Sécurité

Trop de comportements dangereux et d'accidents : la police municipale de Lyon va contrôler les trottinettes tout l'été

Trop de comportements dangereux et d'accidents : la police municipale de Lyon va contrôler les trottinettes tout l'été

Face à la hausse des accidents impliquant les trottinettes électriques, la Ville de Lyon annonce un renforcement des contrôles de police municipale durant les mois de juillet et août. Les comportements dangereux et les engins non conformes seront particulièrement ciblés.

La Ville de Lyon veut durcir le ton face aux infractions commises en trottinette électrique.

La municipalité écologiste annonce une intensification des contrôles menés par la police municipale durant tout l’été afin de faire respecter les règles de circulation applicables à ces engins, qu'ils soient personnels ou en libre-service.

La Ville justifie cette décision par l’augmentation du nombre d’accidents impliquant des trottinettes électriques. Selon les chiffres cités dans le communiqué, 79 utilisateurs de trottinettes ont perdu la vie en France en 2025, soit près de huit fois plus qu’il y a six ans. Dans le Rhône, six utilisateurs ont été tués l’an dernier, contre un seul en 2024.

Les agents de la police municipale cibleront notamment la circulation à deux sur une même trottinette, les excès de vitesse et les engins débridés, la circulation sur les trottoirs, la conduite par des mineurs de moins de 14 ans et le non-respect des feux rouges et des règles de priorité.

La Ville de Lyon rappelle que les utilisateurs de trottinettes sont soumis aux mêmes obligations que les autres usagers de la route.

La municipalité annonce également un renforcement des contrôles visant les trottinettes non conformes. Les engins débridés, non homologués ou circulant sans assurance obligatoire pourront être immobilisés puis placés en fourrière conformément à la réglementation en vigueur.

Enfin, une nouvelle consultation doit prochainement être lancée afin de renouveler l’autorisation d’exploitation des trottinettes en libre-service sur le territoire lyonnais.  

Pour Laurent Bosetti, adjoint au maire chargé des Mobilités, "la prévention reste essentielle, mais lorsque les comportements mettent en danger les autres, les contrôles et les sanctions doivent être au rendez-vous".

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21 commentaires
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Samlion le 03/07/2026 à 15:25

Une seule solution sur les rues piétonne, les vélos , trotinettes, pieds a terre, il y a part dessus la tête de ses incivilités.

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Exact le 03/07/2026 à 15:24
Festival a écrit le 03/07/2026 à 15h02

Ca va être un festival de refus d'obtempérer... puisqu'ils risquent rien et ne risquent pas d'être retrouvés ensuite (pas de plaque)...

Tout à fait puisque quand on regarde dans la rue on voit surtout passer des dealers avec sacoches donc ça devrait être un record de refus d'obtempérer ou bien de saisie de trottinettes débridées, de sommes d'espèces importantes en liquide et de drogue.
À moins que la police ne cible uniquement que des cadres en costume sur des trottinettes conformes ?...

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Schuss69 le 03/07/2026 à 15:23

C'est une excellente idée. Encore faut-il mettre en place de quoi stopper ces individus.

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raslebol69 le 03/07/2026 à 15:20

La police municipale dépendant directement de la mairie centrale, peut-on croire qu'elle a reçu ( ou va recevoir) des instructions claires pour verbaiser les infractions commises par les cyclistes et les trottinettes? Ce serait un grand revirement.

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lyon avec zemmour le 03/07/2026 à 15:19

Il est tant de faire des barrages filtrants sur les auto et tout les engins a roues

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Bien réfléchir avant toute chose ... le 03/07/2026 à 15:17

"lorsque les comportements mettent en danger les autres, les contrôles et les sanctions doivent être au rendez-vous".
Enorme !
"Nous sommes les carabiniers
La sécurité des foyers
Mais par un malheureux hasard
Au secours des particuliers
Nous arrivons toujours trop tard."

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Mr Doucet n'a rien fait le 03/07/2026 à 15:08
Ddv a écrit le 03/07/2026 à 14h54

On ne peut que remarquer que le maire de Lyon a mis plusieures années pour constater ENFIN les incivilités des trotinettes et contrôle cet été mais le reste de l'année ? On laisse faire?
Le seul moyen de verbaliser effectivement, c'est de mettre la trotinette à la fourrière sauf en ca de paiement immediat de lamende et enregistrement de la trotinette et de son conducteur. A la 3ème verbalisation, confiscation de la trotinette et amende plus forte au conducteur.
Quant aux incivilités des vélos, on fait comme si elles n'existaient pas alors que cest encore pire!

La Métropole a demandé au Procureur d'agir.........................

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efficace le 03/07/2026 à 15:08
simple a écrit le 03/07/2026 à 15h05

Confiscation de l'engin , jusqu'à paiement de l'amende

Confiscation de l'engin

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Madame,Monsieur le 03/07/2026 à 15:07
Mathou69 a écrit le 03/07/2026 à 14h54

Notons que n’importe quel véhicule à moteur n’a rien à faire sur un trottoir. Une trottinette même si électrique ne devrait même pas se trouver sur une piste cyclable intégrée sur un trottoir (ce qui en soit est déjà très dangereux pour les piétons). Le trottoir doit être sanctuarisé pour les seuls piétons.

Notez qu'un vélo avec un moteur est une motocyclette puisque vitesse atteignant 50hm/h. de ce fait casque gants et plaque d'immatriculation

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simple le 03/07/2026 à 15:05
Coup d'épée dans l'eau a écrit le 03/07/2026 à 14h42

Ça ne va pas être simple de verbaliser des engins démunis de plaques minéralogiques; des tests salivaires plutôt et mieux encore aller verbaliser les honnêtes contribuables comme c'est la coutume.

Confiscation de l'engin , jusqu'à paiement de l'amende

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Coup de com' le 03/07/2026 à 15:04

Mesure d'une efficacité plus que douteuse puisque les policiers sont visibles de loin et qu'il sera toujours possible pour une trotinette de faire demi tour en amont (plus compliqué en voiture). Il vaudrait mieux des contrôles à l'improviste, faits par des agents pas en tenue. Là ce serait efficace.

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Ddv le 03/07/2026 à 15:03
Monpays a écrit le 03/07/2026 à 14h36

La mobilité façon ecolo , bouchon permanent en ville, voirie dangereuse, circulation bordélisée, anarchie libertaire des deux roues ! ils ne comprennent pas que le code de la circulation DOIT être le même pour TOUS les usagers , halte au communautarisme .

Tout a fait d'accord car il est impossible de faore la différence les incivilités commises par les velos et les des trotinette.
Ou plus précisément, il faudrait contrôler systématiquement les utilisateurs de ces moyens de locomotion et devraient être assujettis de la meme manière des règles du code de la route comme les conducteurs de véhicules.......
La circulation sur les trottoirs , le non respect des passages piétons, le non respect de la vitesse , le passage au feu rouge et contre le sens unique est tellement courant que les piétons n'osent plus circuler a pied sans peur!

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Festival le 03/07/2026 à 15:02

Ca va être un festival de refus d'obtempérer... puisqu'ils risquent rien et ne risquent pas d'être retrouvés ensuite (pas de plaque)...

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alors là le 03/07/2026 à 14:54

Il est plus que temps : vitesse excessive , non respect du code de la route etc etc !

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Mathou69 le 03/07/2026 à 14:54
saco697 a écrit le 03/07/2026 à 14h38

a quand les verbalisations systématique des deux roues sur les trottoirs qui renversent les piétons et font régner l insécurité des piétons les seuls vrais écologistes urbains ???? ras le bol des vélos et trottinettes sur les trottoirs… n est ce pas monsieur le Maire de Lyon !!!!

Notons que n’importe quel véhicule à moteur n’a rien à faire sur un trottoir. Une trottinette même si électrique ne devrait même pas se trouver sur une piste cyclable intégrée sur un trottoir (ce qui en soit est déjà très dangereux pour les piétons). Le trottoir doit être sanctuarisé pour les seuls piétons.

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Ddv le 03/07/2026 à 14:54
Enfin a écrit le 03/07/2026 à 14h40

Une bonne chose ! Trop d’incivilités pas assez de contrôle, il faudrait faire la même chose pour les vélos qui passent au feu rouge

On ne peut que remarquer que le maire de Lyon a mis plusieures années pour constater ENFIN les incivilités des trotinettes et contrôle cet été mais le reste de l'année ? On laisse faire?
Le seul moyen de verbaliser effectivement, c'est de mettre la trotinette à la fourrière sauf en ca de paiement immediat de lamende et enregistrement de la trotinette et de son conducteur. A la 3ème verbalisation, confiscation de la trotinette et amende plus forte au conducteur.
Quant aux incivilités des vélos, on fait comme si elles n'existaient pas alors que cest encore pire!

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Mathou69 le 03/07/2026 à 14:51

Toute la Métropole est touchée et idem dans pleins de villes. Trottinettes et vélos, trop de comportements dangereux et inconscients. Les piétons sont aussi très exposés à ces excès qui se généralisent. Ça ne peut plus continuer comme cela. Même les Assureurs tirent la sonnette d’alarme. Comme dans certains pays, des actions de groupe seront engagées contre les Responsables qui ne prennent pas les mesures nécessaires ou ne les font pas appliquer.

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Bill le 03/07/2026 à 14:48

comme d'hab !
et une opération poudre aux yeux, une !!!!!

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Coup d'épée dans l'eau le 03/07/2026 à 14:42

Ça ne va pas être simple de verbaliser des engins démunis de plaques minéralogiques; des tests salivaires plutôt et mieux encore aller verbaliser les honnêtes contribuables comme c'est la coutume.

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Enfin le 03/07/2026 à 14:40

Une bonne chose ! Trop d’incivilités pas assez de contrôle, il faudrait faire la même chose pour les vélos qui passent au feu rouge

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neutre04 le 03/07/2026 à 14:40

il est grand temps de sont occupés par endroit ça devient insupportable. je vous parle pas des grandes surface est marchés.

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saco697 le 03/07/2026 à 14:38

a quand les verbalisations systématique des deux roues sur les trottoirs qui renversent les piétons et font régner l insécurité des piétons les seuls vrais écologistes urbains ???? ras le bol des vélos et trottinettes sur les trottoirs… n est ce pas monsieur le Maire de Lyon !!!!

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Monpays le 03/07/2026 à 14:36

La mobilité façon ecolo , bouchon permanent en ville, voirie dangereuse, circulation bordélisée, anarchie libertaire des deux roues ! ils ne comprennent pas que le code de la circulation DOIT être le même pour TOUS les usagers , halte au communautarisme .

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Muche le 03/07/2026 à 14:23

Enfin…..il faut avoir cette même action pour sanctionner les cyclistes dangereux….tres nombreux…

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Des controles le 03/07/2026 à 14:18

Stionnement des vélos n'importe où, les écolos ont mis des stionnemnts vélos un peu partout et poutant , l'autre jour je suis aller à l'hôpital Daint Joseph, la ranbarde extérieure sert de parking à vélo, inadmissible que fait la Police ?
Les trottinettes ont droit à tout certains les rentrent même dans l'hopital , inadmissiblepour l'hygiène
Depuis qu'un idiot , à autoriser les trottinettes dans les bus, trams, métros, il rentre avec dans les commerces, le sans gène
Faut réagir

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