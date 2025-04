Tirs d'arme à feu, voitures incendiées : les deux prisons du Rhône à nouveau attaquées, des renforts débloqués par la préfecture

Dans la nuit de dimanche à lundi, de nouvelles prisons ont été attaquées en France. Si le ministre de la Justice ne donne pas davantage de précisions, on sait désormais que les établissements pénitentiaires de Lyon-Corbas et de Villefranche-sur-Saône font partie des cibles.

Trois véhicules de l'administration pénitentiaire ont été incendiés sur le parking ouvert de la prison de Corbas. Un quatrième a été volé et amené jusqu'au boulevard des Nations où il a également été détruit par le feu selon le syndicat FO Justice.

Des tirs d'arme à feu et de mortiers d'artifice auraient été commis à proximité d'une agente pénitentiaire de Corbas qui vit à Villefontaine en Isère. Cette dernière a retrouvé son nom tagué sur le garage de son voisin, dont le domicile a été confondu avec le sien, ainsi que le logo DDPF selon le syndicat qui condamne "avec la plus grande fermeté ces actes ignobles et lâches. Ces intimidations ne doivent pas rester sans réponse. Nous exigeons des mesures immédiates de protection pour les agents, une enquête rapide et exemplaire, ainsi qu’une réaction ferme de l’administration et de la justice. Les personnels pénitentiaires ne doivent plus être les oubliés de la République".

"Des intimidations contre la République"

Enfin, un commando, dont on ne sait pas s'il s'agit du même, a également attaqué la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Sur le parking de la prison caladoise, un véhicule appartenant à un surveillant a été incendié.

"Il n’y a pas eu de blessés mais ces faits constituent des intimidations contre la République au moment où nous remettons de l’autorité et de l’ordre dans nos prisons. C’est un moment difficile, mais indispensable pour l’État et ses agents, a réagi Gérald Darmanin. Je sais pouvoir compter sur la fermeté du ministère de l’Interieur pour interpeller rapidement les auteurs et mettre fin à ces désordres".