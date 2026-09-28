Transports

Trottinettes électriques à Lyon : casque et gilet réfléchissant obligatoires dès ce lundi

Suivez-nous sur Google
Trottinettes électriques à Lyon : casque et gilet réfléchissant obligatoires dès ce lundi

Fin des trajets tête nue : un arrêté préfectoral impose le casque et le gilet rétro-réfléchissant aux utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés dans le Rhône et la métropole de Lyon.

La mesure entre en vigueur ce lundi 28 septembre. Elle concerne les trottinettes électriques, mais aussi les gyropodes, monoroues et hoverboards. Les habitués de la trottinette en tenue légère vont devoir revoir leur équipement.

Ce lundi 28 septembre, un contrôle routier a été organisé en présence des forces dans l’ordre, dans le but de “sensibiliser” les usagers à ces nouvelles mesures. 

Entre le square Jussieu et le pont Lafayette, dans le 3e arrondissement de Lyon, les policiers ont arrêté des cyclistes pour une opération de prévention. Des bénévoles d’une association de sécurité routière leur ont remis des gilets rétroréfléchissants.

Présent aux côtés de Laurent Bosetti, adjoint à la Ville de Lyon chargé des mobilités, Antoine Guérin, préfet délégué à la sécurité dans le Rhône, a rappelé le montant de la sanction : "L’amende est de 135 euros".

La préfecture du Rhône justifie cet arrêté par la hausse des accidents corporels impliquant ces engins.

Elle en recense 870 entre 2021 et 2025, pour 840 blessés et 11 morts. Selon ses chiffres, leur nombre a bondi de plus de 44 % en 2025 par rapport à 2024. En 2026, le bilan atteint déjà 187 accidents, 194 blessés et deux décès.

Les médecins de l’hôpital Femme Mère Enfant de Lyon voyaient la mesure venir : dans une étude publiée en juillet, ils alertaient sur la gravité des chutes en trottinette électrique, souvent aggravées par l’absence de casque. Le nombre d’enfants nécessitant un avis neurochirurgical après un tel accident est passé d’un cas en 2021 à 25 en 2025.

Depuis avril 2026, l’hôpital accueille environ vingt jeunes accidentés par mois en salle de déchocage, dont un quart sont directement admis en réanimation pédiatrique, selon les Hospices civils de Lyon.

La trottinette a beau avoir l’air moins redoutable qu’une moto, les traumatismes crâniens, eux, ne font pas toujours la différence.

Tags :

trottinettes électriques

hoverboard

accident de la route

port du casque

0-50 sur 89 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La bande à bagnon? le 29/09/2026 à 17:22
trotinons a écrit le 29/09/2026 à 14h15

j'ai fait la même constatation : il doit y avoir un lobby des trottinettes...actif sur ce forum avec des réflexions idiotes

Allez savoir

Signaler Répondre
avatar
Le grand cirque le 29/09/2026 à 16:41

Qui n a pas vu deux gogols sans casque sur une trotte et un trottoir?
C est la routine,font même des roues arriere

Signaler Répondre
avatar
Trop de victimes le 29/09/2026 à 14:53

Il a fallut 5 ans à Doucet pour réagir ?

Signaler Répondre
avatar
trotinons le 29/09/2026 à 14:15
Flolan a écrit le 29/09/2026 à 08h51

Je crois que les écervelés sont surtout dans ce fil de commentaire... Jamais vu un tel ramassis de réac'... Quelle gangrène...Allez-y les gars votez RN droit dans vos bottes, ils vont régler tous les problèmes c'est sûr.
Rendez-vous dans 5 ans où vous pleurerez que c'est à cause de l'Europe, à cause des magistrats, à cause de France Inter... Que la situation s'est encore détériorée.
Comme font les anglais qui ont débilement voté le brexit.

La solution ? Déjà se demander pourquoi il y a tant de dialogues de sourd dans notre pays.

j'ai fait la même constatation : il doit y avoir un lobby des trottinettes...actif sur ce forum avec des réflexions idiotes

Signaler Répondre
avatar
Pas étonné le 29/09/2026 à 13:24
Ceci explique cela a écrit le 29/09/2026 à 11h59

Cet arrêté préfectoral est illégal. C'est juste un effet d'annonce. Le préfet est un proche de Wauquiez et Sarselli...

C'est juste une mesure anti-trottinette, une vengeance du clan sarcelli wauquiez oliver.

Signaler Répondre
avatar
Et donc ??? le 29/09/2026 à 12:19
ordrejuste a écrit le 28/09/2026 à 16h07

Non ce n'est pas cela.
En premier lieu beaucoup d'accidents on lieu sans qu un automobiliste soit impliqué. Il suffit de se prendre un obstacle ou un trou sur la chaussée en roulant à 70 km/h comme le font certains avec leurs engins débridés.
Ensuite, ce n'est pas parce qu une automobile est impliquée qu'elle est responsable.
Aujourd'hui les jeunes ne marchent plus à pieds. Chacun a son engin à 1500 2000 euros et cela déboule de partout sans respecter ni feux, ni sens interdit et en coupant la route.
Les trottinettes auraient dû être proprement interdite.

Les "machins" débridés sont illégaux. Ce n'est donc pas d'un gilet obligatoire dont on a besoin, mais de faire respecter la loi... et donc des contraventions et des contrevenants qui se font arrêter.

Signaler Répondre
avatar
Et ... le 29/09/2026 à 12:17

Ce n'est pas avec un gilet qu'un guignol qui ne respecte rien se mettra à respecter le code de la route.... il sera toujours aussi dangereux pour les autres.

Signaler Répondre
avatar
bassta le 29/09/2026 à 12:04
Jacques20 a écrit le 28/09/2026 à 15h50

Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'arrive pas. Ca arrive fréquemment.

trop fréquent "Une chute à seulement 20 km/h équivaut à l'impact d'une chute d'un étage."(Nord Littoral).

Signaler Répondre
avatar
Ceci explique cela le 29/09/2026 à 11:59
orgentil a écrit le 29/09/2026 à 11h18

Tout les trottineurs croisés hier et ce matin roulaient sans casque ni gilet jaune, et souvent à deux sur leur engin....A quoi sert une interdiction sans communication massive à ce sujet et sans moyens de contrôle et de sanction ? A rien, sinon à faire en sorte que les éventuels accidents ne soient plus couverts par les assurances !

Cet arrêté préfectoral est illégal. C'est juste un effet d'annonce. Le préfet est un proche de Wauquiez et Sarselli...

Signaler Répondre
avatar
Apaisitude le 29/09/2026 à 11:32

C'est bien, la police municipale va enfin s'occuper de tous ces gens qui pourrissent la vie et le quotidien des autres.

Signaler Répondre
avatar
orgentil le 29/09/2026 à 11:18

Tout les trottineurs croisés hier et ce matin roulaient sans casque ni gilet jaune, et souvent à deux sur leur engin....A quoi sert une interdiction sans communication massive à ce sujet et sans moyens de contrôle et de sanction ? A rien, sinon à faire en sorte que les éventuels accidents ne soient plus couverts par les assurances !

Signaler Répondre
avatar
Manel Prenho le 29/09/2026 à 11:08
Jacques20 a écrit le 29/09/2026 à 01h10

A deux, cest dépassé, il y a 2 ou 3 jours, j'en ai vu à 3.

J'en ai vu à 6 sur une trottinette apparemment ils se prennaient pour les gendarmes motorisés lors des défilés du 14 juillet sous Pompidou.

Signaler Répondre
avatar
emlyon le 29/09/2026 à 10:59

courage aux forces de l'ordre qui ne pourront pas faire appliquer cette loi nécessaire contravention à 135 euros pour des mineurs, et des refus d'obtempérer

Signaler Répondre
avatar
Interdiction illégale le 29/09/2026 à 09:17
91Dolores83 a écrit le 29/09/2026 à 06h37

Pourquoi ne pas mettre ces interdictions et obligations sur le plan national?

Ça tombe bien car cette interdiction du préfet du rhone est ILLÉGALE ! Le préfet n'a pas le droit de modifier le code de la route !

Signaler Répondre
avatar
Flolan le 29/09/2026 à 08:51

Je crois que les écervelés sont surtout dans ce fil de commentaire... Jamais vu un tel ramassis de réac'... Quelle gangrène...Allez-y les gars votez RN droit dans vos bottes, ils vont régler tous les problèmes c'est sûr.
Rendez-vous dans 5 ans où vous pleurerez que c'est à cause de l'Europe, à cause des magistrats, à cause de France Inter... Que la situation s'est encore détériorée.
Comme font les anglais qui ont débilement voté le brexit.

La solution ? Déjà se demander pourquoi il y a tant de dialogues de sourd dans notre pays.

Signaler Répondre
avatar
91Dolores83 le 29/09/2026 à 06:37

Pourquoi ne pas mettre ces interdictions et obligations sur le plan national?

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 29/09/2026 à 01:10
ttKC69 a écrit le 28/09/2026 à 19h12

Tout à fait d'accord!
C'est d'ailleurs l'objet de mon autre message.

A deux, cest dépassé, il y a 2 ou 3 jours, j'en ai vu à 3.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 28/09/2026 à 22:56

Plus de trotinettes en libre service comme a paris,, ça limitera la casse.

Signaler Répondre
avatar
Liz le 28/09/2026 à 20:22
Et moi et moi et moi a écrit le 28/09/2026 à 18h30

Il est interdit de monter à 2 sur une trottinette.
De plus, les trottinettes électriques sont interdites en dessous de 14 ans.
Et enfin, les accidents de trottinettistes concernent très majoritairement des mineurs.

Faisons déjà respecter les règles en vigueur avant d'en créer des nouvelles.

Oui et il faut rajouter :
- Les trottinettes doivent être bridées à 25km/h
- interdiction en zones piétonnes
- les mineurs doivent porter un casque
- assurance obligatoire

Pourquoi inventer de nouvelles règles si les lois existantes ne sont pas respectées ni contrôlées ?

Signaler Répondre
avatar
Qidepoule le 28/09/2026 à 20:14

Et c'est combien la contravention pour port de kalach' a trott' ?
Car apparemment ça devient courant.

Signaler Répondre
avatar
Trop Ti Nette le 28/09/2026 à 20:02

Ah la police municipale, déjà qu'elle ne verbalise pas les vélos qui passent à côté d'elle en grillant le feu rouge, j'ai du mal à croire qu'elle va verbaliser les ""pilotes"" de trottinettes !!!!

Signaler Répondre
avatar
spalsh !! le 28/09/2026 à 19:40

il faudrait rendre le bonnet d'âne obligatoire pour les trottinettes et cyclistes avec gilets fluo marqué "écrasez moi"

Signaler Répondre
avatar
lisez bien le 28/09/2026 à 19:28
Les bagnolards sont dangereux a écrit le 28/09/2026 à 17h28

Tiens ! Ça date d'aujourd'hui :
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/un-jeune-homme-grievement-blesse-apres-avoir-ete-percute-a-trottinette-pres-de-lyon

cela ne s'est pas passé en France ...

Signaler Répondre
avatar
Fou le 28/09/2026 à 19:25
Qui est dangereux ? a écrit le 28/09/2026 à 14h08

Jmais vu un trottinettiste tomber seul. Par contre, un automobiliste qui lui rentre dedans malheureusement oui.

Donc les trottinettistes vont devoir porter casque et gilet À CAUSE DES AUTOMOBILISTES, c'est bien ça ?

Quand un conducteur de trottinette roule comme un fou au mépris de toutes les règles et même de son instinct de survie, et qu'il se vautre sur une voiture qui n'a rien demandé, est-ce la faute de l'automobiliste ?
Les "nouvelles mobilités" sont un prétexte à faire n'importe quoi et à accuser les autres quand il y a un problème.
Le code de la route et la prudence c'est pour tout le monde.
Et la nuit, c'est hallucinant la quantité de vélo et trottinette sans éclairage, souvent habillés en noir, et que l'on distingue à peine. Je comprends pas les autorités qui laissent faire.

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 28/09/2026 à 19:14

cette measure est aberrante. qui va controller ? qui va reellement payer? ceux qui ne mettent pas de casque joiner avec leur vie : qu’ils assument!

Signaler Répondre
avatar
ttKC69 le 28/09/2026 à 19:12
Et moi et moi et moi a écrit le 28/09/2026 à 18h30

Il est interdit de monter à 2 sur une trottinette.
De plus, les trottinettes électriques sont interdites en dessous de 14 ans.
Et enfin, les accidents de trottinettistes concernent très majoritairement des mineurs.

Faisons déjà respecter les règles en vigueur avant d'en créer des nouvelles.

Tout à fait d'accord!
C'est d'ailleurs l'objet de mon autre message.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 28/09/2026 à 19:03

Pour verbaliser le soucis c'est de les attraper quand ils ont des trottinettes qui montent à 70 km/h et qui se faufilent vraiment de partout.
Même s'ils les attrapent ils vont donner des noms de ceux qu'ils aiment pas, donc ils n'auront pas d'amende ;-)
Ils vont attraper ceux qui ne veulent pas abîmer leur style capillaire avec un casque c'est tout...

Signaler Répondre
avatar
pas net net le 28/09/2026 à 18:57
Effectivement a écrit le 28/09/2026 à 17h29

Voilà encore une réglementation, qui au prétexte de protéger les usagers est en réalité une couverture que les responsables public tirent afin de ne pas être poursuivi en responsabilité.
Vont ils tout mettre en œuvre pour faire respecter ces obligations, rien n'est moins sûr.
Espérant que les futurs accidentés n'ayant pas respecté la réglementation auront à leurs charge l'ensemble des soins.

Si je vous suis bien, vous préféreriez avoir des responsables publics irresponsables ?

Signaler Répondre
avatar
Heu.. le 28/09/2026 à 18:49
Surtout à LYON a écrit le 28/09/2026 à 18h32

Les trottinettes en libre service, c'est à LYON, utilisées par qui ? en majorité des jeuns sans cervelle, et souvent pas d'ici, si on veut être correct
Qui assume cette connerie, c'est bien la Ville de LYON ? non

Si vous croyez que seuls les étrangers prennent les trotinettes, ce n'est plus seulement le doigt que vous vous fourrez dans l'œil, mais le bras entier.

Signaler Répondre
avatar
Un débile le 28/09/2026 à 18:40

J'ai vu 2 fois un taré en trottinette sans casque sur le périph à hauteur de Parilly.
C'est clair que tout le monde n'a pas l'électricité à tous les étages dans leurs têtes.

Signaler Répondre
avatar
Réalité le 28/09/2026 à 18:34
Les bagnolards sont dangereux a écrit le 28/09/2026 à 17h28

Tiens ! Ça date d'aujourd'hui :
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/un-jeune-homme-grievement-blesse-apres-avoir-ete-percute-a-trottinette-pres-de-lyon

Oui et?
N'étant pas sur place, ça ne change donc en rien, je n'en ai toujours pas vu contrairement à des teottinettistes se vautrant tout seuls.

Signaler Répondre
avatar
Surtout à LYON le 28/09/2026 à 18:32
Jedirai a écrit le 28/09/2026 à 17h33

Je dirai même plus que c'est une carence nationale

Les trottinettes en libre service, c'est à LYON, utilisées par qui ? en majorité des jeuns sans cervelle, et souvent pas d'ici, si on veut être correct
Qui assume cette connerie, c'est bien la Ville de LYON ? non

Signaler Répondre
avatar
Et moi et moi et moi le 28/09/2026 à 18:30
ttKC69 a écrit le 28/09/2026 à 18h16

Alors moi j'ai vu 2 gamins : un frère et une soeur de 15 ans et 13 ans sur la même trotinette sur une piste cyclable. Il n'y avait pas de voiture aux alentours. Ils se sont visiblement éclatés par terre sans l'aide de personne. La petite s'est retrouvé aux urgences.

Il est interdit de monter à 2 sur une trottinette.
De plus, les trottinettes électriques sont interdites en dessous de 14 ans.
Et enfin, les accidents de trottinettistes concernent très majoritairement des mineurs.

Faisons déjà respecter les règles en vigueur avant d'en créer des nouvelles.

Signaler Répondre
avatar
ttKC69 le 28/09/2026 à 18:27
Qui est dangereux ? a écrit le 28/09/2026 à 14h08

Jmais vu un trottinettiste tomber seul. Par contre, un automobiliste qui lui rentre dedans malheureusement oui.

Donc les trottinettistes vont devoir porter casque et gilet À CAUSE DES AUTOMOBILISTES, c'est bien ça ?

Quelle mesure absurde!

Tout le monde est d'accord pour dire que les trotinettistes ont des accidents parce qu'ils font n'importe quoi et ne respectent aucune règle du code de la route.

Mais s'ils ne respectent aucune règle, à quoi ça sert de rajouter de nouvelle règles qui, de toute façon, ne sont pas plus respectées que les anciennes ?

Contrôler le respect du code de la route serait beaucoup plus efficace, et notamment :
* Les 3/4 des trotinettes en circulation peuvent dépasser les 25km/h et sont donc interdites théoriquement. Chacun de ces véhicules devrait donc être détruit, avec une amende pour le propriétaire (et de la prison ferme pour le vendeur)
* Les trotinettistes sont très souvent à 2 sur la même trotinette, rendant le véhicule difficilement contrôlable. Parfois même avec un adulte, accompagné par un gamin de 5 ou 6 ans qui se tient simplement à la barre devant lui!
* Les éclairages sont mal placés et éblouissants risquant de causer des accidents chez les autres usagers!
* Les feux et priorité sont souvent facultatifs pour eux!

Contrôlez plutôt qu'imposer des contraintes qui ne seront pas appliquées!

Signaler Répondre
avatar
Indispensable le 28/09/2026 à 18:26

Un gilet « réfléchissant » pour les sans-cervelle 👍

Signaler Répondre
avatar
ttKC69 le 28/09/2026 à 18:16
Qui est dangereux ? a écrit le 28/09/2026 à 14h08

Jmais vu un trottinettiste tomber seul. Par contre, un automobiliste qui lui rentre dedans malheureusement oui.

Donc les trottinettistes vont devoir porter casque et gilet À CAUSE DES AUTOMOBILISTES, c'est bien ça ?

Alors moi j'ai vu 2 gamins : un frère et une soeur de 15 ans et 13 ans sur la même trotinette sur une piste cyclable. Il n'y avait pas de voiture aux alentours. Ils se sont visiblement éclatés par terre sans l'aide de personne. La petite s'est retrouvé aux urgences.

Signaler Répondre
avatar
Dott ! le 28/09/2026 à 18:16
Jedirai a écrit le 28/09/2026 à 17h33

Je dirai même plus que c'est une carence nationale

Les trottinettes en libre accès ont été supprimés à Paris. Interdites à Montréal et Bruxelles. Lyon on fait quoi !

Signaler Répondre
avatar
Sais tu à quoi on reconnait un gochard le 28/09/2026 à 18:09
Pauvre pauvre a écrit le 28/09/2026 à 17h28

Si tu pouvais interdire de parler, ça nous ferait des vacances. Mange tes miettes et bois un coup 🤣

Il a toujours un sac à dos et il fait du vélo ou de la trottinette en pensant qu'il est dieu.

Signaler Répondre
avatar
Mits le 28/09/2026 à 18:00

maintenant il va falloir faire respecter tout ça pour que ça ait du sens

Signaler Répondre
avatar
Je trouverais ton profil ma poule le 28/09/2026 à 17:58
Pauvre pauvre a écrit le 28/09/2026 à 17h28

Si tu pouvais interdire de parler, ça nous ferait des vacances. Mange tes miettes et bois un coup 🤣

Fais moi confiance

Signaler Répondre
avatar
Stakhanoviste le 28/09/2026 à 17:43
propagandiste a écrit le 28/09/2026 à 16h31

renseignez vous avant de donner des chiffres.
périph lyonnais 2007 2 morts, 2008 1, 2009 3 2010 1...

quelle hécatombe

Vous occultez le nombre d'accidents corporels...je suis très bien placé; j'étais conducteur routier de jour comme de nuit pour une entreprise en périphérie Lyonnaise.

Signaler Répondre
avatar
Ce sont des deux-roues motorisés le 28/09/2026 à 17:35

Donc casque obligatoire au moins.

Signaler Répondre
avatar
Jedirai le 28/09/2026 à 17:33
Ethan a écrit le 28/09/2026 à 17h05

Doucet n'a rien fait, c'est le préfet qui a dû compenser les carences de la ville.

Je dirai même plus que c'est une carence nationale

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 28/09/2026 à 17:29

Voilà encore une réglementation, qui au prétexte de protéger les usagers est en réalité une couverture que les responsables public tirent afin de ne pas être poursuivi en responsabilité.
Vont ils tout mettre en œuvre pour faire respecter ces obligations, rien n'est moins sûr.
Espérant que les futurs accidentés n'ayant pas respecté la réglementation auront à leurs charge l'ensemble des soins.

Signaler Répondre
avatar
Les bagnolards sont dangereux le 28/09/2026 à 17:28
Réalité a écrit le 28/09/2026 à 16h40

Jamais vu de trottinettiste renversé par une voiture. Par contre, des trottinettistes se vautrant parce que présents à deux sur un engin prévu pour une seule personne, oui.

On est réellement obligé de faire des arrêtés préfectoraux parce que des imbéciles sont incapables de se prendre en charge.

Tiens ! Ça date d'aujourd'hui :
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/un-jeune-homme-grievement-blesse-apres-avoir-ete-percute-a-trottinette-pres-de-lyon

Signaler Répondre
avatar
Pauvre pauvre le 28/09/2026 à 17:28
Pauvre bobo a écrit le 28/09/2026 à 15h59

Les voitures sont l'avenir toi tu es la fin d'une civilisation alors mets ton casque et to gilet

Si tu pouvais interdire de parler, ça nous ferait des vacances. Mange tes miettes et bois un coup 🤣

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 28/09/2026 à 17:15

Très bonne nouvelle !!! Certains utilisateurs sont très dangereux pour eux memes et pour les autres.
J'attends qu'au niveau national la sécurité sociale et les mutuelles publient les chiffres concernant le nombre d'accidents, de blessés et parfois malheureusement de morts, ainsi que le cout financier.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 28/09/2026 à 17:12

bravo les bobos pseudos écolos et les délinquants des trottoirs couteront moins cher à la sécu Mais encore faudra t’il que ce soit sévèrement appliqué !

Signaler Répondre
avatar
Vu! le 28/09/2026 à 17:11
Flolan a écrit le 28/09/2026 à 17h03

Adieu la trottinette électrique et à moi la 125 thermique. Quitte à être obligé à porter un casque et un gilet... Faut pas trop pousser mémère dans les orties.

Oh, un troll.

Signaler Répondre
avatar
Ethan le 28/09/2026 à 17:05
Anti verts a écrit le 28/09/2026 à 17h00

Encore un coup de com'. Franchement qui va contrôler ? Il faudrait un policier a chaque coin de rue H24....A Villeurbanne, l'arrêté qui oblige le port du casque depuis le 1er septembre n'est pas respecté : 90% des trotinnettistes ne portent pas le casque (vu hier secteur Charpennes) et ça traverse dans tous les sens ! Donc encore une mesure blabla pour se donner bonne conscience mais qui ne servira à rien. Et Doucet a attendu 6 ans pour mesurer le problème ????? Quelle efficacité.

Doucet n'a rien fait, c'est le préfet qui a dû compenser les carences de la ville.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.