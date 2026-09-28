Trottinettes électriques à Lyon : casque et gilet réfléchissant obligatoires dès ce lundi

La mesure entre en vigueur ce lundi 28 septembre. Elle concerne les trottinettes électriques, mais aussi les gyropodes, monoroues et hoverboards. Les habitués de la trottinette en tenue légère vont devoir revoir leur équipement.

Ce lundi 28 septembre, un contrôle routier a été organisé en présence des forces dans l’ordre, dans le but de “sensibiliser” les usagers à ces nouvelles mesures.

Entre le square Jussieu et le pont Lafayette, dans le 3e arrondissement de Lyon, les policiers ont arrêté des cyclistes pour une opération de prévention. Des bénévoles d’une association de sécurité routière leur ont remis des gilets rétroréfléchissants.

Présent aux côtés de Laurent Bosetti, adjoint à la Ville de Lyon chargé des mobilités, Antoine Guérin, préfet délégué à la sécurité dans le Rhône, a rappelé le montant de la sanction : "L’amende est de 135 euros".

La préfecture du Rhône justifie cet arrêté par la hausse des accidents corporels impliquant ces engins.

Elle en recense 870 entre 2021 et 2025, pour 840 blessés et 11 morts. Selon ses chiffres, leur nombre a bondi de plus de 44 % en 2025 par rapport à 2024. En 2026, le bilan atteint déjà 187 accidents, 194 blessés et deux décès.

Les médecins de l’hôpital Femme Mère Enfant de Lyon voyaient la mesure venir : dans une étude publiée en juillet, ils alertaient sur la gravité des chutes en trottinette électrique, souvent aggravées par l’absence de casque. Le nombre d’enfants nécessitant un avis neurochirurgical après un tel accident est passé d’un cas en 2021 à 25 en 2025.

Depuis avril 2026, l’hôpital accueille environ vingt jeunes accidentés par mois en salle de déchocage, dont un quart sont directement admis en réanimation pédiatrique, selon les Hospices civils de Lyon.

La trottinette a beau avoir l’air moins redoutable qu’une moto, les traumatismes crâniens, eux, ne font pas toujours la différence.