui est en fait juste là pour parler de trottinettes (de leur batterie).
Je vais te donner un chiffre pour faciliter ta réflexion (tu peux vérifier, ces chiffres sont publics) :
Il y a environ 25 incendies pour 100 000 véhicules électriques, contre 1 530 pour 100 000 véhicules thermiques.

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Sors de ton trou le 28/09/2026 à 18:52
Gabrielle Marie a écrit le 28/09/2026 à 12h53

Les batteries externes au lithium sont bien interdites dans les avions il me semble ? Si oui encore un neuneu plus malin que les autres à enfreindre les règles et de par là même mettre la vie des autres en danger.

Ben non, elles sont autorisées, mais avec une certaine limite de puissance. Ensuite elles ne doivent plus être mises dans un sac, mais dans le filet devant son siège pour être visibles et accessibles à tout instant.

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Effectivement le 28/09/2026 à 17:36

Tragédie évitée par le professionnalisme des membres de l'équipage.
Par contre, combien de logements sont détruits par les flammes entraînant parfois des décès, suite à des batteries qui s'enflamment en pleine nuit, lors de charge.
Batterie de vélo, de trotinette, de smartphones ou d'ordinateur ??

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CQQFD69! le 28/09/2026 à 17:20

Allons chercher leur logique de contrôles quand les agents vous font changer les trousses transparentes de transports de produits de toilettes, et dans le meme temps laissent passer des batteries qui peuvent surchauffer ou exploser...

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Gabrielle Marie le 28/09/2026 à 12:53

Les batteries externes au lithium sont bien interdites dans les avions il me semble ? Si oui encore un neuneu plus malin que les autres à enfreindre les règles et de par là même mettre la vie des autres en danger.

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Bonjour bonjour le 28/09/2026 à 12:31
Vivement les avions électriques. a écrit le 28/09/2026 à 10h52

Ce n’est pas le premier incident de ce type.

Et alors ce n'est pas la faute d,"Airbus ?

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Et aprés? le 28/09/2026 à 11:56

France : vers une nouvelle taxe routière annuelle pour compenser la baisse des recettes de l'État?
Avec une consommation d'essence en baisse liée à la flambée des prix et l'augmentation des ventes de voitures électriques, les taxes rentrent moins dans les caisses de l'État. En France, le manque à gagner dans les années qui viennent sera tel qu'un institut propose le retour de la vignette annuelle pour les automobilistes. Une nouvelle fiscalité routière qui viendrait compenser la baisse des recettes de la taxe sur les carburants, sans baisser cette dernière.

Continuez comme ça! ça va pas tarder a péter!!!!

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Vivement les avions électriques. le 28/09/2026 à 10:52

Ce n’est pas le premier incident de ce type.

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