Trottinettes électriques à Lyon : casque et gilet réfléchissant obligatoires dès ce lundi

La mesure entre en vigueur ce lundi 28 septembre. Elle concerne les trottinettes électriques, mais aussi les gyropodes, monoroues et hoverboards. Les habitués de la trottinette en tenue légère vont devoir revoir leur équipement.
Ce lundi 28 septembre, un contrôle routier a été organisé en présence des forces dans l’ordre, dans le but de “sensibiliser” les usagers à ces nouvelles mesures.
Entre le square Jussieu et le pont Lafayette, dans le 3e arrondissement de Lyon, les policiers ont arrêté des cyclistes pour une opération de prévention. Des bénévoles d’une association de sécurité routière leur ont remis des gilets rétroréfléchissants.
Présent aux côtés de Laurent Bosetti, adjoint à la Ville de Lyon chargé des mobilités, Antoine Guérin, préfet délégué à la sécurité dans le Rhône, a rappelé le montant de la sanction : "L’amende est de 135 euros".
La préfecture du Rhône justifie cet arrêté par la hausse des accidents corporels impliquant ces engins.
Elle en recense 870 entre 2021 et 2025, pour 840 blessés et 11 morts. Selon ses chiffres, leur nombre a bondi de plus de 44 % en 2025 par rapport à 2024. En 2026, le bilan atteint déjà 187 accidents, 194 blessés et deux décès.
Les médecins de l’hôpital Femme Mère Enfant de Lyon voyaient la mesure venir : dans une étude publiée en juillet, ils alertaient sur la gravité des chutes en trottinette électrique, souvent aggravées par l’absence de casque. Le nombre d’enfants nécessitant un avis neurochirurgical après un tel accident est passé d’un cas en 2021 à 25 en 2025.
Depuis avril 2026, l’hôpital accueille environ vingt jeunes accidentés par mois en salle de déchocage, dont un quart sont directement admis en réanimation pédiatrique, selon les Hospices civils de Lyon.
La trottinette a beau avoir l’air moins redoutable qu’une moto, les traumatismes crâniens, eux, ne font pas toujours la différence.
Allez savoirSignaler Répondre
Qui n a pas vu deux gogols sans casque sur une trotte et un trottoir?Signaler Répondre
C est la routine,font même des roues arriere
Il a fallut 5 ans à Doucet pour réagir ?Signaler Répondre
j'ai fait la même constatation : il doit y avoir un lobby des trottinettes...actif sur ce forum avec des réflexions idiotesSignaler Répondre
C'est juste une mesure anti-trottinette, une vengeance du clan sarcelli wauquiez oliver.Signaler Répondre
Les "machins" débridés sont illégaux. Ce n'est donc pas d'un gilet obligatoire dont on a besoin, mais de faire respecter la loi... et donc des contraventions et des contrevenants qui se font arrêter.Signaler Répondre
Ce n'est pas avec un gilet qu'un guignol qui ne respecte rien se mettra à respecter le code de la route.... il sera toujours aussi dangereux pour les autres.Signaler Répondre
trop fréquent "Une chute à seulement 20 km/h équivaut à l'impact d'une chute d'un étage."(Nord Littoral).Signaler Répondre
Cet arrêté préfectoral est illégal. C'est juste un effet d'annonce. Le préfet est un proche de Wauquiez et Sarselli...Signaler Répondre
C'est bien, la police municipale va enfin s'occuper de tous ces gens qui pourrissent la vie et le quotidien des autres.Signaler Répondre
Tout les trottineurs croisés hier et ce matin roulaient sans casque ni gilet jaune, et souvent à deux sur leur engin....A quoi sert une interdiction sans communication massive à ce sujet et sans moyens de contrôle et de sanction ? A rien, sinon à faire en sorte que les éventuels accidents ne soient plus couverts par les assurances !Signaler Répondre
J'en ai vu à 6 sur une trottinette apparemment ils se prennaient pour les gendarmes motorisés lors des défilés du 14 juillet sous Pompidou.Signaler Répondre
courage aux forces de l'ordre qui ne pourront pas faire appliquer cette loi nécessaire contravention à 135 euros pour des mineurs, et des refus d'obtempérerSignaler Répondre
Ça tombe bien car cette interdiction du préfet du rhone est ILLÉGALE ! Le préfet n'a pas le droit de modifier le code de la route !Signaler Répondre
Je crois que les écervelés sont surtout dans ce fil de commentaire... Jamais vu un tel ramassis de réac'... Quelle gangrène...Allez-y les gars votez RN droit dans vos bottes, ils vont régler tous les problèmes c'est sûr.Signaler Répondre
Rendez-vous dans 5 ans où vous pleurerez que c'est à cause de l'Europe, à cause des magistrats, à cause de France Inter... Que la situation s'est encore détériorée.
Comme font les anglais qui ont débilement voté le brexit.
La solution ? Déjà se demander pourquoi il y a tant de dialogues de sourd dans notre pays.
Pourquoi ne pas mettre ces interdictions et obligations sur le plan national?Signaler Répondre
A deux, cest dépassé, il y a 2 ou 3 jours, j'en ai vu à 3.Signaler Répondre
Plus de trotinettes en libre service comme a paris,, ça limitera la casse.Signaler Répondre
Oui et il faut rajouter :Signaler Répondre
- Les trottinettes doivent être bridées à 25km/h
- interdiction en zones piétonnes
- les mineurs doivent porter un casque
- assurance obligatoire
Pourquoi inventer de nouvelles règles si les lois existantes ne sont pas respectées ni contrôlées ?
Et c'est combien la contravention pour port de kalach' a trott' ?Signaler Répondre
Car apparemment ça devient courant.
Ah la police municipale, déjà qu'elle ne verbalise pas les vélos qui passent à côté d'elle en grillant le feu rouge, j'ai du mal à croire qu'elle va verbaliser les ""pilotes"" de trottinettes !!!!Signaler Répondre
il faudrait rendre le bonnet d'âne obligatoire pour les trottinettes et cyclistes avec gilets fluo marqué "écrasez moi"Signaler Répondre
cela ne s'est pas passé en France ...Signaler Répondre
Quand un conducteur de trottinette roule comme un fou au mépris de toutes les règles et même de son instinct de survie, et qu'il se vautre sur une voiture qui n'a rien demandé, est-ce la faute de l'automobiliste ?Signaler Répondre
Les "nouvelles mobilités" sont un prétexte à faire n'importe quoi et à accuser les autres quand il y a un problème.
Le code de la route et la prudence c'est pour tout le monde.
Et la nuit, c'est hallucinant la quantité de vélo et trottinette sans éclairage, souvent habillés en noir, et que l'on distingue à peine. Je comprends pas les autorités qui laissent faire.
cette measure est aberrante. qui va controller ? qui va reellement payer? ceux qui ne mettent pas de casque joiner avec leur vie : qu’ils assument!Signaler Répondre
Tout à fait d'accord!Signaler Répondre
C'est d'ailleurs l'objet de mon autre message.
Pour verbaliser le soucis c'est de les attraper quand ils ont des trottinettes qui montent à 70 km/h et qui se faufilent vraiment de partout.Signaler Répondre
Même s'ils les attrapent ils vont donner des noms de ceux qu'ils aiment pas, donc ils n'auront pas d'amende ;-)
Ils vont attraper ceux qui ne veulent pas abîmer leur style capillaire avec un casque c'est tout...
Si je vous suis bien, vous préféreriez avoir des responsables publics irresponsables ?Signaler Répondre
Si vous croyez que seuls les étrangers prennent les trotinettes, ce n'est plus seulement le doigt que vous vous fourrez dans l'œil, mais le bras entier.Signaler Répondre
J'ai vu 2 fois un taré en trottinette sans casque sur le périph à hauteur de Parilly.Signaler Répondre
C'est clair que tout le monde n'a pas l'électricité à tous les étages dans leurs têtes.
Oui et?Signaler Répondre
N'étant pas sur place, ça ne change donc en rien, je n'en ai toujours pas vu contrairement à des teottinettistes se vautrant tout seuls.
Les trottinettes en libre service, c'est à LYON, utilisées par qui ? en majorité des jeuns sans cervelle, et souvent pas d'ici, si on veut être correctSignaler Répondre
Qui assume cette connerie, c'est bien la Ville de LYON ? non
Il est interdit de monter à 2 sur une trottinette.Signaler Répondre
De plus, les trottinettes électriques sont interdites en dessous de 14 ans.
Et enfin, les accidents de trottinettistes concernent très majoritairement des mineurs.
Faisons déjà respecter les règles en vigueur avant d'en créer des nouvelles.
Quelle mesure absurde!Signaler Répondre
Tout le monde est d'accord pour dire que les trotinettistes ont des accidents parce qu'ils font n'importe quoi et ne respectent aucune règle du code de la route.
Mais s'ils ne respectent aucune règle, à quoi ça sert de rajouter de nouvelle règles qui, de toute façon, ne sont pas plus respectées que les anciennes ?
Contrôler le respect du code de la route serait beaucoup plus efficace, et notamment :
* Les 3/4 des trotinettes en circulation peuvent dépasser les 25km/h et sont donc interdites théoriquement. Chacun de ces véhicules devrait donc être détruit, avec une amende pour le propriétaire (et de la prison ferme pour le vendeur)
* Les trotinettistes sont très souvent à 2 sur la même trotinette, rendant le véhicule difficilement contrôlable. Parfois même avec un adulte, accompagné par un gamin de 5 ou 6 ans qui se tient simplement à la barre devant lui!
* Les éclairages sont mal placés et éblouissants risquant de causer des accidents chez les autres usagers!
* Les feux et priorité sont souvent facultatifs pour eux!
Contrôlez plutôt qu'imposer des contraintes qui ne seront pas appliquées!
Un gilet « réfléchissant » pour les sans-cervelle 👍Signaler Répondre
Alors moi j'ai vu 2 gamins : un frère et une soeur de 15 ans et 13 ans sur la même trotinette sur une piste cyclable. Il n'y avait pas de voiture aux alentours. Ils se sont visiblement éclatés par terre sans l'aide de personne. La petite s'est retrouvé aux urgences.Signaler Répondre
Les trottinettes en libre accès ont été supprimés à Paris. Interdites à Montréal et Bruxelles. Lyon on fait quoi !Signaler Répondre
Il a toujours un sac à dos et il fait du vélo ou de la trottinette en pensant qu'il est dieu.Signaler Répondre
maintenant il va falloir faire respecter tout ça pour que ça ait du sensSignaler Répondre
Fais moi confianceSignaler Répondre
Vous occultez le nombre d'accidents corporels...je suis très bien placé; j'étais conducteur routier de jour comme de nuit pour une entreprise en périphérie Lyonnaise.Signaler Répondre
Donc casque obligatoire au moins.Signaler Répondre
Je dirai même plus que c'est une carence nationaleSignaler Répondre
Voilà encore une réglementation, qui au prétexte de protéger les usagers est en réalité une couverture que les responsables public tirent afin de ne pas être poursuivi en responsabilité.Signaler Répondre
Vont ils tout mettre en œuvre pour faire respecter ces obligations, rien n'est moins sûr.
Espérant que les futurs accidentés n'ayant pas respecté la réglementation auront à leurs charge l'ensemble des soins.
Tiens ! Ça date d'aujourd'hui :Signaler Répondre
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/un-jeune-homme-grievement-blesse-apres-avoir-ete-percute-a-trottinette-pres-de-lyon
Si tu pouvais interdire de parler, ça nous ferait des vacances. Mange tes miettes et bois un coup 🤣Signaler Répondre
Très bonne nouvelle !!! Certains utilisateurs sont très dangereux pour eux memes et pour les autres.Signaler Répondre
J'attends qu'au niveau national la sécurité sociale et les mutuelles publient les chiffres concernant le nombre d'accidents, de blessés et parfois malheureusement de morts, ainsi que le cout financier.
bravo les bobos pseudos écolos et les délinquants des trottoirs couteront moins cher à la sécu Mais encore faudra t’il que ce soit sévèrement appliqué !Signaler Répondre
Oh, un troll.Signaler Répondre
Doucet n'a rien fait, c'est le préfet qui a dû compenser les carences de la ville.Signaler Répondre