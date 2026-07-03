Trop de comportements dangereux et d'accidents : la police municipale de Lyon va contrôler les trottinettes tout l'été

La Ville de Lyon veut durcir le ton face aux infractions commises en trottinette électrique.

La municipalité écologiste annonce une intensification des contrôles menés par la police municipale durant tout l’été afin de faire respecter les règles de circulation applicables à ces engins, qu'ils soient personnels ou en libre-service.

La Ville justifie cette décision par l’augmentation du nombre d’accidents impliquant des trottinettes électriques. Selon les chiffres cités dans le communiqué, 79 utilisateurs de trottinettes ont perdu la vie en France en 2025, soit près de huit fois plus qu’il y a six ans. Dans le Rhône, six utilisateurs ont été tués l’an dernier, contre un seul en 2024.

Les agents de la police municipale cibleront notamment la circulation à deux sur une même trottinette, les excès de vitesse et les engins débridés, la circulation sur les trottoirs, la conduite par des mineurs de moins de 14 ans et le non-respect des feux rouges et des règles de priorité.

La Ville de Lyon rappelle que les utilisateurs de trottinettes sont soumis aux mêmes obligations que les autres usagers de la route.

La municipalité annonce également un renforcement des contrôles visant les trottinettes non conformes. Les engins débridés, non homologués ou circulant sans assurance obligatoire pourront être immobilisés puis placés en fourrière conformément à la réglementation en vigueur.

Enfin, une nouvelle consultation doit prochainement être lancée afin de renouveler l’autorisation d’exploitation des trottinettes en libre-service sur le territoire lyonnais.

Pour Laurent Bosetti, adjoint au maire chargé des Mobilités, "la prévention reste essentielle, mais lorsque les comportements mettent en danger les autres, les contrôles et les sanctions doivent être au rendez-vous".