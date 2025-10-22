Près de Lyon : violente bagarre à la prison de Villefranche-sur-Saône, plusieurs blessés graves

Dans des circonstances encore floues, plusieurs détenus ont été les protagonistes de cette rixe, avant que le personnel pénitentiaire ne parvienne à les séparer.
Plusieurs blessés sont à déplorer, dont deux détenus très grièvement touchés. Dans un état critique, ces derniers ont été pris en charge par les secours avant d'être héliportés vers des hôpitaux lyonnais.
S'agit-il d'une altercation qui a viré à la bagarre générale, ou bien d'une véritable expédition punitive planifiée ? Une enquête devra le déterminer. On ne sait pas encore si les principaux agresseurs parmi les détenus ont été identifiés ou non.
