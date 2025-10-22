Faits Divers

Près de Lyon : violente bagarre à la prison de Villefranche-sur-Saône, plusieurs blessés graves

Ce mercredi vers 17h, une violente bagarre a éclaté dans la cour de promenade de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône.

Dans des circonstances encore floues, plusieurs détenus ont été les protagonistes de cette rixe, avant que le personnel pénitentiaire ne parvienne à les séparer.

Plusieurs blessés sont à déplorer, dont deux détenus très grièvement touchés. Dans un état critique, ces derniers ont été pris en charge par les secours avant d'être héliportés vers des hôpitaux lyonnais.

S'agit-il d'une altercation qui a viré à la bagarre générale, ou bien d'une véritable expédition punitive planifiée ? Une enquête devra le déterminer. On ne sait pas encore si les principaux agresseurs parmi les détenus ont été identifiés ou non.

prison de Villefranche-sur-Saône

10 commentaires
avatar
Racailles de m... le 23/10/2025 à 02:15

Les pauvres.........

avatar
trop fort les surveillants le 22/10/2025 à 23:52
C'est une erreur a écrit le 22/10/2025 à 20h27

Ils se sont trompés , ils ont cru reconnaître un ancien de Neuilly dans la cour mais en fait il était à Paris ..

Oui, bravo aux surveillants qui déclarent qu'ils sont capable d'assurer la sécurité de Sarko, mais incapables de contrôler l'entrée des téléphones portables!!!!

avatar
Farouk B alias Fanfan le 22/10/2025 à 23:29

En 2023 moi aussi ont m’a tabassé et laissé pour mort en promenade à villafranche parce que je suis un violeur de gamines condamné a 10 piges

avatar
Ex Précisions le 22/10/2025 à 22:33

Ils n'ont pas de caméras pour surveiller la cour de promenade où ça s'est produit ?
Si oui il devrait bien voir le déroulé de la rixe, mais pas les motivations.
Si pas de caméras c'est un problème quand même...

avatar
Corsica3333 le 22/10/2025 à 22:32

Ils auraient pu laisser faire et même les encourager

avatar
On va pas tortiller du Fillon le 22/10/2025 à 21:37
C'est une erreur a écrit le 22/10/2025 à 20h27

Ils se sont trompés , ils ont cru reconnaître un ancien de Neuilly dans la cour mais en fait il était à Paris ..

Si Balkany, Sarko et Claude Guéant avaient exécuté leurs peines en même temps, ils auraient pu fonder un gang "Les Républicains" et peut être même contrôler le biz dans la ratière.

avatar
Kid 69 le 22/10/2025 à 21:32

Bonjour, il faut que le personnel pénitentiaire les laisse s'entretuer, les transporter en hélicoptère c'est vraiment foutre de l'argent par les fenêtres.

avatar
Tartufferie le 22/10/2025 à 20:31

5 ans de plus pour tout le monde et on en parle plus

avatar
C'est une erreur le 22/10/2025 à 20:27

Ils se sont trompés , ils ont cru reconnaître un ancien de Neuilly dans la cour mais en fait il était à Paris ..

avatar
Catalan le 22/10/2025 à 19:25

Bien évidemment tous les mecs concernés vont raconter leurs embrouilles .

