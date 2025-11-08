Faits Divers

Prison de Lyon-Corbas : un détenu grièvement blessé après s’être immolé par le feu

Grièvement blessé, il a été transféré à l’hôpital en urgence.

Un détenu incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas s’est immolé par le feu ce samedi 8 novembre. Selon nos informations, l'homme a été pris en charge dans un état critique par les secours.

Rapidement mobilisés, les services de secours ont procédé à son évacuation vers l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon, où il a été admis en urgence absolue en raison de la gravité de ses brûlures.

Les circonstances précises de l’immolation n’ont pas été détaillées à ce stade. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant l’état de santé du détenu après son arrivée à l’hôpital.

Kid 69 le 08/11/2025 à 17:15

Bonjour. Je ne savais pas que le briquet était dans le paquetage d'incorporation du taulard.

