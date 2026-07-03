Trop de comportements dangereux et d'accidents : la police municipale de Lyon va contrôler les trottinettes tout l'été

La Ville de Lyon veut durcir le ton face aux infractions commises en trottinette électrique.
La municipalité écologiste annonce une intensification des contrôles menés par la police municipale durant tout l’été afin de faire respecter les règles de circulation applicables à ces engins, qu'ils soient personnels ou en libre-service.
La Ville justifie cette décision par l’augmentation du nombre d’accidents impliquant des trottinettes électriques. Selon les chiffres cités dans le communiqué, 79 utilisateurs de trottinettes ont perdu la vie en France en 2025, soit près de huit fois plus qu’il y a six ans. Dans le Rhône, six utilisateurs ont été tués l’an dernier, contre un seul en 2024.
Les agents de la police municipale cibleront notamment la circulation à deux sur une même trottinette, les excès de vitesse et les engins débridés, la circulation sur les trottoirs, la conduite par des mineurs de moins de 14 ans et le non-respect des feux rouges et des règles de priorité.
La Ville de Lyon rappelle que les utilisateurs de trottinettes sont soumis aux mêmes obligations que les autres usagers de la route.
La municipalité annonce également un renforcement des contrôles visant les trottinettes non conformes. Les engins débridés, non homologués ou circulant sans assurance obligatoire pourront être immobilisés puis placés en fourrière conformément à la réglementation en vigueur.
Enfin, une nouvelle consultation doit prochainement être lancée afin de renouveler l’autorisation d’exploitation des trottinettes en libre-service sur le territoire lyonnais.
Pour Laurent Bosetti, adjoint au maire chargé des Mobilités, "la prévention reste essentielle, mais lorsque les comportements mettent en danger les autres, les contrôles et les sanctions doivent être au rendez-vous".
Une seule solution sur les rues piétonne, les vélos , trotinettes, pieds a terre, il y a part dessus la tête de ses incivilités.Signaler Répondre
Tout à fait puisque quand on regarde dans la rue on voit surtout passer des dealers avec sacoches donc ça devrait être un record de refus d'obtempérer ou bien de saisie de trottinettes débridées, de sommes d'espèces importantes en liquide et de drogue.Signaler Répondre
À moins que la police ne cible uniquement que des cadres en costume sur des trottinettes conformes ?...
C'est une excellente idée. Encore faut-il mettre en place de quoi stopper ces individus.Signaler Répondre
La police municipale dépendant directement de la mairie centrale, peut-on croire qu'elle a reçu ( ou va recevoir) des instructions claires pour verbaiser les infractions commises par les cyclistes et les trottinettes? Ce serait un grand revirement.Signaler Répondre
Il est tant de faire des barrages filtrants sur les auto et tout les engins a rouesSignaler Répondre
"lorsque les comportements mettent en danger les autres, les contrôles et les sanctions doivent être au rendez-vous".Signaler Répondre
Enorme !
"Nous sommes les carabiniers
La sécurité des foyers
Mais par un malheureux hasard
Au secours des particuliers
Nous arrivons toujours trop tard."
La Métropole a demandé au Procureur d'agir.........................Signaler Répondre
Confiscation de l'enginSignaler Répondre
Notez qu'un vélo avec un moteur est une motocyclette puisque vitesse atteignant 50hm/h. de ce fait casque gants et plaque d'immatriculationSignaler Répondre
Confiscation de l'engin , jusqu'à paiement de l'amendeSignaler Répondre
Mesure d'une efficacité plus que douteuse puisque les policiers sont visibles de loin et qu'il sera toujours possible pour une trotinette de faire demi tour en amont (plus compliqué en voiture). Il vaudrait mieux des contrôles à l'improviste, faits par des agents pas en tenue. Là ce serait efficace.Signaler Répondre
Tout a fait d'accord car il est impossible de faore la différence les incivilités commises par les velos et les des trotinette.Signaler Répondre
Ou plus précisément, il faudrait contrôler systématiquement les utilisateurs de ces moyens de locomotion et devraient être assujettis de la meme manière des règles du code de la route comme les conducteurs de véhicules.......
La circulation sur les trottoirs , le non respect des passages piétons, le non respect de la vitesse , le passage au feu rouge et contre le sens unique est tellement courant que les piétons n'osent plus circuler a pied sans peur!
Ca va être un festival de refus d'obtempérer... puisqu'ils risquent rien et ne risquent pas d'être retrouvés ensuite (pas de plaque)...Signaler Répondre
Il est plus que temps : vitesse excessive , non respect du code de la route etc etc !Signaler Répondre
Notons que n’importe quel véhicule à moteur n’a rien à faire sur un trottoir. Une trottinette même si électrique ne devrait même pas se trouver sur une piste cyclable intégrée sur un trottoir (ce qui en soit est déjà très dangereux pour les piétons). Le trottoir doit être sanctuarisé pour les seuls piétons.Signaler Répondre
On ne peut que remarquer que le maire de Lyon a mis plusieures années pour constater ENFIN les incivilités des trotinettes et contrôle cet été mais le reste de l'année ? On laisse faire?Signaler Répondre
Le seul moyen de verbaliser effectivement, c'est de mettre la trotinette à la fourrière sauf en ca de paiement immediat de lamende et enregistrement de la trotinette et de son conducteur. A la 3ème verbalisation, confiscation de la trotinette et amende plus forte au conducteur.
Quant aux incivilités des vélos, on fait comme si elles n'existaient pas alors que cest encore pire!
Toute la Métropole est touchée et idem dans pleins de villes. Trottinettes et vélos, trop de comportements dangereux et inconscients. Les piétons sont aussi très exposés à ces excès qui se généralisent. Ça ne peut plus continuer comme cela. Même les Assureurs tirent la sonnette d’alarme. Comme dans certains pays, des actions de groupe seront engagées contre les Responsables qui ne prennent pas les mesures nécessaires ou ne les font pas appliquer.Signaler Répondre
comme d'hab !Signaler Répondre
et une opération poudre aux yeux, une !!!!!
Ça ne va pas être simple de verbaliser des engins démunis de plaques minéralogiques; des tests salivaires plutôt et mieux encore aller verbaliser les honnêtes contribuables comme c'est la coutume.Signaler Répondre
Une bonne chose ! Trop d’incivilités pas assez de contrôle, il faudrait faire la même chose pour les vélos qui passent au feu rougeSignaler Répondre
il est grand temps de sont occupés par endroit ça devient insupportable. je vous parle pas des grandes surface est marchés.Signaler Répondre
a quand les verbalisations systématique des deux roues sur les trottoirs qui renversent les piétons et font régner l insécurité des piétons les seuls vrais écologistes urbains ???? ras le bol des vélos et trottinettes sur les trottoirs… n est ce pas monsieur le Maire de Lyon !!!!Signaler Répondre
La mobilité façon ecolo , bouchon permanent en ville, voirie dangereuse, circulation bordélisée, anarchie libertaire des deux roues ! ils ne comprennent pas que le code de la circulation DOIT être le même pour TOUS les usagers , halte au communautarisme .Signaler Répondre
Enfin…..il faut avoir cette même action pour sanctionner les cyclistes dangereux….tres nombreux…Signaler Répondre
Stionnement des vélos n'importe où, les écolos ont mis des stionnemnts vélos un peu partout et poutant , l'autre jour je suis aller à l'hôpital Daint Joseph, la ranbarde extérieure sert de parking à vélo, inadmissible que fait la Police ?Signaler Répondre
Les trottinettes ont droit à tout certains les rentrent même dans l'hopital , inadmissiblepour l'hygiène
Depuis qu'un idiot , à autoriser les trottinettes dans les bus, trams, métros, il rentre avec dans les commerces, le sans gène
Faut réagir