Après son évasion de la Talaudière, ce détenu terrorise le personnel pénitentiaire à Villefranche-sur-Saône

Suite à son évasion spectaculaire de la prison de la Talaudière dans la Loire en février 2022 et son interpellation dans le Rhône après un mois de cavale, il est incarcéré à Villefranche-sur-Saône où il fait partie des éléments les plus perturbateurs.

Après une série de méfaits en juillet, il devait être jugé il y a quelques jours par le tribunal correctionnel caladois, mais l'audience a été renvoyée à sa demande.

L'homme âgé de 26 ans, au casier judiciaire bien rempli, avait d'abord créé un incendie dans sa cellule le 13 juillet dernier. Puis le 15, il était parvenu à détruire le matériel de brouillage des téléphones, occasionnant un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Enfin le 26 juillet, Rayhan Namaoui avait attiré un surveillant pénitentiaire dans sa cellule pour le passer à tabac (21 jours d'ITT).

Face aux juges, le jeune homme a dénoncé des conditions de détention difficiles et un acharnement de la nouvelle directrice de la maison d'arrêt, qui aurait été en poste à La Talaudière lors de son évasion.

Son procès a été renvoyé au 25 septembre. D'ici là, le braqueur aura peut-être obtenu ce qu'il réclamait, à savoir un changement de prison puisqu'il est régulièrement transféré compte-tenu de son statut de détenu dangereux.